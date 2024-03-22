Билялетдинов объявил об уходе с поста тренера «Ак Барса»
Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса».
В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).
– Останетесь ли вы главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне?
– Я уже очень много поработал тренером, и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, чему меня учили, чему я сам учился. Я получал удовольствие от своей работы.
Но работа главного тренера требует больших сил, эмоций, это большая ответственность. Поэтому для меня будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в каком-то другом формате.
Тем более у нас и договоренность была в прошлом сезоне, что я на один сезон только подписываю [контракт], поэтому как бы все и было запланировано, – заявил 69-летний Билялетдинов на пресс-конференции по итогам сезона.
Напомним, что в 2022 году Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс». Он трижды (2009, 2010, 2018) брал Кубок Гагарина с клубом.
от души желаю насладиться заслуженной пенсией, здоровья на долгие годы, благополучия семье!
Спасибо за все!
(болею за Автомобилист)
Ярчайшее пятно в нашем хоккее!
С уважением, от болельщиков Омского Авангарда)
Уходить вовремя это тоже своего рода талант.
В этом году команда была уже не сильно управляемой.