Антон Шипулин: «Идет большое давление на Россию через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях»

Антон Шипулин выступил против участия в Олимпийских играх на условиях МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже, если они получат нейтральный статус при соблюдении строгих критериев и пройдут квалификацию.

«Я, как любой патриот нашей страны, оцениваю эти условия допуска как ужасные. МОК уже давно пытается дискредитировать нас, а на самом деле дискредитирует себя. МОК сам нарушает свою олимпийскую хартию.

Говорили, что спорт должен быть вне политики, а уже было как минимум три случая, когда страну и спортсменов отстраняли от участия в Олимпийских играх, и это, конечно, неправильно. Сейчас идет большое давление на нашу страну через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях.

Мы приняли законопроект по Играм дружбы. Это наш новый формат, который мы должны развивать. Спасибо нашему президенту, что он дал поручение. Он увидел в этом логику. Надеюсь, что со временем многие страны и зарубежные спортсмены поддержат нас.

В конечном итоге все должны понять, что наш формат намного лучше той олимпийской хартии, которая сейчас есть у МОК», – сказал чемпион мира по биатлону, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Шипулин.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, Игры дружбы – в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр