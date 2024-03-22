Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Чок и Бейтс, Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин выступят с ритм-танцами

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Италии по фигурному катанию сборная Финляндии сборная Украины сборная Венгрии Поль Пуарье сборная Израиля Эван Бейтс сборная Эстонии Мэдисон Чок сборная Испании сборная Литвы Пайпер Гиллес Юлия Турккила Марко Фаббри Шарлен Гиньяр сборная Грузии Тим Колето Жоффре Бриссо Шейн Фирус Кристина Каррейра Энтони Пономаренко сборная Австралии сборная Словакии Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Оливия Смарт Мария Голубцова Кирилл Белобров Маттиас Верслуйс Евгения Лопарева Марджори Лажуа Захари Лага Кэролайн Сусиc Иэн Сомервилль Эллисон Рид Саулюс Амбрулевичюс Тим Дик Лайла Фир Льюис Гибсон Мисато Комацубара Диана Дэвис Глеб Смолкин Паулина Раманаускайте Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Мария Игнатьева Натали Ташлерова Филип Ташлер Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Юка Орихара Юхо Пиринен Беньямин Штеффан Солен Мазанг Марко Гайдаенко Даниил Семко Эмили Братти Дейвидас Кизала Ханна Лим Е Куан Холли Харрис Джейсон Чан Дженнифер Янсе ван Ренсбург Катержина Мразкова Даниэль Мразек Фиби Беккер Джеймс Эрнандес Анна Симова Кирилл Аксенов Чэнь Сицзы Син Цзянин Виктория Манни Карло Ретлисбергер Фигурное катание

22 марта танцевальные дуэты выступят на ЧМ по фигурному катанию с ритм-танцами.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция - Okko. 

Вторая разминка

5. Солен Мазанг – Марко Гайдаенко (Эстония)

6. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

7. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

Третья разминка

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

11. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) 

Четвертая разминка

13. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

15. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

16. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Пятая разминка

17. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

18. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

19. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

20. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

21. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

Шестая разминка

22. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

23. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

24. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

25. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

26. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Седьмая разминка

27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

28. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

29. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

30. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

31. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

Восьмая разминка

32. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

33. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

34. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

35. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

36. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смотреть мировые танцы - это отдельное удовольствие
+14
-2
+12
надеюсь Чоки не наваляют как в прошлом году
+8
0
+8
Предвкушаю. 3 последние разминки - потрясающие ритм-танцы как на подбор. Желаю всем показать свой максимум!
+5
-1
+4
Вот это интересно!
+3
0
+3
Всем отличных прокатов. Хочется наслаждаться. Хорошо смотреть, не болея за лидеров. Хотя у всех свои локальные задачи.
+3
0
+3
Ответ floret
Аж 8 разминок. Начну смотреть с ДС, т.е. с 21 часа.
Там и до них есть интересные пары.
+3
0
+3
Очень хочется ошибиться, но, боюсь, что в отличие от напряженного и непредсказуемого турнира парников, в танцах места на пьедестале были распределены уже осенью. И изменить этот порядок может только уж очень грубая ошибка у одного из лидирующий дуэтов. А так - ЧБ. итальянцы и канадцы. В прошлом году ЧБ дали мировой рекорд аж с падением, то есть поставили заочно выше Габи и Ги, хотя невооруженным взглядом было видно, что до ПС им как до Луны.
+4
-2
+2
Вангую, что танцевальные грузины по итогу окажутся ниже парных грузинов, но выше одиночного грузина. Разумеется, все они будут выше одиночной грузинки.
+5
-3
+2
Ответ Vikki_07
Победы грузинам 🤣🤣🤣
У каждого спортсмена свои задачи. Ребятам желаю хороших качественных прокатов, у них это только начало международных стартов, тогда как у других завершения в карьерах. Всем гладкого льда, а вам пожелаю быть уважительнее к чужим стараниям.
+6
-4
+2
Аж 8 разминок. Начну смотреть с ДС, т.е. с 21 часа.
+2
-1
+1
Опять аскетов в заголовок засунули. Они что лидеры или российская пара? Решили проигнорировать 5-ю пару в сильнейшей разминке по известным причинам - но не также топорно.
+3
-2
+1
Матерь божья, царица Питерская. И тут 36 пар.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий