❄️ Лыжи. Чемпионат России. Команда Степановой и Истоминой победила в эстафете, команда Сориной и Пантриной – 2-я, команда Горбуновой и Непряевой – 3-я
Команда Архангельской области победила в женской эстафете на чемпионате России.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Эстафета
Женщины
1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) – 53.31,8
2. Тюменская область-1 (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) – 12,8
3. Татарстан-1 (Анастасия Доценко, Лидия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева) – 12,8
4. Москва (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Анастасия Прокофьева, Александра Кононова) – 1.01,0
5. Татарстан-2 (Ольга Сергеева, Ольга Жолудева, Анна Суркова, Екатерина Мегедь) – 1.33,5
6. Коми-1 (Дарья Канева, Ольга Царева, Олеся Ляшенко, Ольга Вокуева) – 1.39,9
7. Беларусь (Анна Мачехина, Анна Королева, Елизавета Пинчук, Алина Буйницкая) – 2.26,7
8. Санкт-Петербург (Екатерина Булычева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая) – 2.45,9
9. ХМАО-Югра-1 (Анастасия Кириллова, Анастасия Игнатьева, Алена Перевозчикова, Елизавета Еремеева) – 2.54,0
10. Коми-2 (Полина Милузова, Милена Габушева, Наталья Зюзева, Арина Милькова) – 3.15,9
11. Татарстан-3 (Арина Перевозчикова, Лариса Рясина, Алеся Рушенцева, Христина Мацокина) – 3.59,8
12. ХМАО-Югра-2 (Елизавета Лупатова, Анастасия Клепикова, Александра Петрова, Виталия Муромцева) – 4.32,1
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке
ни по креплению) Давайте ещё по шарфику мерить финиш...
Девчонки Тюмени и Татарстана - красавицы, с медальками. Даже фотофиниш в тупике.