Андрей Канчельскис: «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки. Это все лет на десять»
Андрей Канчельскис считает, что Россию надолго отстранили от еврокубков.
– Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет?
– Не думаю. В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если УЕФА будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом.
Это все лет на десять. «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», – сказал Канчельскис.
И в европку нас не вернут, и Спартак чемпионом не станет.
Почему не воронежский Факел?
Настоящие братушки, к ним надо идти 😥
50 лет будет.
Почему не Манчестер?