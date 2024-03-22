Замминистра спорта РФ об интеграции клубов из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей: «Мысли УЕФА и ФИФА по этому поводу – их проблемы»
Заместитель министра спорта РФ высказался о клубах из ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья.
Весной этого года под эгидой министерства спорта РФ стартует объединенный чемпионат лиги «Содружество». В нем принимают участие команды из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
– Какие перспективы интеграции футбольных клубов новых регионов РФ в российский чемпионат?
– Они уже интегрированы, создана лига «Содружество». В связи с долгим перерывом, когда они не были в футбольной семье, нужно планомерно включать их, поэтому создана такая лига, через которую будет идти интеграция в нашу большую футбольную семью. В этом плане проблем нет. В конце месяца в Севастополе пройдет большое объединяющее мероприятие. Думаю, задача по этому вопросу будет выполнена. В первую очередь это дает возможность нашим маленьким детишкам получить навыки, мастерство и выйти на большую футбольную арену.
– В правовом поле не сложно ли будет интегрировать эти клубы именно в профессиональные лиги России?
– Не берусь отвечать за РФС. Надо отдать должное РФС, они очень много позитивного делают в этом плане. Я выскажу свое мнение. То, что думают УЕФА и ФИФА по этому поводу, – это их проблемы. Люди в новых регионах – это граждане Российской Федерации, и по конституции они имеют все те же права, как и мы с вами. Поэтому нет никаких юридических оснований запрещать им выступать. Сделать это нужно с учетом всех правил и регламентов, но не нарушая конституционные права граждан РФ, – сказал Одес Байсултанов.
Также минспорта РФ: "рррряяяя, почему нас не допускают, русофобия!"
Кто из руководителей ФИФА и УЕФА: То что думает по поводу допуска до соревнований в России - это их проблемы.
А теперь вопрос - а у кого РЕАЛЬНО проблемы?
Как они тама без ЗВЕТИНА в ЛЧ и сборной России на ЧМ 🤪🤪🤪🤪
А так-то деды в поле гадить ходили, можно тоже как они тогда
Так что делайте выводы