СК потребовал заочно арестовать Савина по делу о дискредитации армии РФ

СК РФ потребовал заочно арестовать Евгения Савина по делу о дискредитации армии.

14 февраля Савин был объявлен в розыск. На бывшего футболиста и видеоблогера завели уголовное дело о дискредитации российской армии.

«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)», – сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

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