Демба Ба о запрете поститься во время Рамадана во французских командах: «Охота на мусульман. Сезон номер 2024»

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Демба Ба высказался об отношении к Рамадану во французском футболе.

Экс-форвард «Челси», консультирующий «Дюнкерк» по спортивным вопросам, прокомментировал информацию Instant Foot о том, что некоторые клубы Лиги 1, второго и третьего дивизионов Франции вводят санкции в отношении футболистов, которые будут соблюдать пост во время Рамадана.

«Охота на мусульман. Сезон номер 2024», – написал Ба.

20 марта бывший игрок сборной Сенегала также высказался о том, что во французских сборных различных возрастов запретили соблюдать пост.

«Если вы хотите, чтобы они не могли вести тот образ жизни, который выбрали, я могу это понять. Но нет же, вы хотите запретить им быть мусульманами. Нравится вам это или нет, это часть их личности, которую вы пытаетесь стереть.

Вы когда-нибудь думали, насколько положительное влияние на выступления игроков и их отношения с тренерами, руководством могла бы оказать оказанная им поддержка – вместо осуждения?

Футболу еще многое предстоит узнать о работе с людьми», – отметил бывший форвард.

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87 комментариев
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А потом, когда вы будете терять физические показатели или сознание на поле, кто будет за это отвечать?
Кстати, глубоковерующим мусульманам, мягко говоря, нежелательно вообще играть в футбол, так что, как бы это крамольно не звучало, «вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»🤓
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+174
Исламу меньше 2024 лет так-то
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Ответ Vitto
Комментарий скрыт
В смысле, может? Это же не сказка, это история
+77
-2
+75
Пусть постятся, не играют и не получают ЗП в Рамадан, раз такие несчастные. За плохие результаты на обычной работе - обычно пендаля дают, и не оправдаешься ни рамаданом,ни постом любым другим. Нытики.
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Почему-то каждый правоверный футболист-мусульманин моментально превращается в обычного футболиста, когда дело касается зарплаты. Парадокс)
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Так может в родной Сенегал вернуться? Ну её эту Францию.
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Руководители клубов, которые тратят серьезные деньги на их содержание, в том числе зарплаты игроков, не хочется нести потенциальные риски и убытки вследствие недостаточного восстановления игроков в период соблюдения определенных религиозных обычаев (постов).

Игрокам вроде Ба нужно определиться: либо профессиональный подход к делу, либо посвящение себя религии с пропорциональным снижением выплат по контракту, к примеру. Но на последнее никто не пойдет, разумеется, и совершенно очевидно почему.
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+25
Ответ movvsar@icloud.com
Комментарий скрыт
Драться в трусах на потеху публике тоже в рамках ислама, слышали, знаем )
+25
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+23
Зациклились на своей религии, показушники мусульманские)
+27
-5
+22
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А потом, когда вы будете терять физические показатели или сознание на поле, кто будет за это отвечать? Кстати, глубоковерующим мусульманам, мягко говоря, нежелательно вообще играть в футбол, так что, как бы это крамольно не звучало, «вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»🤓
Лучше и не скажешь)
+22
-5
+17
Если ты правоверный мусульманин то не станешь даже выходить на футбольное поле .
+18
-1
+17
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
Задокументированная дата зарождения ислама это 622 год. От этой даты идёт исламское времяисчисление. Историю учить надо.
+18
-1
+17
Бесит эта показуха мусульман. По их мнению весь мир должен знать что они такие мусульмане, что у них рамзадан, и что они не должны есть, чтоб все знали об этом. Смешные...
+20
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+16
Не нравится - не играй в футбол, ну или переходи в более слабый чемпионат, лол.
Да и вообще, пусть бы молчали, лицемеры. У нас тоже, ничего не стесняясь, жрут водку со свининой, ну а чё, Аллах же под крышей не видит.
+15
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+13
Никаких гонений.
Тебе платят за твою физическую форму. Ты еë сознательно ухудшаешь. Тебе платят меньше. Всё логично.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А потом, когда вы будете терять физические показатели или сознание на поле, кто будет за это отвечать? Кстати, глубоковерующим мусульманам, мягко говоря, нежелательно вообще играть в футбол, так что, как бы это крамольно не звучало, «вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте»🤓
Эта поговорка особенно смешно звучит применительно к мусульманам)
+12
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+11
Ответ movvsar@icloud.com
Когда умирает негр христианин, наркоман, пристававший к беременной женщине. Они поднимают бунты, митинги. Встают на колени в каждом матче. Возносят его в ранг апостолов. А когда негр или любой рассы мусульманин, хочет просто держать пост, не призывая этому еще кого то. Начинаются репрессии. Когда Россия начинает сво и бомбит украину, у них начинается паника, вводят 1000 санкций, посылают свои войска для защиты украинцев. Помогают им вкладывая миллионы евро. А когда евреи нападают на мусульман, уже убито 10.000 детей официально (без учета пропавших без вести и т.д.). То они же помогают евреям и дальше бомбить Палестину. Вот где в мире справедливость то….
Никаких репрессий. Если иудей заявит клубу, что не будет играть за команду по субботам, потому что у него шабат, он будет также послан в пешее путешествие.
Хочешь соблюдать пост - не вопрос. Увольняйся с работы, где его соблюдение влияет на качество выполняемой работы и переходи туда, где это никак не влияет. Например, тренером.
А насчет Палестины, где там в этой парадигме муслимы, режущие 1200 мирных людей? Или это другое, господин муслим?
+9
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+8
Клубы платят зарплату мусульманам и имеют право диктовать свои условия в обмен на 100% отдачу, а как ее добиться, если футболист не играет на максимум в пост?
+9
-1
+8
Ребят, вы определитесь, либо вы мусульмане и идёе нафиг, либо вы профессиональные игроки на контракте, с большими ЗП и забывает прос свои рамаданы и прочую фигню. А-то удобно устроились, за чужой счёт свои убеждения пропихивать
+10
-3
+7
у них в Коране написано, что поститься проф.спортсменам не нужно.
+9
-2
+7
Нет никаких санкций, просто не разрешают тренироваться и получать зарплату. Ведь смысл Рамадана в ограничениях, разве нет?
+7
-1
+6
Ответ Vitto
Комментарий скрыт
И чего над тобой все смеются?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ислам

На почитай!
Не позорь свой народ и религию
+6
0
+6
Наконец-то указали им на их место хоть как-то, пусть у себя дома чё хотят, то и делают, а в цивилизованных странах не хрен свои обряды показывать
+6
-2
+4
Демба Ба даже не знает сколько лет Исламу.. неплохой мусульманин
+4
0
+4
эти мусульмане, веганы и темнокожие все из одной команды. Не хватает внимания
+5
-1
+4
Ответ movvsar@icloud.com
Комментарий скрыт
Какая разница, что кто себе возомнил себе "обязательным"? Обязательно делать то, за что ты получаешь деньги, причем в данном случае деньги огромные. Если из за каких то своих тараканов ты хуже выполняешь свои должностные обязанности, то санкции от работодателя, прежде всего финансовые, просто таки обязаны быть.
+4
-1
+3
никто не запрещает мусульманам быть мусульманами в мусульманской стране, а если они приехали зарабатывать деньги в Европу, то пусть соблюдают европейские ценности или остаются дома.
+6
-3
+3
Ну если вы не можете играть и отрабатывать зарплату, то уйдите в отпуск за свой счет,то бишь бесплатно, без сохраннения содержания.
И нет никаких вопросов к вам, мусульмане
+5
-2
+3
Ответ Непристойное предложение
прям так и написано? а что насчет лиги макдональдс там?
Там написано что верблюды должны жить в пустыне
+3
0
+3
Ответ Vitto
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🤣
+3
0
+3
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