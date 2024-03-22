Демба Ба о запрете поститься во время Рамадана во французских командах: «Охота на мусульман. Сезон номер 2024»
Демба Ба высказался об отношении к Рамадану во французском футболе.
Экс-форвард «Челси», консультирующий «Дюнкерк» по спортивным вопросам, прокомментировал информацию Instant Foot о том, что некоторые клубы Лиги 1, второго и третьего дивизионов Франции вводят санкции в отношении футболистов, которые будут соблюдать пост во время Рамадана.
«Охота на мусульман. Сезон номер 2024», – написал Ба.
20 марта бывший игрок сборной Сенегала также высказался о том, что во французских сборных различных возрастов запретили соблюдать пост.
«Если вы хотите, чтобы они не могли вести тот образ жизни, который выбрали, я могу это понять. Но нет же, вы хотите запретить им быть мусульманами. Нравится вам это или нет, это часть их личности, которую вы пытаетесь стереть.
Вы когда-нибудь думали, насколько положительное влияние на выступления игроков и их отношения с тренерами, руководством могла бы оказать оказанная им поддержка – вместо осуждения?
Футболу еще многое предстоит узнать о работе с людьми», – отметил бывший форвард.
Кстати, глубоковерующим мусульманам, мягко говоря, нежелательно вообще играть в футбол, так что, как бы это крамольно не звучало, «вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»🤓
Игрокам вроде Ба нужно определиться: либо профессиональный подход к делу, либо посвящение себя религии с пропорциональным снижением выплат по контракту, к примеру. Но на последнее никто не пойдет, разумеется, и совершенно очевидно почему.
Да и вообще, пусть бы молчали, лицемеры. У нас тоже, ничего не стесняясь, жрут водку со свининой, ну а чё, Аллах же под крышей не видит.
Тебе платят за твою физическую форму. Ты еë сознательно ухудшаешь. Тебе платят меньше. Всё логично.
Хочешь соблюдать пост - не вопрос. Увольняйся с работы, где его соблюдение влияет на качество выполняемой работы и переходи туда, где это никак не влияет. Например, тренером.
А насчет Палестины, где там в этой парадигме муслимы, режущие 1200 мирных людей? Или это другое, господин муслим?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ислам
На почитай!
Не позорь свой народ и религию
И нет никаких вопросов к вам, мусульмане