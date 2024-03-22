«Спартак» не платит Промесу зарплату с начала марта (Baza)

«Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу.

По данным телеграм-канала Baza, московский клуб прекратил переводить выплаты футболисту с начала марта.

«Спартак» при этом решил пока не разрывать контракт с Промесом, несмотря на его задержание. До конца соглашения осталось около трех месяцев, а при его расторжении могут возникнуть юридические вопросы.

Прекращения выплат Промесу по зарплате обусловлено тем, что игрок пропускает тренировки и матчи, а значит, не выполняет условия контракта. Отмечается, что так «Спартак» сможет сэкономить около миллиона евро – по разным данным, Промес зарабатывает в месяц около 300 тысяч евро.

Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

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