Антон Шипулин: «Идет большое давление на Россию через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Антон Шипулин Париж-2024 Политика Игры дружбы Биатлон

Антон Шипулин выступил против участия в Олимпийских играх на условиях МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже, если они получат нейтральный статус при соблюдении строгих критериев и пройдут квалификацию.

«Я, как любой патриот нашей страны, оцениваю эти условия допуска как ужасные. МОК уже давно пытается дискредитировать нас, а на самом деле дискредитирует себя. МОК сам нарушает свою олимпийскую хартию.

Говорили, что спорт должен быть вне политики, а уже было как минимум три случая, когда страну и спортсменов отстраняли от участия в Олимпийских играх, и это, конечно, неправильно. Сейчас идет большое давление на нашу страну через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях.

Мы приняли законопроект по Играм дружбы. Это наш новый формат, который мы должны развивать. Спасибо нашему президенту, что он дал поручение. Он увидел в этом логику. Надеюсь, что со временем многие страны и зарубежные спортсмены поддержат нас.

В конечном итоге все должны понять, что наш формат намного лучше той олимпийской хартии, которая сейчас есть у МОК», – сказал чемпион мира по биатлону, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Шипулин.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

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48 комментариев
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Антошка, уже даже твой обожаемый президент сказал, что надо ехать. Смотри, как бы лыжи переобувать в полете не пришлось!
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Депутатишко тряпошный
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"Говорили, что спорт должен быть вне политики, а уже было как минимум три случая, когда страну и спортсменов отстраняли от участия в Олимпийских играх, и это, конечно, неправильно. Сейчас идет большое давление на нашу страну через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях."(с) Кто говорил? Да и мало ли что говорили? Путин тоже много что говорил, вспомни Антошка, посмотри вью президента 20-ти летней давности. Все выполнено? Вот и не выступай.
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Тебя никто и не зовет участвовать
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Ну Антоше сейчас очень удобно иметь такую позицию. От своей спортивной карьеры успел забрать всё, сел в депутатское кресло и шикует. На остальных плевать ему.
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Ответ Ебздрогыч
Антошка, уже даже твой обожаемый президент сказал, что надо ехать. Смотри, как бы лыжи переобувать в полете не пришлось!
Господа, мне стыдно, что я болел за Шипулина пока он выступал в биатлоне. Прощай, Антоша, теперь ты заслуживаешь только презрение.
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Мне вот интересно, может быть я пропустил, но хоть один реально действующий атлет, в принципе имеющий шансы на медали, заявил, что он не поедет унижаться ?
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Шипа ещё не получил методичку. Матыцин: "Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов"
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"Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях." --- Вас туда никто не звал.
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"Вам", Антон, и раньше особого смысла участвовать не было.
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Антон, ты можешь глубже
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Вам, Антон, действительно нет смысла, вы карьеру закончили давно.
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Не забудь сказать. что давление в основном, идёт со стороны России
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Почему этот бывший спортсмен с 3 - мя классами образования учит всех нас жить? И вообще - что в Госдуме делают спортсмены?
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Патриот ты наш. Не спишь видно ночами. Все о спортсменах думаешь
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Еще один депутат нарисовался
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Ребят, не будем строги к Шипулину. У всех свои тараканы, у всех свой букет болезней. Вот Шипулин, к примеру, член "Единой России".
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Дурак!
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шипометодичка
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А что делать ноунеймам, которые могли стрельнуть на ОИ и потом также в думе сидеть, на завод идти?😬
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Ответ ks-1993
Рылов, Гимнасты, боксеры
Рылов полицейский и участвовал в известном митинге-концерте, так что он не мог участвовать в олимпиаде. Подозреваю, с остальными та же история. Так что его слова в данном случае не стоят ничего.
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Презренный антошка...
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шипутин продажная , козел он😂😂😂
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Не сторонник физиогномистики , но лицо у Шипулина говорящее....
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Кажется, тебя туда никто и не звал. Спортсменов, как обычно, забыли спросить?
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> Патриот
> Является депутатом
🤡
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Отличный спортсмен не обязан быть умным
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Так не участвуй! В чём проблема?
Или у нас теперь у всей страны только одно мнение - совпадающее с мнением партии? 🤡
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что за мерзкая привычка говорить за всех и других. там смогут участвовать индивидуальные атлеты, вот пускай они и решают.
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Нам - говорит. Так тебя и вас подобных туда никто и не звал
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