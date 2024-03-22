Олег Матыцин: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже.

«Хочу еще раз отметить нашу позицию – нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен.

Мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением со стороны международного сообщества, но от этого не должны страдать спортсмены.

Важно не переходить границы и не подписывать декларации, которые нарушают наше законодательство.

В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены», – заявил Матыцин на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий».

«Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут», – цитирует Матыцина ТАСС