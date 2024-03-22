«Трактор» в 5-й раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина
«Трактор» в пятый раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина.
Сегодня команда тренера Алексея Заварухина выиграла серию второго раунда против «Динамо» со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина-2024.
«Трактор» только один раз доходил до финала Кубка Гагарина (в сезоне-2012/13).
В полуфинале плей-офф-2024 клуб сыграет с победителем пары «Авангард» – «Локомотив» и начнет серию в гостях.
Локомотив - Трактор
Автомобилист - Спартак
Тысячи воспитанников хокк. школы на ул. Савина, 1 приносят победы и славу своим командам по всему миру.
Челяба заслужила КГ своей историей! Но, победу, конечно должна принести играющая команда! Будем Болеть за ЭТО!
Очень обидно за сегодняшнее Торпедо- такое славное начало и такой бесславный конец.Видимо,бюджета не хватило,хотя СКА им по зубам был.
И вы это, скорее всего знаете, и поэтому ваш вопрос гнилой и подленький.