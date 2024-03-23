Ничушкин забросил 26-ю шайбу в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У него 50 очков в 46 играх

Валерий Ничушкин забросил 26-ю шайбу в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд.

Форвард « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с « » (6:1).

На счету россиянина стало 50 (26+24) очков в 46 играх в текущей регулярке.

Нападающий установил новый личный рекорд по голам за сезон, до повторения личного рекорда по очкам (52 в 62 играх, 25+27, 2021/22) осталось 2 балла.

Сегодня Ничушкин (19:42, 3:53 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.