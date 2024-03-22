«Трактор» в 5-й раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Трактор» в пятый раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина.

Сегодня команда тренера Алексея Заварухина выиграла серию второго раунда против «Динамо» со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина-2024.

«Трактор» только один раз доходил до финала Кубка Гагарина (в сезоне-2012/13).

В полуфинале плей-офф-2024 клуб сыграет с победителем пары «Авангард» – «Локомотив» и начнет серию в гостях.

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не кисло так динамиков вынесли всухую! Сейчас еще мегатренера всех времен и народов Автомобилист в медиалигу отправит - вообще круто будет! Восток рулит! Главное, чтобы перекрестный плей-офф после такой взбучки западу не отменили
+44
-2
+42
Ура трактор вперёд. Красавцы
+40
0
+40
Теперь кубок не кажется уже какой-то фантастикой. Вперед, Трактор!
+34
-1
+33
Помнится,после проигрыша Салавата уфимские глоры кричали,что Динамо вынесет Трактор в одну калитку- 4:0,а потом блокировали возможность ответа на свои комментарии.Получилось наоборот.Трактор,молодцы!Хороший ответ Динамо на проигрыш в финале 2013.Вперед!!!
+27
-1
+26
В сухаря! Лидера регулярки!! Я люблю этот сезон!!
+18
-1
+17
Челябинск заслуженно, очень дисциплинированная и слаженная команда. За 1/2
Локомотив - Трактор
Автомобилист - Спартак
+19
-6
+13
ну, если и локо трактор одолеет, то это будет супер круто, для Челябы.... Но что-то есть на это сомнения...
+11
0
+11
Надо чтобы сейчас вылетел СКА, Металлург и Авангард. Нужен новый чемпион!!
+13
-4
+9
Ответ Kot2013
Помнится,после проигрыша Салавата уфимские глоры кричали,что Динамо вынесет Трактор в одну калитку- 4:0,а потом блокировали возможность ответа на свои комментарии.Получилось наоборот.Трактор,молодцы!Хороший ответ Динамо на проигрыш в финале 2013.Вперед!!!
Не знаю, я как истинный уфимский глор был за Трактор. Вообще в идеале бы получить Заварухинское дерби в финале, 2 очень симпатичные команды.
+10
-1
+9
Ответ Ебздрогыч
Не кисло так динамиков вынесли всухую! Сейчас еще мегатренера всех времен и народов Автомобилист в медиалигу отправит - вообще круто будет! Восток рулит! Главное, чтобы перекрестный плей-офф после такой взбучки западу не отменили
Отменят, если СКА вылетит. А то мы не знаем, для чего все сделано. ага.
+5
0
+5
Восток рулит. Трактор молодцы! Салават с вами!
+5
-1
+4
Ответ Xell
Комментарий скрыт
Трактор Авто...
+4
-1
+3
Какое то маленькое чудо
+5
-2
+3
Ответ Михаил Барвинский
ну, если и локо трактор одолеет, то это будет супер круто, для Челябы.... Но что-то есть на это сомнения...
как и с салаватом у комментаторов были сомнения, как и с динамо были сомнения, теперь еще с локо. подождем, посмотрим
+5
-3
+2
болел душой за трактор. Трактор с победой.болельщик хк Сибирь
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Челябинск заслуженно, очень дисциплинированная и слаженная команда. За 1/2 Локомотив - Трактор Автомобилист - Спартак
Было бы здорово если Спартак пройдёт!
+6
-4
+2
Трактор молодца, Салават за Вас!
+2
0
+2
Ответ Kot2013
Помнится,после проигрыша Салавата уфимские глоры кричали,что Динамо вынесет Трактор в одну калитку- 4:0,а потом блокировали возможность ответа на свои комментарии.Получилось наоборот.Трактор,молодцы!Хороший ответ Динамо на проигрыш в финале 2013.Вперед!!!
я из Уфы, после вылета за Челябу. красавцы, шикарно играют
+2
0
+2
Трактор с великолепной победой!
+2
0
+2
Ответ Cookie Monster
Было бы здорово если Спартак пройдёт!
Для нашего хоккея будет здорово, если пройдут не мешки и не прошлые обладатели КГ...
+4
-3
+1
Надо в финал!
+2
-1
+1
Ответ Damn Daaamn
но зачем? кому это нужно?
селянам магнитогорским
+3
-2
+1
"Трактор" 76 лет на страже советского-российского Хоккея.
Тысячи воспитанников хокк. школы на ул. Савина, 1 приносят победы и славу своим командам по всему миру.
Челяба заслужила КГ своей историей! Но, победу, конечно должна принести играющая команда! Будем Болеть за ЭТО!
+1
0
+1
Заварухины разбушевались!
+1
0
+1
Трактор сила, с победой, удачи в полуфинале!
+2
-1
+1
Комментатору Юртаеву большой привет от Трактора
0
0
0
Ответ region_74
Из современных хоккеистов были победители в ОИ но что это за ОИ были в 2018.... без сильнейшиых с НХЛ игроков, понятното что там типо игроки "сборонообразующих" клубов страны были, а до современной истории хоккея всех лучших игроков стаскивали в 2-3 московских клуба, очень манипулятивно под...ть клуб котрый снабжает кучу клубов победителей игроками мол а кто там у вас что вообще выиграл, очень подло и низко, а Трактора очень много воспитаноиков стали чемпионами везде где только возможно
Я вам сейчас интересную вещь скажу,что не из московских клубов олимпийскими чемпионами были только торпедовцы Горького-Коноваленко,Скворцов,Ковин.
Очень обидно за сегодняшнее Торпедо- такое славное начало и такой бесславный конец.Видимо,бюджета не хватило,хотя СКА им по зубам был.
0
0
0
Ответ efremovms@gmail.com
Назовите олимпийского чемпиона из Трактора,пожалуйста.Только не из ЦСКА, воспитанника трактора,а именно о патриота и игравшего в Тракторе на момент победы в ОИ?Ну хотя бы Чемпиона мира
Николай Макаров, Сергей Макаров, Сергей Стариков... Остальные чемпионы мира и чемпионы ОИ были из других команд в основном из ЦСКА и Динамо при СССР, а позже даже из НХЛ, т.к. ребята уезжали из Челябинска "за длинным рублем" и славой.
И вы это, скорее всего знаете, и поэтому ваш вопрос гнилой и подленький.
0
0
0
Ответ efremovms@gmail.com
Я не болела ЦСКА далеко.Просто спросил.Вопрос в основе про ОИ был.Возможно,Мыльников,но не уверен,играл он в Тракторе в 88 году или нет.Помню,что уже возрастным в ЦСКА играл
Из современных хоккеистов были победители в ОИ но что это за ОИ были в 2018.... без сильнейшиых с НХЛ игроков, понятното что там типо игроки "сборонообразующих" клубов страны были, а до современной истории хоккея всех лучших игроков стаскивали в 2-3 московских клуба, очень манипулятивно под...ть клуб котрый снабжает кучу клубов победителей игроками мол а кто там у вас что вообще выиграл, очень подло и низко, а Трактора очень много воспитаноиков стали чемпионами везде где только возможно
0
0
0
Ответ efremovms@gmail.com
Назовите олимпийского чемпиона из Трактора,пожалуйста.Только не из ЦСКА, воспитанника трактора,а именно о патриота и игравшего в Тракторе на момент победы в ОИ?Ну хотя бы Чемпиона мира
Сергей Макаров в 1978, и вообще Траткор дал столько игроков клубу ЦСКА и такое абсалютно не уважительное отношение болел цска к истории хоккея, понятно все готовое на блюдичке
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий