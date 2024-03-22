Олег Матыцин: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них»
Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже.
«Хочу еще раз отметить нашу позицию – нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен.
Мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением со стороны международного сообщества, но от этого не должны страдать спортсмены.
Важно не переходить границы и не подписывать декларации, которые нарушают наше законодательство.
В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены», – заявил Матыцин на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий».
«Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут», – цитирует Матыцина ТАСС
В условиях войны не только можно, но и нужно запретить российским гражданам ехать во Францию для того, чтобы там позориться нейтралами с поражением в правах по сравнению с другими спортсменами-участниками. Тем более, что сейчас уже вообще идет речь об отправке французской армии на украину для войны с российской армией. Какой Париж может быть ? Если наши идиоты этого не понимают, значит нужно запрещать открытым текстом.
А Матыцину и всей либерастной Ко пора уже проснуться и понять, что как раньше уже не будет. Времена изменились. И обстоятельства тоже.
от 12 марта почти слово в слово было это)))0)
командировочные, суточные, премии за вредность
С одной стороны участие в Олимпиаде на таких условиях это позор и соглашательство для российских спортсменов.
А с другой стороны это наши сильнейшие спортсмены, которые так или иначе представляют российский спорт.
Что делать, что делать?...
Так, пока не делать резких движений, подождем указаний)))