Мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум погиб в ДТП

Теги Бег происшествия сборная Кении Марафон Келвин Киптум Легкая атлетика

Кенийский бегун и действующий рекордсмен мира в марафоне Келвин Киптум погиб в возрасте 24 лет.

11 февраля автомобиль, за рулем которого находился Киптум, попал в аварию в районе кенийского Каптагата. Спортсмен не справился с управлением и врезался в дерево.

В машине ехали еще два пассажира: тренер Герваис Хакизимана, который также скончался, и девушка – ее доставили в больницу с серьезными травмами.

8 октября 2023 года Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 35 секунд.

 

11 комментариев
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Очень жаль, талантливый был спортсмен. Я надеялся, что в 2024 году человечество выйдет из двух часов на марафоне и это сделает именно Келвин, но не судьба.
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потенциальный GOAT ушёл. Ну как так ((
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Шок! Он как сверхновая: ярко горел, но стремительно погас. Многие ждали в этом году от него 1:59: это мог бы быть исторический момент для бега.
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Просто шок
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Жаль, что не успел взять 1:59. А Кипчоге наверно уже не сможет - возраст.
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RIP, очуменный спортсмен был.
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Ужас! просто ужас...
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Недавно была новость же, что в той же Кении еще какой-то легкоатлет погиб.
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ужасная потеря для спорта , ведь он мог первым на соревнованиях 2 часа преодолеть
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😱
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шок
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