«Локомотив» проиграл 3-й матч подряд – 1:5 от «Спартака». Команда Жамнова продлила победную серию до 4 игр

«Локомотив» проиграл третий подряд матч в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (1:5) в игре Фонбет чемпионата .

« » ранее проиграл «Северстали» (2:3 Б) и «Адмиралу» (1:2). Команда набрала 85 очков в 63 играх и находится на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд, а также седьмую в восьми прошедших матчах.

Команда тренера располагается на третьей строчке таблицы Западной конференции, имея в активе 84 балла в 63 матчах.