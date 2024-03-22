«Спартак» не платит Промесу зарплату с начала марта (Baza)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес деньги Футбол

«Спартак» перестал платить зарплату Квинси Промесу.

По данным телеграм-канала Baza, московский клуб прекратил переводить выплаты футболисту с начала марта.

«Спартак» при этом решил пока не разрывать контракт с Промесом, несмотря на его задержание. До конца соглашения осталось около трех месяцев, а при его расторжении могут возникнуть юридические вопросы.

Прекращения выплат Промесу по зарплате обусловлено тем, что игрок пропускает тренировки и матчи, а значит, не выполняет условия контракта. Отмечается, что так «Спартак» сможет сэкономить около миллиона евро – по разным данным, Промес зарабатывает в месяц около 300 тысяч евро.

Напомним, футболист «Спартака» был арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

«Спартак» и Промес прописали условия на случай приговора. Но только за удар ножом – не за наркотики

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49 комментариев
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Чудак зарабатывал 300 тыс евро в месяц, чего тебе не хватало мамкин гангстер !?
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+30
За март?, а сегодня только 22!!,успеют
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Ответ олдовый манк
Чудак зарабатывал 300 тыс евро в месяц, чего тебе не хватало мамкин гангстер !?
Я просто охереваю, когда думаю об этом - в переводе 30 млн. руб. в месяц!!! Это в нашей стране, где пенсионеры в селах как в военное время живут.
+16
-3
+13
зачем она наркобарону
+10
-2
+8
Жлобы. Зажали бабки родному любимому Антошке. Да как так?)
+13
-7
+6
Ужасная несправедливость😂😂😂
+6
-1
+5
Ответ bevooch
По ТК РФ в понедельник 25 числа заплатят аванс за март.
По ТК РФ аванс за март до 30 марта.
А окончательный расчет до 15 апреля. Не благодарите.
+7
-3
+4
и передачки носить не будете? Он вам столько ассистов накидал...
+7
-4
+3
Ответ Jeicob Harlon
За март?, а сегодня только 22!!,успеют
Аванс зажали..
+8
-5
+3
А ведь говорили ему: суши сухари. Не послушался.
+2
0
+2
Если с ним разорвут контракт, а он потом в суд подаст, то вмиг из братушки превратиться в голландского барыгу -подпиндосника. Причем чмырить его будут те же самые люди
+5
-3
+2
Ответ олдовый манк
Чудак зарабатывал 300 тыс евро в месяц, чего тебе не хватало мамкин гангстер !?
Он с дядей вложил двести тысяч евро в эту партию, с расчётом получить шесть миллионов евро. И да дядя уже сел.:)))))))
+2
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+2
Ответ Ilya Pronyashin
Я просто охереваю, когда думаю об этом - в переводе 30 млн. руб. в месяц!!! Это в нашей стране, где пенсионеры в селах как в военное время живут.
Так итак военное время
+2
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+2
Хотя конечно за начало марта вроде бы как платят в апреле... Но человек безусловно ущемлен. Пусть ещё платят. Хотя бы 9 лет
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Ответ Дмитрий Рабко
Ну хоть передачи посылают ? Ну там - чай, сигареты, бритвенные принадлежности, предметы личной гигиены.
Напильники в хлебе передали.
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А как же: "Русские своих не бросают"?
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Ответ Rumov
С такими наркодоходами-зарплата только на сигареты...
ну какие сигареты... с таким то порошком
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Своих же не бросаем, а красно-белые?🤣
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Как же так Спартак ведь своих не бросает
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Кошмаръ с начала марта...
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А кто тогда если не Спартак будет подогревать голландский общак ? Не по понятиям !!
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Передачки на зону полюбасу отправляют
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своих не бросаем!
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Итак, у Промеса будет ещё один суд
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Сразу переводят в Общак?
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Мне тоже с начала марта не платили. 27 аванс, надеюсь заплатят!
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С такими наркодоходами-зарплата только на сигареты...
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Зачем платить Легенде ?
Легенде деньги не нужны.
"Он же памятник"
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Ну хоть передачи посылают ? Ну там - чай, сигареты, бритвенные принадлежности, предметы личной гигиены.
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Как интересно. Еще какие “новости” ?
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