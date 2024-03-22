Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Хендрикс, Левито, Сакамото, Хэ Ин Ли, Ю Ен, Петрыкина, Губанова выступят с произвольными программами
В ночь с 22 на 23 марта женщины выступят с произвольными программами на ЧМ.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Женщины
Произвольная программа
Начало – 1:00 по московскому времени (23 марта), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)
2. Нелла Пелконен (Финляндия)
3. Миа Риса Гомес (Норвегия)
4. Анастасия Губанова (Грузия)
5. Натали Лангербаур (Эстония)
6. Сарина Йоос (Италия)
Вторая разминка
7. Маделин Скизас (Канада)
8. Моне Чиба (Япония)
9. Лорин Шильд (Франция)
10. Екатерина Куракова (Польша)
11. Йозефин Тальегард (Швеция)
12. Ольга Микутина (Австрия)
Третья разминка
13. Кимми Репонд (Швейцария)
14. Ливия Кайзер (Швейцария)
15. Нина Пинзарроне (Бельгия)
16. Эмбер Гленн (США)
17. Нина Петрыкина (Эстония)
18. Хана Йошида (Япония)
Четвертая разминка
19. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
20. Ю Ен (Южная Корея)
21. Каори Сакамото (Япония)
22. Изабо Левито (США)
23. Луна Хендрикс (Бельгия)
24. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
Положение после короткой программы
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,98
2. Изабо Левито (США) – 73,73
3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 73,55
4. Каори Сакамото (Япония) – 73,29
5. Ю Ен (Южная Корея) – 67,37
6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 66,91
7. Нина Петрыкина (Эстония) – 66,23
8. Хана Йошида (Япония) – 64,56
9. Эмбер Гленн (США) – 64,53
10. Ливия Кайзер (Швейцария) – 64,05
11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 64,04
12. Кимми Репонд (Швейцария) – 62,64
13. Моне Чиба (Япония) – 62,64
14. Екатерина Куракова (Польша) – 62,34
15. Йозефин Тальегард (Швеция) – 61,55
16. Ольга Микутина (Австрия) – 60,77
17. Маделин Скизас (Канада) – 59,65
18. Лорин Шильд (Франция) – 59,41
19. Сарина Йоос (Италия) – 59,39
20. Анастасия Губанова (Грузия) – 58,66
21. Нелла Пелконен (Финляндия) – 56,82
22. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 56,32
23. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 55,09
24. Натали Лангербаур (Эстония) – 53,81
И Изабо, и кореянкам. И кому угодно, лишь бы не лицемерная бельгийка
1. Ли
2. Сакамото
3. Левито/Хендрикс
Сакамото и Изабо пьедестала
Заслуженное золото у Сакамото было только в первый раз
Сделать канадцев чм в парах - домашний лед, возрастная Диана все как надо
Сделать Луну ЧМ - по меркам женского тоже возрастная, говорит правильные вещи и вообще их любимица
У парней скорее всего золото японцу любому, чтобы японо федра не обижалась
Ну и в танцах Монреаль, домашний лед для группы Лозонов, так что вероятнее всего чемпионство для Чоков