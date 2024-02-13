«Ювентус» опять проиграл, камбэк «Челси» на 90+1, ИИХФ продлила отстранение России, Навка ждет Валиеву в шоу, «государство Татарстан» от Загитовой, 20-я подряд победа Большунова и другие новости

1. «Ювентус» поплыл: проиграли дома «Удинезе» (0:1), продлили серию без побед и отстают от «Интера» уже на 7 очков (проведя на матч больше).

2. «Челси» своих фанатов порадовал, дожав в концовке «Кристал Пэлас» (3:1). До перерыва у «синих» все было грустно: 0 ударов в створ при 420 передачах (антирекорд АПЛ). Однако во втором тайме затащили Галлахер и Палмер, у которого два ассиста и 5+4 в 7 последних матчах.

3. ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси: обе команды пропустят международный сезон-2024/25.

4. Татьяна Навка заявила о возможном выступлении Камилы Валиевой в ее шоу. По мнению Ильи Авербуха, фигуристка в любом случае будет востребована на различных мероприятиях. Камилу поддержала Анастасия Волочкова: «У Валиевой в крови только одержимость».

5. Ни дня без хита от Загитовой: говоря о своей школе фигурного катания, Алина поблагодарила «государство Татарстан» за поддержку. А еще олимпийская чемпионка запускает шоу «Постеры» на ютубе.

6. Александр Большунов выиграл 10-километровую коньковую «разделку» на Спартакиаде – победа стала для него 20-й подряд. У женщин в коньковой «разделке» победила Анастасия Кулешова.

7. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Калгари» (2:0), Шестеркин впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 30 бросков. Все результаты дня – здесь.

8. Объявлен регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»: до 18 участников, призовые до 5 млн рублей и номера на тему культуры России.

9. Умар Нурмагомедов назвал дебилом президента Аргентины за призыв снести мечеть Аль-Акса.

10. НБА. «Сан-Антонио» с трипл-даблом от Вембаньямы победил «Торонто», «Милуоки» с 36+18 от Янниса справился с «Денвером» и другие результаты.

11. В КХЛ в единственном матче «Спартак» забил 5 голов «Локомотиву» и продлил победную серию до четырех игр.

12. Глушакова не будет в «Ростове»: клуб не предложил контракт 37-летнему хавбеку после месяца сборов.

13. Мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум погиб в ДТП.

14. В Испании пишут, что Хави может покинуть «Барсу» до конца сезона при неудаче с «Наполи» в Лиге чемпионов.

15. Александр Медведев заявил, что матч СКА посетили 23 745 человек (с учетом гостей, родственников игроков, волонтеров), назвав это «абсолютным мировым рекордом».

Цитаты дня

Родри о непопадании в топ-3 «Золотого мяча» и The Best: «Понимаю, как это работает. Это социальный маркетинг. Многие великие хавбеки не получили должного признания, особенно испанцы»

Андрей Канчельскис: «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки. Это все лет на десять»

Ловчев о словах Абаскаля про левоногих защитников: «Роббен у него справа бы не играл – нога не та. Специалист ничего не добился, но задвигает теории – почему его слова надо принимать на веру?»

Вяльбе об организации Спартакиады: «У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до мелочей»