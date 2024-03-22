«Это понятийный отказ от государства. Я считаю, что в Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя». Замминистра спорта РФ о нейтральном статусе

Замминистра спорта РФ считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что на Играх-2024 в Париже выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

«Я считаю, что на Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя. Мы говорим о подписании декларации, но есть один элемент. Запрещено идентифицировать себя со страной, только выступать в нейтральном статусе. Это и есть понятийный отказ от государства.

Соответственно, любой, кто участвует на этих условиях, является, в моем понимании, не гражданином Российской Федерации. Это мое мнение, я его не навязываю. А Россию можно представлять на других мероприятиях и делать это достойно», – сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов в ходе форума «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий».

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