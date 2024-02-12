«Локомотив» проиграл 3-й матч подряд – 1:5 от «Спартака». Команда Жамнова продлила победную серию до 4 игр
«Локомотив» проиграл третий подряд матч в КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина уступила «Спартаку» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» ранее проиграл «Северстали» (2:3 Б) и «Адмиралу» (1:2). Команда набрала 85 очков в 63 играх и находится на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции.
«Спартак» одержал четвертую победу подряд, а также седьмую в восьми прошедших матчах.
Команда тренера Алексея Жамнова располагается на третьей строчке таблицы Западной конференции, имея в активе 84 балла в 63 матчах.
Ярославцам не вешать нос. Команда очень приличная.
Как ты успел до 22??Не досмотрел,поди?
Им под силу и Ак Барс и прочие. А дальше могут проиграть любому.