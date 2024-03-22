Замминистра спорта РФ об интеграции клубов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей: «Мысли УЕФА и ФИФА по этому поводу – их проблемы»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Первая лига Вторая лига Б Министерство спорта России Политика Матч ТВ Одес Байсултанов Вторая лига А Футбол

Заместитель министра спорта РФ высказался о клубах из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.

Весной этого года под эгидой министерства спорта РФ стартует объединенный чемпионат лиги «Содружество». В нем принимают участие команды из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

– Какие перспективы интеграции футбольных клубов новых регионов РФ в российский чемпионат?

– Они уже интегрированы, создана лига «Содружество». В связи с долгим перерывом, когда они не были в футбольной семье, нужно планомерно включать их, поэтому создана такая лига, через которую будет идти интеграция в нашу большую футбольную семью. В этом плане проблем нет. В конце месяца в Севастополе пройдет большое объединяющее мероприятие. Думаю, задача по этому вопросу будет выполнена. В первую очередь это дает возможность нашим маленьким детишкам получить навыки, мастерство и выйти на большую футбольную арену.

– В правовом поле не сложно ли будет интегрировать эти клубы именно в профессиональные лиги России?

– Не берусь отвечать за РФС. Надо отдать должное РФС, они очень много позитивного делают в этом плане. Я выскажу свое мнение. То, что думают УЕФА и ФИФА по этому поводу, – это их проблемы. Люди в новых регионах – это граждане Российской Федерации, и по конституции они имеют все те же права, как и мы с вами. Поэтому нет никаких юридических оснований запрещать им выступать. Сделать это нужно с учетом всех правил и регламентов, но не нарушая конституционные права граждан РФ, – сказал Одес Байсултанов.

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То, что нас нет в футболе никто и не заметил, вот это их проблема...
+67
-11
+56
Минспорта РФ: "Что думают международные организации, регламентирующие спортивные состязания, нас не волнует, гы-гы"
Также минспорта РФ: "рррряяяя, почему нас не допускают, русофобия!"
+54
-6
+48
Всем кто верит в возвращение в мировой футбол - это лет на пятнадцать, может больше. 3 -4 поколения футболистов будут играть на первенстве водокачек
+45
-7
+38
И тогда можно окончательно проститься с возможностью возвращения российских клубов и сборной во все европейские и мировые турниры.
+58
-22
+36
Ответ United
Всем кто верит в возвращение в мировой футбол - это лет на пятнадцать, может больше. 3 -4 поколения футболистов будут играть на первенстве водокачек
ну так вроде всем все норм. Вон от матча с Сербией все кипятком ссутся.
+33
-1
+32
А теперь взгляд с другой стороны:
Кто из руководителей ФИФА и УЕФА: То что думает по поводу допуска до соревнований в России - это их проблемы.

А теперь вопрос - а у кого РЕАЛЬНО проблемы?
+35
-6
+29
Скорее, решение их проблем. Не надо будет разъяснять причину недопуска, реагировать на возмущенные вопли про "спорт вне политики".
+30
-7
+23
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
И с кем в прошлый раз договаривался Советский союз в 1991? Ой, ни с кем. Он развалился
+18
-2
+16
Ответ Artem Ka
Комментарий скрыт
Бедная Бавария Мюнхен. Как же она без Спартака в ЛЧ
+17
-1
+16
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
От зеркала отойдите, а то все забрызгали.
+13
-1
+12
Только потом не нойте про спорт вне политики и русофобию.
+13
-3
+10
Ответ Назар Игорь
И тогда можно окончательно проститься с возможностью возвращения российских клубов и сборной во все европейские и мировые турниры.
А это тоже ПРОБЛЕМЫ УЕФА и ФИФА 😜
Как они тама без ЗВЕТИНА в ЛЧ и сборной России на ЧМ 🤪🤪🤪🤪
+27
-18
+9
Ответ Андрей Бердников
Комментарий скрыт
Дите, почитай про европейское турне Динамо, где Яшин блистал.
А так-то деды в поле гадить ходили, можно тоже как они тогда
+9
-2
+7
Одес Байсултанов - это кто такой? Это наша новая элита с Черкизона? УЕФА мысли этого деятеля, полагаю, что тоже параллельны. Да и мне, признаюсь, тоже))
+10
-3
+7
ФИФА и УЕФА : Ноу проблем гайз)))
+9
-3
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
К сожалению, только дети со спортса и думают, в отличие от некоторых терминаторов у которых в голове остался лишь порох
+6
-1
+5
🤡🤡🤡
+7
-3
+4
Ответ Slavnov
Какая потеря.....
Клубы Дофига денег получали за участие в лиге Европы и лиге чемпионов. Так что в каком-то смысле потеря, да
+3
0
+3
Ответ Jeksan
К сожалению, только дети со спортса и думают, в отличие от некоторых терминаторов у которых в голове остался лишь порох
Это никакой не Терминатор и даже не Электроник, а, скорее, Алеша из фильма Сергея Лобана "Пыль".
+3
0
+3
Ответ Artem Ka
Комментарий скрыт
Три дня говорили, теперь еще целый годик. Не патриотичное высказывание
+4
-1
+3
А донецкий "Шахтер" уже прислал заявку?
+5
-2
+3
Ответ trav
И? И прекрасно себя чувствует , собирает полные залы и радует людей игрой хоккеистов. Плевать на еврокубки
Только из этой прекрасной лиги с полными залами до сих пор отток за океан настолько очевиден, что первое лицо поручает остановить его. А чем занимались 16 лет? Сколько денег потратили?
+4
-2
+2
Мы, кажется третий год и без мирового спорта, и в частности без мирового футбола. И головной боли у них нет, а проблем подавно. Проблемы будут у юниоров и молодёжи. К чему стремиться, помимо приевшихся внутренних чемпионатов. Поредеют их ряды. Уйдут в другие сферы деятельности.
+1
0
+1
Ответ donatodonatore
Нас выкинули из мирового футбола всерьёз и надолго. Надо создавать свою сильную лигу. Чихать хотели пиндосы на мировые спортивные сообщества. НХЛ, НБА спортивные лиги мирового масштаба. Вот с кого пример брать надо.
КХЛ существует с 2008 года. И?
+3
-2
+1
Ответ sintenced
Минспорта РФ: "Что думают международные организации, регламентирующие спортивные состязания, нас не волнует, гы-гы" Также минспорта РФ: "рррряяяя, почему нас не допускают, русофобия!"
Имя заместителя министра - Одес , не иначе в честь Одессы назван !
Так что делайте выводы
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Это, конечно, страшная проблема для ФИФА и УЕФА.
0
0
0
Ответ Павел Мельников
КХЛ существует с 2008 года. И?
И? И прекрасно себя чувствует , собирает полные залы и радует людей игрой хоккеистов. Плевать на еврокубки
+3
-3
0
да и пёс с ними
+4
-4
0
Ответ United
Всем кто верит в возвращение в мировой футбол - это лет на пятнадцать, может больше. 3 -4 поколения футболистов будут играть на первенстве водокачек
Представляю так в году 2070 турне Динамо(м) по Англии, первые игры с европескими командами после пятидесятилетнего перерыва.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий