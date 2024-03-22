❄️ Лыжи. Чемпионат России. Команда Большунова и Коростелева выиграла эстафету, команда Спицова и Якимушкина – 2-я, команда Тимашова и Горбунова – 3-я

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Команда Архангельской области победила в мужской эстафете на чемпионате России.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Эстафета

Мужчины

Старт-лист

1. Тюменская область (Андрей Парфенов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин)

2. Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов)

3. Коми-1 (Илья Порошкин, Ермил Вокуев, Евгений Семяшкин, Илья Семиков)

4. Санкт-Петербург (Дмитрий Васильев, Никита Егоров, Евгений Кудрявцев, Валерий Пономарев)

5. Москва (Александр Бакуров, Илья Трегубов, Федор Назаров, Егор Митрошин)

6. Красноярский край (Андрей Кузнецов, Дмитрий Жуль, Виктор Жуль, Павел Соловьев)

7. Удмуртия (Дмитрий Баграшов, Руслан Зиганшин, Владимир Лекомцев, Равиль Валиахметов)

8. Свердловская область (Сергей Лушников, Даниил Муралеев, Андрей Лобода, Максим Сысолятин)

9. ХМАО-Югра (Сергей Устюгов, Павел Вернигора, Андрей Мельниченко, Мирослав Куприн)

10. Татарстан-3 (Владислав Осипов, Сергей Забалуев, Виктор Семенов, Вячеслав Мамичев)

11. Татарстан-2 (Андрей Феллер, Владимир Фролов, Артем Николаев, Сергей Волков)

12. Архангельская область (Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Александр Большунов)

13. Коми-3 (Андрей Некрасов, Владислав Ванеев, Сергей Игнатов, Степан Дуркин)

14. Коми-2 (Станислав Волженцев, Алексей Виценко, Кирилл Кочегаров, Дмитрий Мишарин)

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137 комментариев
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Без Горошникова неинтересно
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С первым местом всё ясно)
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Ну всë, Теря с задачей полностью справился.
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Саша Терентьев сегодня большой молодец! 💋 Походу приходит в себя.
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Помню, как в комментах под эстафетой на спартакиаде пошутил, мол, "ничего, к следующему крупному старту Архангельск кого-нибудь купит вместо Горошникова, чтобы Сан Саныч не злился". А вот Архангельск не шутил, и вот он Червоткин.
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И всё равно Серёга красавчик. На позитиве, в нормальной форме. Харизма прет... Нашим лыжам он нужен! Ещё подозрение, что бережётся на МС и марафон
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Стас Волженцев за Коми 2 бежит, ветеран, ещё с Крюковым/Легковым/Черноусовым/Вылегжаниным бегал
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Ответ Angry_bear
Одному Лосю Югру не вытащить на подиум, конечно... Мельниченко нынче не торт
Мельниченко как раз в порядке.
Но двух крепких этапов недостаточно.
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За минуту 15 секунд, обалдеть конечно
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Ответ закрыт по беспределу
Полагаю, обе команды лидеров уже довольны. Иван, сидя за Санычем, не потеряет серебро. Саныч против такого Ивана спокойно выиграет.
Давайте быть честными, против любого Ивана, разные весовые.
А Тюмень должна быть довольна, второе место в отсутствие Мальцева отличный результат
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Ответ Angry_bear
Тут ему не дабл сплошной
Ну вот Ардашев и даблом справляется
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Мне кажется если сделать этапы мужские по 5 км то они всё равно будут атаковать только в самом конце этапа)
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Ответ evgeniy
Эх не дали Лосю оторваться!
Да... Ишь, негодники какие...!)))
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Якимушкин совсем ничего не может в этом сезоне, печальное зрелище.
+4
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Опять Устюгов будет интригу вносить😅
Если пойдёт на полную со старта, Терентьеву и Парфёнову может быть очень сложно. Тюмень как то совсем не выглядит фаворитами с такой формой и без Мальцева. У Архангельска всё от Терентьева будет зависеть, Татарстан и Коми могут удержать отрыв, если на первом этапе будет больше минуты.
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У Татарстана сервис накосячил сегодня.
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Ждëм очередного рок-н-ролла от Лося
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Давай спроси ещё раз как удалось собрать такую дрим тим)
+5
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Ответ Вовщик
Давайте быть честными, против любого Ивана, разные весовые. А Тюмень должна быть довольна, второе место в отсутствие Мальцева отличный результат
Даже против любого Любого)) а не только Ивана)))
+4
0
+4
Ответ Angry_bear
Лосяш разочаровал
Тяжел он для такой погоды, трассы. Неудивительно.
+4
-1
+3
Ответ vita53
А почему Устюгова поставили на 1 этап, а не на последний?
Чтобы показали по телевизору,😆
+3
0
+3
Саня Терентьев вообще красавец. Парень выздоровил и снова в строю!!!
+5
-2
+3
Ответ Angry_bear
Да и не было её...)))
Была маленько, если бы Терентьев много проиграл)
+3
0
+3
Евген по сути обеспечивает медаль для Тюмени
+3
0
+3
Мне нравится Малиновка- очень красивое место! Трассу доработают, и всё будет в порядке. Сегодня день пасмурный, но в солнечный - такая красота: чистенько, аккуратненько, белые домики с красными крышами, вдалеке деревенька, ёлочки, кружевные лиственные деревья очень смотрятся с высоты птичьего полёта. Лично я любуюсь.
Всем желаю ценить родные края..........
+3
0
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Ответ Андрей Каханков
То ли "мультик", то ли "щеглот" уже прогнозировал, перед чемпионатом, что Устюгов откажется от от эстафет.
так один персонаж же
+3
0
+3
Ответ Angry_bear
И всё равно Серёга красавчик. На позитиве, в нормальной форме. Харизма прет... Нашим лыжам он нужен! Ещё подозрение, что бережётся на МС и марафон
он уже бережётся весь сезон, даже больше. для чего?
+5
-2
+3
Терентос всю гонку испортил. Думал будет великая погоня🤣
+3
0
+3
Ответ Мультик
Комментарий скрыт
То ли "мультик", то ли "щеглот" уже прогнозировал, перед чемпионатом, что Устюгов откажется от от эстафет.
+3
0
+3
Червоткину придётся закрывать большой разрыв , который Устюгов сделает на первом этапе.
+3
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+3
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