Савин об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Полутонов не существует – либо ты согласен с происходящим, либо говоришь «нет»
Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля.
В 2022 году блогер выпустил видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.
На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.
В феврале 2023 года бывшего футболиста оштрафовали за дискредитацию российской армии на 50 тысяч рублей.
– Я так понимаю, ты был вынужден уехать [из России] после того, как тебя обвинили в дискредитации российской армии и начались преследования в России.
– Если говорить изначально, почему я уехал… В феврале я приехал в Норвегию, снимать вратаря Хайкина. Произошло 24 февраля. Я приземлился, посмотрел новости, зашел в общий чат своей команды [ютуб-канала] «Красава». Естественно, никакой выпуск мы снимать не стали – как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) начались.
Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».
Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это все началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля.
Преследование и прочий негатив случились намного позже, когда я выпустил видео с украинскими спортсменами, которые рассказывают от себя, что происходит на Украине.
– Ты сделал выпуск про украинских футболистов, после которого было понятно, что ты скоро уедешь. Он казался самоубийством.
– Я достаточно прямой человек, думаю, моя аудитория это любит и ценит.
Для меня здесь не существует полутонов. Либо ты смотришь на это, и ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет», говоришь как есть, и уезжаешь, что я и сделал, – рассказал Савин в интервью Ксении Собчак.
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Эти существа просто паразитируют на примитивном хайпе....кстати, как и граждане из спортса....
Этакая коллективная демшиза из абстрагированного пространства...
Сейчас же да - нет, борьба методом уезда и тд, забавно это выглядит.
Ну решил уехать - пусть живет себе где и как хочет.