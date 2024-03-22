Алвес не смог внести залог сегодня. Дани проведет выходные в тюрьме

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия деньги Футбол

Дани Алвесу не удалось внести залог сегодня, он проведет выходные в тюрьме.

Экс-защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако вчера Неймар-старший заявил, что не даст Дани денег.

Сегодня стало известно, что Алвес может взять кредит, чтобы внести залог.

Как сообщил журналист Виктор Наварро для El Partidazo de Cope, Алвесу не удалось внести залог сегодня. Выходные он проведет в тюрьме.

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40 комментариев
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Как я понимаю, это будут постить каждый день
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«А в тюрьме сейчас макарооооны»©️
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Ответ Anthony Wrynn
Как я понимаю, это будут постить каждый день
Алвес не смог внести залог и проведет выходные в тюрьме впервые после того, как Хави объявил об уходе из барсы
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+9
Ответ Sergeev55
Крутые у них в Испании законы: кредиты дают зекам, причём лям евро не проблема.
Ну у этого зека на счетах в тех же самых банках лежит гораздо большая сумма, которая просто в данный момент заблокирована. Да и ставку ему по такому случаю нифига не рыночную нарисовали, очевидно.
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Интересно,а Мося будет носить передачи Дани Алвеса в тюрьму,ведь Дани Алвес много передач на Мосю в своей жизни сделал!
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Скорее он позвонил моси, но получил отказ от жадного арга(
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рассчитывал наверное в клуб сходить оттянутся на выходных
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Кто нибудь Мелу скажите об этом
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Вас беспокоит служба безопасности Сбербанка, меня зовут Дани.
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Сколько он уже сидит? Подумаешь выхи
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Давайте вы ещё будете писать по два раза в день, вышел ли на волю Никита Кологривый
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ну мог попросит у Лапорты долг. он бы продал один из рычагов)
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а борща нету???
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Дани проведет эти выходные в тюрьме) Так заголовок преподнесен, словно на Сейшелах проведет выходные.
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Ответ Anthony Wrynn
Как я понимаю, это будут постить каждый день
можно заводить канал по типу "забил ли сегодня Шейн Лонг"
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Крутые у них в Испании законы: кредиты дают зекам, причём лям евро не проблема.
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Ответ Олег Иваницкий
Вот что значит отсутствие элементарной финансовой грамотности. Можно сколько угодно много зарабатывать, но если тратишь столько, сколько зарабатываешь, не откладываешь большую часть и не инвестируешь, всегда будешь по факту бедным. Миллион примеров этому, тот же Тайсон, который вынужден будучи дедом рисковать здоровьем, а то и заметным сокращением жизни чтоб поднять бабла не от хорошей жизни. Тот же Федя, да и тысячи тысяч других примеров. Есть и обратные примеры, где спортсмены понимают как работают деньги, тот же Мейвезер, Бэкхем, Джордан и тд. Сколько этих лямов евро заработал Дани за всю жизнь, а даже 150к на залог занимал, смех. И это даже карьера у него не закончилась. Короче мораль в том, что человек зарабатывающий 50к $ и откладывающий ежемесячно 10 или 20, намного богаче, чем тот кто зарабатывает миллионы и все сливает сразу.
У него счета заблокированы. Ау
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