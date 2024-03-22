«Это понятийный отказ от государства. Я считаю, что в Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя». Замминистра спорта РФ о нейтральном статусе

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Париж-2024 Одес Байсултанов Водные виды

Замминистра спорта РФ считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что на Играх-2024 в Париже выступят российские спортсмены, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

«Я считаю, что на Олимпиаде нашим спортсменам участвовать нельзя. Мы говорим о подписании декларации, но есть один элемент. Запрещено идентифицировать себя со страной, только выступать в нейтральном статусе. Это и есть понятийный отказ от государства.

Соответственно, любой, кто участвует на этих условиях, является, в моем понимании, не гражданином Российской Федерации. Это мое мнение, я его не навязываю. А Россию можно представлять на других мероприятиях и делать это достойно», – сказал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов в ходе форума «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий».

Олег Матыцин: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них»

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34 комментария
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В жизни "по понятиям" чинуши как рыба в воде.
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Когда из малиновых пиджаков гопников пересадили в губернаторские, депутатские и министерские кресла, то чему удивляться, что подобные персонажи опускаются до уровня каких-то дворовых/тюремных понятий, ботая по фене?
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Понятийный отказ от государства - это не отказ от Родины.
Опять чиновник путает понятия.

Опять вспомним что сказал в середине 19 века Салтыков-Щедрина: Не надо путать любовь к Родине с любовью к государству.
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Ответ SmilingBy
В жизни "по понятиям" чинуши как рыба в воде.
Так половина региональных/муниципальных чинуш это «легализованные» ребята.

Главное работать «чётко» и челом поклоняться одному портрету над головами
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Бедных спортсменов наши чинуши задолбали больше чем Олимпийский комитет
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«Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса» (В.И. Ленин. Полное собрание сочинений (третье издание). — М.: Политиздат, т.20, стр.20).
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Ответ Scrumhalf
«Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса» (В.И. Ленин. Полное собрание сочинений (третье издание). — М.: Политиздат, т.20, стр.20).
При этом СССР в этом плане ничего не поменял. Просто господствующим классом стала номенклатура.
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я ошибаюсь, или это будет не первая Олимпиада, где россияне выступают в нейтральном статусе?
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А зачем нужно такое, ваше государство?
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победу условного Большунова на ОИ и так весь мир будет воспринимать как победу российского спортсмена, даже если он с флагом уганды выйдет на старт, и это важно длянашей страны и нашей Родины. А что касается мнения замминистра спорта РФ, чью имя и фамилию знает только очень узкий круг лиц и моментально забудут после его увольнения - то оно неинтересно даже "государству", самому то не стыдно?
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Понаспускаются с гор всякие и начинается
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в ( • ) этих советчиков.
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"Это и есть понятийный отказ от государства." --- Это что за хрень такая? "Отказ от государства"??? - Безграмотные выдумывают что-то несуществующее, как "безызбежно"
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Поясните, а кто вообще его поставил на эту должность?
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Там в Крокусе стрельба, есть убитые. Ничего не хочешь об этом сказать? Спортсмены сами решат, как им быть. Без твоего мнения
Каким ........ надо быть, чтобы спекулируя на теме терроризма и жертвах соотечественников нарыгать здесь свои приссатые претензии.
Что за людоеды...
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Вы определитесь уже,наконец.
А-то это каждодневное нытье уже просто осточертело.
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Они там внутри одного минспорта не могут договориться - Матыцин говорит одно, е го зам - противоположное.
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они так то за страну выступают, а не за государство. замминистра спорта должен знать разницу.
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Ответ Rrromario
Международный олимпийский комитет?
Вот именно МОК
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Понятийный отказ от государства - это не отказ от Родины. Опять чиновник путает понятия. Опять вспомним что сказал в середине 19 века Салтыков-Щедрина: Не надо путать любовь к Родине с любовью к государству.
А где же Местный любимчик Шевчук??)
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Ответ Zubi
А где же Местный любимчик Шевчук??)
Я не люблю чужих любимчиков.
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Ух ты
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Ответ Viks
Они там внутри одного минспорта не могут договориться - Матыцин говорит одно, е го зам - противоположное.
Им всем вообще не стоит говорить, своего мнения у них нет, пытаются угодить перед кем стелятся.
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Ответ Viks
"является, в моем понимании, не гражданином Российской Федерации." --- Твоё понимание безграмотно до жути. Читай конституцию РФ - там про гражданство РФ, повышай грамотность до уровня школьника и не лепи в эфир свою позорную хрень.
Ты че, не понял? Какая конституция, тебе чисто понятийно все заяснили!
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Ответ 76er
Ты че, не понял? Какая конституция, тебе чисто понятийно все заяснили!
Они там в минспорта всё по понятиям Черкизона...
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