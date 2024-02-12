Родри о непопадании в топ-3 «Золотого мяча» и The Best: «Понимаю, как это работает. Это социальный маркетинг. Многие великие хавбеки не получили должного признания, особенно испанцы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Золотой мяч Родри The Best Футбол

Родри высказался о непопадании в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» и The Best.

«Если вы понимаете, как все работает, то осознаете, что это нормально. Хочу ли я туда попасть? Да, хочу. Но я понимаю, как все устроено, я понимаю этот бизнес.

Мне это не приносит страданий, не вызывает беспокойства. Я понимаю, что все делается для фанатов, что это социальный маркетинг, что индивидуальные трофеи – это его продукт, так что я понимаю эту часть.

В прошлом многие великие полузащитники не получили должного признания, в основном испанские. Но я сам в первую очередь навсегда запомню командные трофеи», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».

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68 комментариев
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Ответ f0mk4
Родри наверное наравне с КДБ оказывает влияние на игру. Очень недооцененный игрок
Родри очень дооцененный. Оплот надежности и мобильности Сити и сборной Испании. То, что всегда в таких индивидуальных наградах предпочитают игроков, которые забивают и отдают - не вина Родри, так было и будет, это ноша которую предстоит всем нести, кто концентрируется на предотвращении голов ( опорные полузащитники, защита, вратарская линия). Поэтому давно уже напрашивается Золотой Мяч по позициям, было бы куда справедливее. А так Родри один из основных творцов успеха Сити. Даже в финале Лиги Чемпионов победный гол забил, в Лиге Наций своей прекрасной игрой помог Испании одержать победу. А когда в сентябре он в трех матчах отсутствовал, то у Сити были три поражения. Это прекрасно подчеркивает его значимость и незаменимость для команды Гвардиолы.
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+42
Родри наверное наравне с КДБ оказывает влияние на игру. Очень недооцененный игрок
+33
-8
+25
Про бизнес хорошо сказано. Бренд под названием "Месси" хорошо продаётся фанатикам, даже когда уже не играет.
+24
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+16
Ответ Artras Grigas
Кто бы меня попиарил если не сам себя... Бегунок и в Африке бегунок.
Все припекает)) Назвать Родри бегунком-это сильно))
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Дал понять что сыну фифа подарили очередную липовую награду как и всегда.
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+7
Мягко мокнул в ведро кабинетную награду
+6
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+6
Ответ Krauvec Cool
Он забил 70 голов пока кто-то вообще на лавке сидел
уже 70? Количество не равно качество, дружок)
Кто-то забивает самые важные 7 голов на ЧМ, принося тем самым титул своей сборной, а кто-то выпрашивает переписать гол партнёра на себя) ну и голы Ливаковичу и Льорису важнее, чем пустынным браткам Рона)
+10
-4
+6
Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Бренд CR7 в 35 отлично играл в Сериале когда Месси в 35 убежал в бургер лигу
+8
-3
+5
Имеет право такое говорить. Опорники пашут в центре поля, иногда играют за двоих-троих, являются системообразующими игроками в топ командах, а все лавры в конце достаются нападающим. Вот из за этого грошь цена всяким золотым мячам и зе бестам.
+4
-1
+3
Ответ Krauvec Cool
Их мог и кто-то другой бить, а не Месси.
К несчастью для хейтеров их бил именно Месси =(
+3
0
+3
Ответ Artras Grigas
У меня? Лень перечислять. Нет времени.
Все понятно с тобой. Филигранно ушел от ответа)
+3
0
+3
Ответ Krauvec Cool
Конечно голы с пенальти на ЧМ намного важнее всех остальных голов и просто сидеть в америкоской пристани лучше, чем играть в песках.
Ты не поверишь, но голы с пенальти на ЧМ и правда важнее всех 50 голов, которые Криш забил в СА))))
+7
-4
+3
Ответ Игорь М.
Комментарий скрыт
Он забил 70 голов пока кто-то вообще на лавке сидел
+13
-10
+3
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Бренд CR7 в 35 отлично играл в Сериале когда Месси в 35 убежал в бургер лигу
В итоге выиграл ЧМ. Играть 2 финала в ЧМ Рон может только во сне
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Ответ Krauvec Cool
Он забил 70 голов пока кто-то вообще на лавке сидел
Он даже в Реале не забивал столько голов откуда этот инфа?
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Ответ Krauvec Cool
Правильно, вот поэтому они стали самыми важнейшими, чем все остальные голы в мире. Если бы Ди Мария бил, то это были просто обычные и ничем не примечательные пенальти.
Да хоть Отаменди бы их бил, неважно. В любом случае эти голы были бы важнее любых голов в том сезоне, так как профит со всего этого - кубок мира. Не понимаю к чему все эти набросы "если бы да кабы". Типо что Месси хайпанул с этих голов больше чем кто либо другой? Ну так это обычная история, чем выше статус и величие игрока (а Месси это вершина), тем больше хайпа.
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Ответ corazon blanco
Родри очень дооцененный. Оплот надежности и мобильности Сити и сборной Испании. То, что всегда в таких индивидуальных наградах предпочитают игроков, которые забивают и отдают - не вина Родри, так было и будет, это ноша которую предстоит всем нести, кто концентрируется на предотвращении голов ( опорные полузащитники, защита, вратарская линия). Поэтому давно уже напрашивается Золотой Мяч по позициям, было бы куда справедливее. А так Родри один из основных творцов успеха Сити. Даже в финале Лиги Чемпионов победный гол забил, в Лиге Наций своей прекрасной игрой помог Испании одержать победу. А когда в сентябре он в трех матчах отсутствовал, то у Сити были три поражения. Это прекрасно подчеркивает его значимость и незаменимость для команды Гвардиолы.
Соглашусь. Тем не менее, есть свежие примеры Канте и Каземиро, когда чистые разрушители очень даже высоко ценились фанатами. Дело скорее в характере Родри. Тот же Стоунз куда больше похвалы получает, хоть и курсирует между опорной зоной и ЦЗ.
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Ответ Artras Grigas
Даже ОЧЕНЬ сильно. Но , правда не всем нравится...
Интересно, а кто у тебя не бегунок?))
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Действительно очень странно что страна бравшая два евро и ЧМ так и не получила своего обладателя золотого мяча!
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Зато Месси дали награду. Так же Бускетса, Хави и Иньесту, Крооса, Хаби Алонсо, Пирло игнорировали всю жизнь.
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Ответ f0mk4
Родри наверное наравне с КДБ оказывает влияние на игру. Очень недооцененный игрок
Он недооценённый только у икспертов, которые составляют рейтинги ЗМ, Зе Бест и прочих наград, которые отдают Гному или наконечникам с 40+ голами. Любой независимый эксперт или просто человек, который разбирается в футболе выше среднего, понимает, что Родри сейчас в топ-5 игроков мира
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Ответ Мохнатый55
Ты про сына УЕФА с тремя судейскими ЛЧ подряд и четырьмя левыми ЗМ?
Опять какие-то "судейские ЛЧ" выдумал, прекрати позориться, люди смотрят!
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Ответ Krauvec Cool
Конечно голы с пенальти на ЧМ намного важнее всех остальных голов и просто сидеть в америкоской пристани лучше, чем играть в песках.
ты тут так пишешь, как будто у Месси все 10 результативных действий с пенальти, а по факту только 4. Тоесть 6 по гол+пас набил на ЧМ без пенок. У Роналду когда такое было?
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Согл
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Ответ Илья Мурашов
Globe Soccer Awards - самая честная награда по версии фанатов Роналду
Это прозвучит смешно, но последний Globe Soccer Awards явно справедливее, чем последний The Best.
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Ответ Гномович!
Дал понять что сыну фифа подарили очередную липовую награду как и всегда.
Лишнее доказательство, что сами футболисты все прекрасно понимают. Поэтому и не гонят волну, чтобы не создавать себе ненужных проблем.
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Ответ Tristan...
Что мешало Роналду ещё больше нырять, как на первой игре того ЧМ и заработать очередную левую пенку? А, стоп. Он же сел на лавку
Нырять умеют только Аргентинцы.
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Нырять умеют только Аргентинцы.
Единственный левый пенальти на ЧМ пробил Роналду. Признано ФИФА
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
ЧМ мира даже Арбелоа выиграл.Кому то везет с командой,кому то с пенальти
По-моему Португалия не так уж и плох. Я бы даже сказал они равны с Аргентиной. А про пенальти хочу сказать что это часть футбола. Когда поставили пенальти он что не должен бить?
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Ответ Angelok2012
Родри обязан был находиться в тройке на ЗМ, а в The Best вообще победить🤔
Не надоело?))
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