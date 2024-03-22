Билялетдинов объявил об уходе с поста тренера «Ак Барса»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов отставки КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса».

В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).

– Останетесь ли вы главным тренером «Ак Барса» в следующем сезоне?

– Я уже очень много поработал тренером, и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, чему меня учили, чему я сам учился. Я получал удовольствие от своей работы.

Но работа главного тренера требует больших сил, эмоций, это большая ответственность. Поэтому для меня будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в каком-то другом формате.

Тем более у нас и договоренность была в прошлом сезоне, что я на один сезон только подписываю [контракт], поэтому как бы все и было запланировано, – заявил 69-летний Билялетдинов на пресс-конференции по итогам сезона.

Напомним, что в 2022 году Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс». Он трижды (2009, 2010, 2018) брал Кубок Гагарина с клубом.

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59 комментариев
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Спасибо за все, лучше уйти так, чем ждать до последнего, пока все заслуги люди обесценят.
+53
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+51
Спасибо, Зинатулла Хайдарович, за труд ! Спасибо за чемпионство с Динамо и три КГ с Ак барсом! Помню вас еще юным пацаном в Динамо под 17 номером -худощавый , цепкий , не уступчивый боец всегда в любой игре с великолепным катанием ! С большим уважением к Вам , болельщик московского Динамо. Уверен , увидимся на трибуне ВТБ.
+42
-7
+35
Ответ Владислав Миннигареев
Спасибо за все, лучше уйти так, чем ждать до последнего, пока все заслуги люди обесценят.
Так он уже ушел давно. Его же упрашивали вернуться.
+15
-3
+12
Ответ КЕША
Спасибо, Зинатулла Хайдарович, за труд ! Спасибо за чемпионство с Динамо и три КГ с Ак барсом! Помню вас еще юным пацаном в Динамо под 17 номером -худощавый , цепкий , не уступчивый боец всегда в любой игре с великолепным катанием ! С большим уважением к Вам , болельщик московского Динамо. Уверен , увидимся на трибуне ВТБ.
простите, а вам сколько лет?
+15
-5
+10
Билл,спасибо ! Отличный Хоккеист, Тренер, Человек ! СПАСИБО !!!
+8
0
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СКАЖЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗХБ ЗА ВСЕ!!! ДУШЕВОГО СПОКОЙСТВИЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ! МЫ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ЗА ВАШУ РАБОТУ!
+7
0
+7
Ответ fisher40
простите, а вам сколько лет?
Если я написал , что видел Билялетдинова пацаном, но , наверное, достаточно лет. Я и Александра Мальцева видел пацаном, когда он пришел в Динамо .
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Ну и правильно сделал ...
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Спасибо за труд, мы будем помнить эту историю всю жизнь
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Ответ Сидни Кросби 2
Кто его упрашивал,он сам пришел,родня наоборот отговоривала не идти тренировать.
Власти Татарстана
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помню еще его игру за Динамо и сборную, величайший хоккеист, великий тренер, достойный человек!
от души желаю насладиться заслуженной пенсией, здоровья на долгие годы, благополучия семье!
Спасибо за все!
(болею за Автомобилист)
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Легендарный Зинетула Хайдярович!
Ярчайшее пятно в нашем хоккее!
С уважением, от болельщиков Омского Авангарда)
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Легенда
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Ну а чего великому Биллу, самому титулованному российскому тренеру в новейшей истории, еще что-то доказывать то?
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Многое отдал Советскому и российскому хоккею!
Уходить вовремя это тоже своего рода талант.
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Надеюсь, что уже окончательно. Уходить надо вовремя, а Ак Барсу нужно учиться жить без Билла
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Спасибо за победы !!! , за радости .
+2
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Ну и правильно, здоровье дороже.
+2
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В целом логично.
В этом году команда была уже не сильно управляемой.
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Его время уже ушло. И пару лет как уж надо было.
+2
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Заслуженный тренер теперь сможет перезарядить батарейки, побольше времени уделить семье. Здоровье не купишь.
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Ответ Brothers Ruutu
Тогда ты, наверное, должен помнить. Правда, что в те времена Биляледдинова называли Сашей? У меня в памяти это не отложилось. Услышал об этом от Фетисова в какой-то трансляции старого матча. Вопрос к КЕШЕ.
Да об этом много кто уже говорил, тот же Владимир Петров в интервью спорт-экспрессу
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Пенсию не зря дают,дорогу молодым , давно пора газеты читать,и на даче и огурцы выращивать с помидорами
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Честный труд
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Ответ Вячеслав Лобачев
Легендарный Зинетула Хайдярович! Ярчайшее пятно в нашем хоккее! С уважением, от болельщиков Омского Авангарда)
👍👍👍
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Ответ Верховенский1990
Я говорю про новейшую историю, после распада СССР Билл лучший.
У нас история - одна. Тот, кто пытается её разделить либо - дурак, либо - враг.
+1
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Ответ Сидни Кросби 2
Про Динамо он и не вспоминает.
До назначения ГТ Ак Барса,постоянно видел его на матчах Динамо.
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зачем ему диабет ловить от нервов
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Слили Билла в этом сезоне((
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через 2 года вернется, когда ак барсу срочно понадобится
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