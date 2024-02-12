Андрей Канчельскис: «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки. Это все лет на десять»

Андрей Канчельскис считает, что Россию надолго отстранили от еврокубков.

– Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет?

– Не думаю. В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом.

Это все лет на десять. « » скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», – сказал .