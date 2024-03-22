❄️ Лыжи. Чемпионат России. Команда Степановой и Истоминой победила в эстафете, команда Сориной и Пантриной – 2-я, команда Горбуновой и Непряевой – 3-я

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Анастасия Доценко Ольга Царева Алиса Жамбалова Анна Суркова (Нечаевская) Ольга Вокуева (Репницына) Татьяна Сорина (Алешина) Анастасия Кириллова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Мария Истомина Светлана Заборская Екатерина Смирнова Христина Мацокина Ольга Сергеева Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Мегедь Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Александра Кононова Арина Перевозчикова Елизавета Пантрина (Бекишева) Елизавета Еремеева Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Олеся Ляшенко Ирина Ибрагимова Дарья Канева Алина Пеклецова Елизавета Лупатова Виталия Муромцева Елизавета Маслакова Виктория Невьянцева Лыжи

Команда Архангельской области победила в женской эстафете на чемпионате России.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Эстафета

Женщины

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) – 53.31,8

2. Тюменская область-1 (Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина) – 12,8

3. Татарстан-1 (Анастасия Доценко, Лидия Горбунова, Ирина Ибрагимова, Дарья Непряева) – 12,8 

4. Москва (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Анастасия Прокофьева, Александра Кононова) – 1.01,0

5. Татарстан-2 (Ольга Сергеева, Ольга Жолудева, Анна Суркова, Екатерина Мегедь) – 1.33,5

6. Коми-1 (Дарья Канева, Ольга Царева, Олеся Ляшенко, Ольга Вокуева) – 1.39,9

7. Беларусь (Анна Мачехина, Анна Королева, Елизавета Пинчук, Алина Буйницкая) – 2.26,7

8. Санкт-Петербург (Екатерина Булычева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая) – 2.45,9

9. ХМАО-Югра-1 (Анастасия Кириллова, Анастасия Игнатьева, Алена Перевозчикова, Елизавета Еремеева) – 2.54,0

10. Коми-2 (Полина Милузова, Милена Габушева, Наталья Зюзева, Арина Милькова) – 3.15,9

11. Татарстан-3 (Арина Перевозчикова, Лариса Рясина, Алеся Рушенцева, Христина Мацокина) – 3.59,8

12. ХМАО-Югра-2 (Елизавета Лупатова, Анастасия Клепикова, Александра Петрова, Виталия Муромцева) – 4.32,1

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

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147 комментариев
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Лида MVP второго этапа
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Лида великолепна, столько отыграть!
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Что ж... Сегодня смотрим без Губера)
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Дайте два серебра. Это будет справедливо
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Фотофиниш - по ботинку, ни по какому
ни по креплению) Давайте ещё по шарфику мерить финиш...
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Архангельскую область с победой, каждая лыжница внесла свой вклад в победу, ну Степанова на последнем этапе бомба!
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Узнаю прежнюю Таню Сорину. Рванула.
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По фотофинишу видно, что до миллиметра ботинки прошли вровень. Я бы обеим командам дал серебро, но судьи они такие судьи.
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Сорина, Прокофьева, ой тяжело будет Заборской.
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Горбунова на втором этапе отыграла всё большое отставание после первого этапа и это на 5 км в классике. Молодчина !
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Заборской нужно подтягивать классику и бегать первый этап, а этап Алины третий должен быть.
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Горбунова конечно великолепный эстафетчик, судя по всему. Даже наверное лучше чем Крупицкая и Пантрина.
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Это лучшая гонка Лиды на ЧР.
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Ахаха, Лида говорит, что максимум не выдала, ещё бы 2,5 км пробежала 😄 Зверёнок 😄
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Всё таки в этой эстафете героиня Горбунова.
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Героиня дня в любом случае Горбунова. Всё больше мне нравится эта девушка.
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Лидия сотворила чудо. Я поражён. Темп держала от начала до конца.
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Надо было дать обеим командам вторые места. Зачем считать миллиметры, причем чисто визуальные?
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По мне два вторых места должно быть.
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Надо было дать обеим командам вторые места. Зачем считать миллиметры, причем чисто визуальные?
Причём, чисто визуально впереди всё-таки был Татарстан
+3
0
+3
Татарстан жёстко ошибся с составом, неужели не могут понять тренеры кто как готов сейчас?
+3
0
+3
Надо Пантрину менять местами с Сориной,Таня бы могла побороться со Степановой
+3
0
+3
Сможет ли Тюмень дать бой Архангельску?
+3
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+3
Вероника - командный боец!!)🥇
+3
0
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Панриной очень нехорошо, заклинило походу
+3
0
+3
это в каком месте они увидели такой фотофиниш, что Пантрина впереди?
+5
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+3
Легков становиться вторым майонезом , гонку не чувствует говорит всякую ерунду!!!!
+4
-1
+3
ааа, так это нетривиальный взгляд художника определил судьбу медалей, некто Филиппов с его "я так вижу", "я так чувствую"
+3
0
+3
Архангельск с Победой! Вероника как ракета, так легко пробежала.
Девчонки Тюмени и Татарстана - красавицы, с медальками. Даже фотофиниш в тупике.
+4
-1
+3
Ответ закрыт по беспределу
Что ж... Сегодня смотрим без Губера)
Сегодня говорят именно про лыжные гонки а не про грязь и сплетни всякие)
+4
-1
+3
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