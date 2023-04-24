Савин об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Полутонов не существует – либо ты согласен с происходящим, либо говоришь «нет»

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия Политика Ксения Собчак Красава Футбол

Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля.

В 2022 году блогер выпустил видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

В феврале 2023 года бывшего футболиста оштрафовали за дискредитацию российской армии на 50 тысяч рублей.

– Я так понимаю, ты был вынужден уехать [из России] после того, как тебя обвинили в дискредитации российской армии и начались преследования в России.

– Если говорить изначально, почему я уехал… В феврале я приехал в Норвегию, снимать вратаря Хайкина. Произошло 24 февраля. Я приземлился, посмотрел новости, зашел в общий чат своей команды [ютуб-канала] «Красава». Естественно, никакой выпуск мы снимать не стали – как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) начались.

Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».

Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это все началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля.

Преследование и прочий негатив случились намного позже, когда я выпустил видео с украинскими спортсменами, которые рассказывают от себя, что происходит на Украине.

– Ты сделал выпуск про украинских футболистов, после которого было понятно, что ты скоро уедешь. Он казался самоубийством.

– Я достаточно прямой человек, думаю, моя аудитория это любит и ценит.

Для меня здесь не существует полутонов. Либо ты смотришь на это, и ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет», говоришь как есть, и уезжаешь, что я и сделал, – рассказал Савин в интервью Ксении Собчак.

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79 комментариев

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Александр Максаков
Для меня не совсем ясно, почему "нет" - это отъезд из страны
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Роман
Чёрно-белое мировосприятие инфантильного ребёнка
+54
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Адекватник
Отъезд и РФ не меняет вообще ничего, кроме того, что тебе не вручат повестку :) Так что с целями и мотивами пусть заливает кому-нить другому :) У меня ряд приятелей уехали - но они хотя бы не лицемерят и называют причину открыто :)
+31
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Prokuror Prokurorov
Прямой человек - который показал только одну сторону конфликта, очень объективно вышло. И что то прямого человека не очень гложила совесть работать на главном гос пропагандистком канале, когда там платили хорошие деньги. Но это другое, понимать надо.
+32
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ЕгориЙ
Лицемерный "угол головы". Полутонов у него типа нет. Вспомнить с какими целями он свой клуб начинал и к чему пришел в итоге.
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freetransfer
но при этом продолжает доить российскую аудиторию выпрашивая донаты из зарубежа. полутоны существуют.
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Рашпель793
Ох, сегодня на спортсру день Угла головы будет )) Он там Собчачке интервью дал ))
+13
-5
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RWMen
Ответ Александр Максаков
Для меня не совсем ясно, почему "нет" - это отъезд из страны
А потому, что надо чем-то свой страх оправдать, что он и сделал.
+20
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Balt39
Ответ Александр Максаков
Для меня не совсем ясно, почему "нет" - это отъезд из страны
Зазомбировали фразой : " Не нравится - вали! " Вот и поубегали. Тоже не понимаю этого. Есть у меня знакомая, что 25 февраля на Гоа улетела. Я вот с ней переписывался и она говорит, что ни ногой в России пока у власти Пу. Мне вот не понятно, они действительно все думают, что их отъезд помешает каким-то планам презика?
+9
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nobrainnopain
После 24/02 из России все шлаки выходят, очень хорошо для нашего организма😏
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Evil_Alastar
Как же он до смешного категоричен 🤡
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andy1237@yandex.ru
Какая истерика на федеральных каналах?!!!,,,
Эти существа просто паразитируют на примитивном хайпе....кстати, как и граждане из спортса....
Этакая коллективная демшиза из абстрагированного пространства...
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Happy Mondays
а что случилось 24 февраля, что он не смог жить в России?
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Аркадий Аркадич
Так ничего и не понял человек. Ну да ладно, его дело. На самом деле забавно наблюдать как разные персонажи, которых никто особо и не спрашивал и не просил одобрения, громко говорят про свой "ответ нет". Вас как бы никто не спрашивал ни о чем, кому этот месседж?
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Rio de Janeiro
То есть с грузинской войной, возвращением Крыма, войной на Донбассе, он был согласен?
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Guillermo
Ответ Happy Mondays
а что случилось 24 февраля, что он не смог жить в России?
Ему стало страшно, что денег в Ютубе не сможет зарабатывать
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arspurs9
При всем моем отношении к руководству и пропаганде, Савин тоже очень недалекий человек с крайне странными взглядами на жизнь. Начинал как интересный блогер (из за гостей), но очень быстро скатился.
Сейчас же да - нет, борьба методом уезда и тд, забавно это выглядит.
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Bashibuzuck
Ответ Happy Mondays
а что случилось 24 февраля, что он не смог жить в России?
Гречка подорожала😁
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Кирилл
Ответ NIK7478
Козёл.
Обзывать человека за то, что у него мнение не сходится с вашим - такое себе вообще.

Ну решил уехать - пусть живет себе где и как хочет.
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Tun
опять есть только белое и черное
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Алексей Ненахов
Сбежал как крыска не из-за позиции своей , а от срока который ему за видос его светил , и понял что тут он бабок больше не заработает
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Hong Kil
Ой, ну сколько можно! "Я бежала за вами две остановки, что бы сказать, как вы мне безразличны!".
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Pigmalion
Ответ SadButTrue
Можно спросить например Кара-Мурзу, Яшина, Дудя, Пугачёву или хотя бы какого-нибудь Москалева. Мне кажется это имеет какое-то отношение к потенциальному 15-летнему сроку за свободу слова в России, но есть же те, кто "над схваткой", да?
Ну с другой стороны, можно спросит кучу людей, которые не согласны с войной, но остаются в России.
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Павел Мельников
Евгений, наверное, еще подросток. Некому объяснить бедолаге, что мир не делится на черное и белое, не все так однозначно, и вообще, Америке можно - почему другим нельзя. Жаль, конечно, этого добряка.
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Slavnov
Ну вот и сиди там,подгузники меняй
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