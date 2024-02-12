«Локомотив» проиграл 3-й матч подряд – 1:5 от «Спартака». Команда Жамнова продлила победную серию до 4 игр

Теги Локомотив Спартак Игорь Никитин Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Локомотив» проиграл третий подряд матч в КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина уступила «Спартаку» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» ранее проиграл «Северстали» (2:3 Б) и «Адмиралу» (1:2). Команда набрала 85 очков в 63 играх и находится на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд, а также седьмую в восьми прошедших матчах.

Команда тренера Алексея Жамнова располагается на третьей строчке таблицы Западной конференции, имея в активе 84 балла в 63 матчах.

23 комментария
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Расклады на ПО вообще закрутились, интрига будет до последнего тура...
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Ещё рывок и на второе. Вперёд, Спартак!
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Спартак так держать!!!
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Локо фееричная команда. Только они дома могут проиграть Сочи, Витязю, Адмиралу и биться за лидерство на Западе. Временами команда играет очень солидно, к примеру матч против Трактора на выезде 3:0. Не понятно почему Никитин при такой «системной» игре пропускает 5 от Спартака
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Надеюсь Спартак не промахнулся пиком формы, так бы в плей-офф играть. Морозову здоровья!
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Спартачей с победой!
Ярославцам не вешать нос. Команда очень приличная.
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Этот Игорек сломался,ЮНЯ давай следующего,случайности не случайны))
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Может, не хочет играть с ЦСКА…
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Ответ Болельщик МГ
Локо фееричная команда. Только они дома могут проиграть Сочи, Витязю, Адмиралу и биться за лидерство на Западе. Временами команда играет очень солидно, к примеру матч против Трактора на выезде 3:0. Не понятно почему Никитин при такой «системной» игре пропускает 5 от Спартака
Локо играл на "прямых". Или их нагрузили специально под ПО или календарь не выдержали, что все равно хорошо перед ПО. В ПО должны раскочегариться мало не покажется.
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Спартачок-то воспрял)
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Ответ pulyalke
сходил в пятерочку)) взял 250 коньячку выпить за здоровье морозова и пару пива отметить победу))
У кошечки заболи,у собачки заболи,а у Вани Морозова заживи.
Как ты успел до 22??Не досмотрел,поди?
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Ответ vzi
Сейчас Динамо и Локо негласно сговорятся и подставят Спартак под ЦСКА в плей-офф (2-е против 7-го места). И ЦСКА на опыте в 6-7 матчах выиграет. ;)
Лучше такой ЦСКА чем такая Северсталь.
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Ответ nikitosdaipoltos
и на ЦСКА в первом раунде!😂
Тем приятнее будет выбить их из плова)
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Ответ Гормек Лютый
Ещё рывок и на второе. Вперёд, Спартак!
и на ЦСКА в первом раунде!😂
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сходил в пятерочку)) взял 250 коньячку выпить за здоровье морозова и пару пива отметить победу))
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❤️🤍👍☝️
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Какой хоккей!!! Мы контракты на ближайшие 2 года подписываем!
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Сейчас Динамо и Локо негласно сговорятся и подставят Спартак под ЦСКА в плей-офф (2-е против 7-го места). И ЦСКА на опыте в 6-7 матчах выиграет. ;)
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Локо - нудный хоккей-команда. Сначала пройдет ЦСКА, а дальше как путь ляжет.
Им под силу и Ак Барс и прочие. А дальше могут проиграть любому.
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Позорище...
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Опять Ковальчук виноват?
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Там календарь дальше такой, что и 8 поражений подряд не фантастика уже. Чёт забуксовали в конце.
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