Алвес не смог внести залог сегодня. Дани проведет выходные в тюрьме

Дани Алвесу не удалось внести залог сегодня, он проведет выходные в тюрьме.

Экс-защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако вчера Неймар-старший заявил, что не даст Дани денег.

Сегодня стало известно, что Алвес может взять кредит, чтобы внести залог.

Как сообщил журналист Виктор Наварро для El Partidazo de Cope, не удалось внести залог сегодня. Выходные он проведет в тюрьме.