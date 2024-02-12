Родри о непопадании в топ-3 «Золотого мяча» и The Best: «Понимаю, как это работает. Это социальный маркетинг. Многие великие хавбеки не получили должного признания, особенно испанцы»
Родри высказался о непопадании в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» и The Best.
«Если вы понимаете, как все работает, то осознаете, что это нормально. Хочу ли я туда попасть? Да, хочу. Но я понимаю, как все устроено, я понимаю этот бизнес.
Мне это не приносит страданий, не вызывает беспокойства. Я понимаю, что все делается для фанатов, что это социальный маркетинг, что индивидуальные трофеи – это его продукт, так что я понимаю эту часть.
В прошлом многие великие полузащитники не получили должного признания, в основном испанские. Но я сам в первую очередь навсегда запомню командные трофеи», – заявил полузащитник «Манчестер Сити».
Кто-то забивает самые важные 7 голов на ЧМ, принося тем самым титул своей сборной, а кто-то выпрашивает переписать гол партнёра на себя) ну и голы Ливаковичу и Льорису важнее, чем пустынным браткам Рона)