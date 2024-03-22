В Москве отменили все спортивные и другие массовые мероприятия на выходных

В Москве отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным, огонь велся из автоматов. Есть пострадавшие и раненые. Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В субботу, 23 марта, в Москве должна была пройти игра плей-офф Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом», а также футбольный матч Первой лиги «Торпедо» – «Кубань».