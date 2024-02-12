Мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум погиб в ДТП

Кенийский бегун и действующий рекордсмен мира в марафоне Келвин Киптум погиб в возрасте 24 лет.

11 февраля автомобиль, за рулем которого находился Киптум, попал в аварию в районе кенийского Каптагата. Спортсмен не справился с управлением и врезался в дерево.

В машине ехали еще два пассажира: тренер Герваис Хакизимана, который также скончался, и девушка – ее доставили в больницу с серьезными травмами.

8 октября 2023 года Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 35 секунд.