«Это понятийный отказ от государства. Я считаю, что в Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя». Замминистра спорта РФ о нейтральном статусе
Замминистра спорта РФ считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду-2024.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что на Играх-2024 в Париже выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.
«Я считаю, что на Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя. Мы говорим о подписании декларации, но есть один элемент. Запрещено идентифицировать себя со страной, только выступать в нейтральном статусе. Это и есть понятийный отказ от государства.
Соответственно, любой, кто участвует на этих условиях, является, в моем понимании, не гражданином Российской Федерации. Это мое мнение, я его не навязываю. А Россию можно представлять на других мероприятиях и делать это достойно», – сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов в ходе форума «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий».
Олег Матыцин: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них»
Опять чиновник путает понятия.
Опять вспомним что сказал в середине 19 века Салтыков-Щедрина: Не надо путать любовь к Родине с любовью к государству.
Главное работать «чётко» и челом поклоняться одному портрету над головами
Что за людоеды...
А-то это каждодневное нытье уже просто осточертело.