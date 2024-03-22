Олег Матыцин: «Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже.

«Хочу еще раз отметить нашу позицию – нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них. Они завоевали лицензии и, согласно Олимпийской хартии, имеют такие же права, как и любой другой спортсмен.

Мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением со стороны международного сообщества, но от этого не должны страдать спортсмены.

Важно не переходить границы и не подписывать декларации, которые нарушают наше законодательство.

В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но финальное решение принимают сами спортсмены», – заявил Матыцин на форуме «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий».

«Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут», – цитирует Матыцина ТАСС

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20 комментариев
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Проспался или новую методичку спустили??!!!
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Быстро переобулся
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Ты что, ещё не приготовил рекомендации? Поручение было месяц назад. Ты охренел что ли??? 😊😊😊
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От их циркуляров мозг кипит)))
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Значит заставляйте некатегорично.
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Не имеют они таких же прав как любой другой спортсмен. Их права изначально нарушены.
В условиях войны не только можно, но и нужно запретить российским гражданам ехать во Францию для того, чтобы там позориться нейтралами с поражением в правах по сравнению с другими спортсменами-участниками. Тем более, что сейчас уже вообще идет речь об отправке французской армии на украину для войны с российской армией. Какой Париж может быть ? Если наши идиоты этого не понимают, значит нужно запрещать открытым текстом.
А Матыцину и всей либерастной Ко пора уже проснуться и понять, что как раньше уже не будет. Времена изменились. И обстоятельства тоже.
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Ответ Armanda2020
Не имеют они таких же прав как любой другой спортсмен. Их права изначально нарушены. В условиях войны не только можно, но и нужно запретить российским гражданам ехать во Францию для того, чтобы там позориться нейтралами с поражением в правах по сравнению с другими спортсменами-участниками. Тем более, что сейчас уже вообще идет речь об отправке французской армии на украину для войны с российской армией. Какой Париж может быть ? Если наши идиоты этого не понимают, значит нужно запрещать открытым текстом. А Матыцину и всей либерастной Ко пора уже проснуться и понять, что как раньше уже не будет. Времена изменились. И обстоятельства тоже.
"нужно запрещать открытым текстом." --- Это будет называться бойкот и повлечёт отстранение от двух олимпиад.
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Сто сто п стоп.они отобрались не подписывая????
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Сам придумал или подсказал кто?
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нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, --- А знают ли об этом руководители художественной и спортивной гимнастики, плавания и т.д.? Сидят разные Винеры старшими тренерами на зарплате минспорта, а мнение своего начальника Матыцина игнорируют.
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>В ближайшее время мы подготовим рекомендации

от 12 марта почти слово в слово было это)))0)
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ну так этому то точно надо что бы хоть кто-то поехал:
командировочные, суточные, премии за вредность
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Да, непростая ситуация.
С одной стороны участие в Олимпиаде на таких условиях это позор и соглашательство для российских спортсменов.
А с другой стороны это наши сильнейшие спортсмены, которые так или иначе представляют российский спорт.
Что делать, что делать?...
Так, пока не делать резких движений, подождем указаний)))
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Ответ Armanda2020
Не имеют они таких же прав как любой другой спортсмен. Их права изначально нарушены. В условиях войны не только можно, но и нужно запретить российским гражданам ехать во Францию для того, чтобы там позориться нейтралами с поражением в правах по сравнению с другими спортсменами-участниками. Тем более, что сейчас уже вообще идет речь об отправке французской армии на украину для войны с российской армией. Какой Париж может быть ? Если наши идиоты этого не понимают, значит нужно запрещать открытым текстом. А Матыцину и всей либерастной Ко пора уже проснуться и понять, что как раньше уже не будет. Времена изменились. И обстоятельства тоже.
"Их права изначально нарушены." --- Чушь. Изначально ни у кого нет прав выступать на олимпиадах. Как и у тебя нет права присутствовать на дне рождения соседа.
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Ответ Armanda2020
Не имеют они таких же прав как любой другой спортсмен. Их права изначально нарушены. В условиях войны не только можно, но и нужно запретить российским гражданам ехать во Францию для того, чтобы там позориться нейтралами с поражением в правах по сравнению с другими спортсменами-участниками. Тем более, что сейчас уже вообще идет речь об отправке французской армии на украину для войны с российской армией. Какой Париж может быть ? Если наши идиоты этого не понимают, значит нужно запрещать открытым текстом. А Матыцину и всей либерастной Ко пора уже проснуться и понять, что как раньше уже не будет. Времена изменились. И обстоятельства тоже.
"уже вообще идет речь об отправке французской армии на украину для войны с российской армией." --- При таком раскладе должны быть прекращены ВСЕ спортивные мероприятия в России и весь профессиональный спорт! Война - это война!
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