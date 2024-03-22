Демба Ба о запрете поститься во время Рамадана во французских командах: «Охота на мусульман. Сезон номер 2024»

Демба Ба высказался об отношении к Рамадану во французском футболе.

Экс-форвард «Челси», консультирующий « » по спортивным вопросам, прокомментировал информацию Instant Foot о том, что некоторые клубы Лиги 1, второго и третьего дивизионов Франции вводят санкции в отношении футболистов, которые будут соблюдать пост во время Рамадана.

«Охота на мусульман. Сезон номер 2024», – написал Ба.

20 марта бывший игрок сборной Сенегала также высказался о том, что во французских сборных различных возрастов запретили соблюдать пост.

«Если вы хотите, чтобы они не могли вести тот образ жизни, который выбрали, я могу это понять. Но нет же, вы хотите запретить им быть мусульманами. Нравится вам это или нет, это часть их личности, которую вы пытаетесь стереть.

Вы когда-нибудь думали, насколько положительное влияние на выступления игроков и их отношения с тренерами, руководством могла бы оказать оказанная им поддержка – вместо осуждения?

Футболу еще многое предстоит узнать о работе с людьми», – отметил бывший форвард.