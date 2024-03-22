Билялетдинов объявил об уходе с поста тренера «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса».

В первом раунде Кубка Гагарина казанский клуб вылетел от «Автомобилиста» (1-4).

– Останетесь ли вы главным тренером « » в следующем сезоне?

– Я уже очень много поработал тренером, и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, чему меня учили, чему я сам учился. Я получал удовольствие от своей работы.

Но работа главного тренера требует больших сил, эмоций, это большая ответственность. Поэтому для меня будет лучше, если я продолжу работать в хоккее, но в каком-то другом формате.

Тем более у нас и договоренность была в прошлом сезоне, что я на один сезон только подписываю [контракт], поэтому как бы все и было запланировано, – заявил 69-летний на пресс-конференции по итогам сезона.

Напомним, что в 2022 году Билялетдинов в третий раз возглавил «Ак Барс». Он трижды (2009, 2010, 2018) брал Кубок Гагарина с клубом.