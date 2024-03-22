Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Хендрикс, Левито, Сакамото, Хэ Ин Ли, Ю Ен, Петрыкина, Губанова выступят с произвольными программами

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В ночь с 22 на 23 марта женщины выступят с произвольными программами на ЧМ.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 1:00 по московскому времени (23 марта), прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

2. Нелла Пелконен (Финляндия)

3. Миа Риса Гомес (Норвегия)

4. Анастасия Губанова (Грузия)

5. Натали Лангербаур (Эстония) 

6. Сарина Йоос (Италия)

Вторая разминка

7. Маделин Скизас (Канада)

8. Моне Чиба (Япония)

9. Лорин Шильд (Франция)

10. Екатерина Куракова (Польша)

11. Йозефин Тальегард (Швеция) 

12. Ольга Микутина (Австрия)

Третья разминка

13. Кимми Репонд (Швейцария) 

14. Ливия Кайзер (Швейцария)

15. Нина Пинзарроне (Бельгия)

16. Эмбер Гленн (США)

17. Нина Петрыкина (Эстония)

18. Хана Йошида (Япония)

Четвертая разминка

19. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

20. Ю Ен (Южная Корея)

21. Каори Сакамото (Япония)

22. Изабо Левито (США)

23. Луна Хендрикс (Бельгия) 

24. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,98

2. Изабо Левито (США) – 73,73

3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 73,55

4. Каори Сакамото (Япония) – 73,29

5. Ю Ен (Южная Корея) – 67,37

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 66,91

7. Нина Петрыкина (Эстония) – 66,23

8. Хана Йошида (Япония) – 64,56

9. Эмбер Гленн (США) – 64,53

10. Ливия Кайзер (Швейцария) – 64,05

11. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 64,04

12. Кимми Репонд (Швейцария) – 62,64

13. Моне Чиба (Япония) – 62,64

14. Екатерина Куракова (Польша) – 62,34

15. Йозефин Тальегард (Швеция) – 61,55

16. Ольга Микутина (Австрия) – 60,77

17. Маделин Скизас (Канада) – 59,65

18. Лорин Шильд (Франция) – 59,41

19. Сарина Йоос (Италия) – 59,39

20. Анастасия Губанова (Грузия) – 58,66

21. Нелла Пелконен (Финляндия) – 56,82

22. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй) – 56,32

23. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 55,09

24. Натали Лангербаур (Эстония) – 53,81

41 комментарий
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После откровенного вытаскивания за уши Сакамото и особенно Хендрикс буду болеть за кореянок. Хэ Ин Ли была лучшей в короткой, пожелаю ей победы
+25
-6
+19
Удачи кореянке Ли!
+15
-1
+14
За Изабо! А Насте справиться с нервами и подняться повыше в таблице. Всем гладкого льда!
+12
-1
+11
Удачи Каори.
И Изабо, и кореянкам. И кому угодно, лишь бы не лицемерная бельгийка
+16
-6
+10
Уверен, что судьи будут все делать, чтобы тащить Хендрикс: ее задача просто не навалять, дальше нужные баллы нарисуют. Сакамото слишком жирно будет три чемпионства подряд давать, судьи это все-таки понимают, хотя она безусловно талантливее. Я лично ставлю на темную лошадку в виде кореянки.
+13
-4
+9
Верю в подиум:
1. Ли
2. Сакамото
3. Левито/Хендрикс
+14
-6
+8
Ответ vadim235
Комментарий скрыт
Да, кстати) Пусть ещё и Браун победит)) Порадуемся вдвойне за грибное зреложенское на мировом уровне.
+14
-6
+8
Начинается перепись несмотрящих с обязательными вялыми шутками про водокачку , зреложенское , а также пожеланиями всяческих кар небесных Луне. Ночью ждём отчёта как они не смотрели и было неинтересно.
+23
-16
+7
Нине из Эстонии всё прыгнуть и откатать чисто ПП.
+7
-1
+6
Всем удачи и гладкого льда! Даже и не знаю, за кого болею больше всего. Но наверно, пусть Каори станет 3-х кратной.
+6
0
+6
Ответ sniper74
Верю в подиум: 1. Ли 2. Сакамото 3. Левито/Хендрикс
Без хендрикс
+9
-4
+5
Ответ Willy Troll
Начинается перепись несмотрящих с обязательными вялыми шутками про водокачку , зреложенское , а также пожеланиями всяческих кар небесных Луне. Ночью ждём отчёта как они не смотрели и было неинтересно.
Прям готовая методичка для всех фанатов Хрустального)) даже и добавить нечего.
+15
-11
+4
Ответ Грязный лютик
Комментарий скрыт
Прекращайте включать неадекват и набрасывать на Сашу без повода. Не смешно
+7
-3
+4
Удачи Хе Ин Ли и Изабо!
+4
0
+4
Смотреть не буду. Но желаю удачи кореянкам и Изабо Левито. Луне ничего не желаю, а просто верю в теорию чистого хвоста.
+12
-8
+4
Удачи Каори и Изабо! ✊👍☺.
+4
0
+4
Удачи Изабо и Каори. При чистых прокатах хочется чтобы они между собой разделили золото. Ну и кореянка чтобы не затерялась.
+4
-1
+3
Дайте, пожалуйста, ссылку на расклад по времени выступления. Хотя бы последние 2 разминки. Сама не могу найти. Спасибо.
+4
-1
+3
Ответ Lyudmila
Дайте, пожалуйста, ссылку на расклад по времени выступления. Хотя бы последние 2 разминки. Сама не могу найти. Спасибо.
7 часов прибавляйте, чтобы МСК получить
+4
-1
+3
Удачи и победы Изабо! Каори и кореянкам подиума.
+4
-2
+2
Корейские фигуристки кажется хорошо подготовились к чемпионату, Ли в КП для меня была лучшей, немного удачи и страховочная подушка в 3,5 балла может не сработать. Болею за неё и за Каори, очень нравится ее ПП, и вообще перед ее человеческим обаянием невозможно устоять, пусть прокаты будут чистыми и вдохновенными.
+2
0
+2
Ответ Aola80
Смотреть не буду. Но желаю удачи кореянкам и Изабо Левито. Луне ничего не желаю, а просто верю в теорию чистого хвоста.
По вашей теории, у Тутберидзе должен быть черный шлейф
+4
-2
+2
Победы Хе Ин Ли!
Сакамото и Изабо пьедестала
Заслуженное золото у Сакамото было только в первый раз
+3
-1
+2
Ответ Lyudmila
Дайте, пожалуйста, ссылку на расклад по времени выступления. Хотя бы последние 2 разминки. Сама не могу найти. Спасибо.
http://www.isuresults.com/results/season2324/wc2024/FSKWSINGLES-----------FNL-000100--_StartListwithTimes.pdf
+3
-1
+2
Желаю луне деревяшку получить
+7
-6
+1
Ответ Юркин Клоп
http://www.isuresults.com/results/season2324/wc2024/FSKWSINGLES-----------FNL-000100--_StartListwithTimes.pdf
Большое спасибо!
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ sniper74
Верю в подиум: 1. Ли 2. Сакамото 3. Левито/Хендрикс
помолимся за это
+7
-7
0
Удачи Изабо!
0
0
0
На это чемпионате у судей и ису понятые задачи
Сделать канадцев чм в парах - домашний лед, возрастная Диана все как надо
Сделать Луну ЧМ - по меркам женского тоже возрастная, говорит правильные вещи и вообще их любимица
У парней скорее всего золото японцу любому, чтобы японо федра не обижалась
Ну и в танцах Монреаль, домашний лед для группы Лозонов, так что вероятнее всего чемпионство для Чоков
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