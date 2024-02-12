Вяльбе об организации Спартакиады: «У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до мелочей»
Елена Вяльбе сравнила уровень организации Спартакиады с Олимпийскими играми.
Лыжные гонки Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в Тюмени.
– Как вы оцените уровень организации лыжных соревнований на Спартакиаде?
– У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до всяких мелочей. Мы только каждый день молим бога, что у нас проходят соревнования в том месте, где уже не раз проходили. Люди все заранее отработали. На Кубке России мы делали очередную генеральную репетицию перед Спартакиадой. Поэтому Тюмень – большие молодцы в плане организации.
– У Спартакиады есть будущее?
– Мы надеемся на это, – ответила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Интересно, много ли людей, кто трансляции смотрит в 8 утра по Мск?)
Раскрыт рецепт проведения Спартакиады
Ну а верить в "светлое будущее спартакиады" могут только те, кто искренне ненавидит наших спортсменов и желает им продолжать барахтаться на дне.
Ну и замечательно! Пусть они там, на Олимпиадах, загнивают без нас, а мы здесь, на Спартакиадах, будем цвести без них.
Во времена СССР голословность называлась по простому, как раз ваш случай -лишь бы что вякнуть.
Спартакиады были порой круче Олимпиад. Самому однажды довелось участвовать ,знаю что говорю. Это было очень крутое действо.
В честь цивилизационной дружбы между русскими и азербайджанцами также можно переименовть Спартакиаду в Бабекиаду)))