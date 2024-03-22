❄️ Лыжи. Чемпионат России. Команда Большунова и Коростелева выиграла эстафету, команда Спицова и Якимушкина – 2-я, команда Тимашова и Горбунова – 3-я
Команда Архангельской области победила в мужской эстафете на чемпионате России.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Эстафета
Мужчины
Старт-лист
1. Тюменская область (Андрей Парфенов, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин)
2. Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов)
3. Коми-1 (Илья Порошкин, Ермил Вокуев, Евгений Семяшкин, Илья Семиков)
4. Санкт-Петербург (Дмитрий Васильев, Никита Егоров, Евгений Кудрявцев, Валерий Пономарев)
5. Москва (Александр Бакуров, Илья Трегубов, Федор Назаров, Егор Митрошин)
6. Красноярский край (Андрей Кузнецов, Дмитрий Жуль, Виктор Жуль, Павел Соловьев)
7. Удмуртия (Дмитрий Баграшов, Руслан Зиганшин, Владимир Лекомцев, Равиль Валиахметов)
8. Свердловская область (Сергей Лушников, Даниил Муралеев, Андрей Лобода, Максим Сысолятин)
9. ХМАО-Югра (Сергей Устюгов, Павел Вернигора, Андрей Мельниченко, Мирослав Куприн)
10. Татарстан-3 (Владислав Осипов, Сергей Забалуев, Виктор Семенов, Вячеслав Мамичев)
11. Татарстан-2 (Андрей Феллер, Владимир Фролов, Артем Николаев, Сергей Волков)
12. Архангельская область (Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Александр Большунов)
13. Коми-3 (Андрей Некрасов, Владислав Ванеев, Сергей Игнатов, Степан Дуркин)
14. Коми-2 (Станислав Волженцев, Алексей Виценко, Кирилл Кочегаров, Дмитрий Мишарин)
Но двух крепких этапов недостаточно.
А Тюмень должна быть довольна, второе место в отсутствие Мальцева отличный результат
Если пойдёт на полную со старта, Терентьеву и Парфёнову может быть очень сложно. Тюмень как то совсем не выглядит фаворитами с такой формой и без Мальцева. У Архангельска всё от Терентьева будет зависеть, Татарстан и Коми могут удержать отрыв, если на первом этапе будет больше минуты.
Всем желаю ценить родные края..........