Андрей Канчельскис: «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки. Это все лет на десять»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Россию надолго отстранили от еврокубков.

– Стоит ли ждать возвращения России на международную арену в ближайшие пять лет?

– Не думаю. В Европе почти все страны станут бойкотировать матчи с нашими клубами. Только если УЕФА будет проводить жесткую политику в отношении тех команд, которые вмешивают политику в спорт, то тогда можно будет рассчитывать на возвращение России. Но верится в это с трудом.

Это все лет на десять. «Спартак» скорее станет чемпионом, чем Россию вернут в еврокубки», – сказал Канчельскис.

Материалы по теме

79 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо хоть не динамо😂
+41
-1
+40
На самом деле ситуация хуже.
И в европку нас не вернут, и Спартак чемпионом не станет.
+34
-9
+25
Очень оптимистично и про Спартак и про 10 лет
+19
-3
+16
Ответ Никому_никабельный
А Спартак ты зачем сюда прилёл? Почему не Манчестер?
У Манчестера пока мало шансов на РПЛ. Если только СВО как-то совсем уж успешно будет развиваться.
Почему не воронежский Факел?
+12
-1
+11
А что случится через 10 лет, что вдруг все поменяется?
+13
-4
+9
Сенсация - Канчельскис прогнозирует чемпионство Спартаку!
+10
-2
+8
ну вот, наконец то Спартак похвалил
+8
-3
+5
Ответ Alestern
Ну и нечего там делать в этой русофобной европе.. Если когда нибудь наскучит без нас, пусть зовут, а мы рассмотрим… Но пока там действительно делать ничего. И не важно сколько лет пройдёт при этом..
Действительно 😥 Лучше с русофильским Китаем объединиться, которым нам чисто по-братски свои вёдра из пластмассы и вспененного полиуретана по 5 лямов продаёт и недавно также по-братски запретил в своём главном банке по импорту расчёты с Россией 😥
Настоящие братушки, к ним надо идти 😥
+6
-2
+4
Ответ Globe Soccer Awards
Скорее Краснодар станет Чемпионом 🥰
Краснодар может стать чемпионом только в этом году. Галицкий явно на это поставил, в том числе уговаривая ведущих футболистов никуда не уходить. Станет Краснодар чемпионом или нет, но летом пол-команды разбежится.
+9
-5
+4
Ответ Dexter Morgan
Не знаю. Условный Большунов без Клэбо не страдает. Наши спортсмены сильнее.
так понятно, если в соревнованиях участвуют только наши, то одни наши будут сильнее других наших
+5
-2
+3
Ответ Globe Soccer Awards
Скорее Краснодар станет Чемпионом 🥰
Краснодар - команда с нулем трофеев, накладывает в штаны каждый раз в самый решающий момент. Скорее всего в этом году - будет повторение их истории.
+3
0
+3
Сказал бы лучше так: "Скорее я пить брошу, чем Россию вернут в еврокубки"
+8
-6
+2
Ответ Чебурашка от Гены
А то ты не знаешь. Деньги кончаются, а толку ноль. В благородство сыграют.В спасителей Украинского народа.
Столько вложили сил и средств чтобы бросить все? Толк очень даже есть .
+3
-1
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Какие 10 лет? Подпишет США капитуляцию Украины ч/з год - полтора и всё устаканится. Канчельскис и до сегодня особо умом не отличался.
США это зачем?
+4
-2
+2
Ответ Усатый КозлоБык
Комментарий скрыт
кого уважать?
+5
-3
+2
Ответ Mihail0910
Хорошо хоть не динамо😂
Скоро юбилей.
50 лет будет.
+3
-1
+2
А Спартак ты зачем сюда прилёл?
Почему не Манчестер?
+12
-10
+2
Всё стареют, но период Андрея в М.Ю, просто незабываем. Ка- Ка,Кантона-Канчельскис,Фергюссон пышущий жизнью, о молодость, ты прекрасна.
+1
0
+1
Кто о чем , а Канчельскис про Спартак 😁
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Не будет такого. Попытаются красиво отмазаться. Вот увидишь. Украина уже всем надоела и раздражает.
Дай бог чтобы ты был прав. А я что бы нет) за последние годы привык принимать худший вариант развития событий как самый вероятный.
+1
0
+1
не понятно, это оптимизм или пессимизм
+1
0
+1
Еще один всё понял (с)
0
0
0
Ответ Safari
Да, кто бы сомневался! 😃😃😃🤨
Понимаешь. Респект. 😊
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Народ России рад, что у него такой главный политический и военный стратег. Весь мир о таком мечтает.
Да, кто бы сомневался! 😃😃😃🤨
0
0
0
Ответ Safari
Хай с ним, с мировом спортом и с футболом в частности, думает главный политический и военный стратег и тактик Всея Руси! Главное, останусь императором этой Руси...
Народ России рад, что у него такой главный политический и военный стратег. Весь мир о таком мечтает.
+1
-1
0
Ответ Чебурашка от Гены
Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан... Столько средств и всё коту под хвост в итоге.
В нашем случае это вопрос принципиальный. На кону имидж) репутация и, не побоюсь этого слова, авторитет. Денег напечатают, европейские демократии сильней ещё нагнут и вперёд до последнего. Последнего украинца. Или украинки.
+1
-1
0
Ответ Po onhyck Regards
Столько вложили сил и средств чтобы бросить все? Толк очень даже есть .
Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан... Столько средств и всё коту под хвост в итоге.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Надеюсь на 5.
+2
-2
0
Ответ sloyko
не понятно, это оптимизм или пессимизм
Это идиотизм!
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий