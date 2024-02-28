СК потребовал заочно арестовать Савина по делу о дискредитации армии РФ

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия Политика ТАСС Красава Футбол

СК РФ потребовал заочно арестовать Евгения Савина по делу о дискредитации армии.

14 февраля Савин был объявлен в розыск. На бывшего футболиста и видеоблогера завели уголовное дело о дискредитации российской армии.

«В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Савина Е. Л., обвиняемого по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)», – сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

«Для сотрудников МВД вход свободный». Клуб объявленного в розыск Савина «Красава» пригласил болельщиков на матч с «Паралимни»

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161 комментарий
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А за спартаковского наркоторговца СК РФ не хочет взяться ? Мне кажется этот человек гораздо опаснее для страны, как и все остальные кто этим занимается
+223
-26
+197
Ответ Red_Marlboro_
А за спартаковского наркоторговца СК РФ не хочет взяться ? Мне кажется этот человек гораздо опаснее для страны, как и все остальные кто этим занимается
Он что, крупный оппозиционер, чтобы на него охотиться?(c)
+172
-12
+160
Репрессии, репрессии и еще раз репрессии
+145
-30
+115
Красава -достойный человек и настоящий патриот России в отличии о банды плешивого недофюрера. Ещё не поняли.,
+110
-32
+78
Просто хочется спеть гимн: славься Отечество наше свободное💪🏻✊🏻
+64
-9
+55
Наштамповали законов, по которым можно любого арестовать, посадить, лишить возможности работать, а Конституция так, для галочки. Но хиленькие государства, на ладан дышащие, обычно так и агонизируют, боясь любого слова против, любой критики.
+62
-10
+52
Самый опасный преступник. Интересно: сколько следователей с конскими окладами работают по его делу? Десяток? два?
+61
-10
+51
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Гораздо более худшее, чем контрабанда кокаина?
Спартак в какое-то пристанище отбросов превращается, стыдно уже и за любимый клуб, и за болельщиков
+45
-5
+40
Спорт вне политики и вот это вот все. Нашли главного преступника)
+38
-8
+30
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Мне интересно как может разрушиться страна и начаться гражданская война из-за одного видео 😂
Какого вы "хорошего" мнения о режиме, не госизменник часом? 😄
+24
0
+24
Евгений с тобой вся Россия , ты красава
+39
-15
+24
Ответ Менн
Хотел прокомментировать. Не буду. А то вдруг...
Желание уже скрытое действие. Пройдёмте гражданин.
+22
0
+22
Вот в чём смысл этого требования? Петров и Боширов на Кипр поедут?
+23
-3
+20
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий удален модератором
Ой, посмотрите, какой взрослый дяденька нашёлся
+22
-3
+19
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А наркота Промеса лёгкое?
Окей
+22
-5
+17
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты специально глупости пишешь, чтобы рекорд по отрицательной карме поставить?)
+19
-3
+16
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Какие-то песни? Какие-то??? Да тебя самого пора упаковать.
+15
-1
+14
Ответ Red_Marlboro_
А за спартаковского наркоторговца СК РФ не хочет взяться ? Мне кажется этот человек гораздо опаснее для страны, как и все остальные кто этим занимается
Его хотят обменять на 1.5 тонны чистейшего колумбийского, видимо.
+14
-1
+13
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Нанял? Это как? У вас есть факты? Может съемки тайных переговоров или слитые переписки? Статус иноагента если что за другие вещи дают)
+11
0
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ого, а вы были свидетелем передачи денег? И что именно должен был сделать Саввин для уничтожения страны?
+11
-1
+10
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Так чего же Соловьев еще не наказан?
+13
-3
+10
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А оружие столетней давности на передовой или голый с носком на причинном месте армию не дискредитируют, случаем?)или когда кто-то полтора миллиона комплектов одежды у солдат спер?) или когда товарищ министр обороны от Пригожина месяц прятался, это нормально, да?)
+12
-3
+9
Ответ Red_Marlboro_
А за спартаковского наркоторговца СК РФ не хочет взяться ? Мне кажется этот человек гораздо опаснее для страны, как и все остальные кто этим занимается
А зачем им? Сами себя подставят: вначале, у себя в стране спрятали и все разрешили, а теперь - посадить? Куда проще недоступного для них Красаву на бумажке преследовать - ниче делать не надо, только палки рубить для отчетов их борьбы с клятыми иноагентами.
+13
-4
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
У тебя тепло в комнате? Ты кушал сегодня?
+10
-1
+9
Ответ Олег Клаутов
Нанял? Это как? У вас есть факты? Может съемки тайных переговоров или слитые переписки? Статус иноагента если что за другие вещи дают)
Перевод сбп 50 рублей от неизвестного Зе с комментарием "спасибо за видосик"
+8
0
+8
Ответ Фанат Сан-Марино
А наркота Промеса лёгкое? Окей
Антивоенная деятельность самое особо тяжкое преступление в РФ, когда-нибудь доживём и до расстрелов по этим статьям особо опасных преступников 😔
+11
-3
+8
Ответ Max Volkov
Комментарий скрыт
Дурное это иметь другое мнение отличное о вашего?
+8
0
+8
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Как показывает история - когда кончаются "враги" система начинает уничтожать своих. Ты уже в очереди.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Вы на второй вопрос не ответили. Как Саввин должен был уничтожить страну? Привезти ядерный чемоданчик на концерт Шамана? Или что?
+9
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Ответ Красная стрела
Дело в двойных стандартах. То что таким въезд в Россию закрыт - это здорово. То что их лишат возможности получать доход от рекламы российских компаний - тоже. Но вот условного Галкина не арестовывают, а на фигур вроде Савина всех собак. Сразу видно у кого прикрытие.
Можете уже лететь за ним в Израиль за ручку с мистером Бастрыкиным.
+8
-1
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