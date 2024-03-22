Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Чок и Бейтс, Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами

22 марта танцевальные дуэты выступят на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция - Okko.

Вторая разминка

5. Солен Мазанг – Марко Гайдаенко (Эстония)

6. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

7. – Дейвидас Кизала (Литва)

8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

Третья разминка

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

Четвертая разминка

13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

15. Мисато Комацубара – (Япония)

16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Пятая разминка

17. – (Грузия)

18. – Юхо Пиринен (Финляндия)

19. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

20. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

21. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

Шестая разминка

22. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

23. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

24. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

25. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

26. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Седьмая разминка

27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

28. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

29. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

30. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

31. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

Восьмая разминка

32. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

34. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

35. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

36. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале