«Трактор» в 5-й раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина

«Трактор» в пятый раз в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина.

Сегодня команда тренера выиграла серию второго раунда против «Динамо» со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина-2024.

« » только один раз доходил до финала Кубка Гагарина (в сезоне-2012/13).

В полуфинале плей-офф-2024 клуб сыграет с победителем пары «Авангард» – «Локомотив» и начнет серию в гостях.