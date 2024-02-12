Вяльбе об организации Спартакиады: «У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до мелочей»

Теги ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе сравнила уровень организации Спартакиады с Олимпийскими играми.

Лыжные гонки Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в Тюмени.

– Как вы оцените уровень организации лыжных соревнований на Спартакиаде?

– У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до всяких мелочей. Мы только каждый день молим бога, что у нас проходят соревнования в том месте, где уже не раз проходили. Люди все заранее отработали. На Кубке России мы делали очередную генеральную репетицию перед Спартакиадой. Поэтому Тюмень – большие молодцы в плане организации.

– У Спартакиады есть будущее?

– Мы надеемся на это, – ответила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

31 комментарий
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Настолько Олимпийский уровень, что церемонию открытия показывали в записи по Матч ТВ, собрав небольшой хоккейный стадиончик.

Интересно, много ли людей, кто трансляции смотрит в 8 утра по Мск?)
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"Мы только каждый день молим бога"

Раскрыт рецепт проведения Спартакиады
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Когда она перестанет нести весь этот бред?
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А мне вот искренне хочется надеяться, что у "Спартакиады" нет будущего. Больше того, мне кажется, что и большинству спортсменов такое "будущее" только в страшных снах снится. Хочется верить, что наши спортсмены вернутся на мировую арену, будут завоёвывать медали и гордо относить звания чемпионов мира и Олимпийских чемпионов.
Ну а верить в "светлое будущее спартакиады" могут только те, кто искренне ненавидит наших спортсменов и желает им продолжать барахтаться на дне.
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Ну вот и хорошо, объявите официально что не пойдете на всякие западные Олимпиады и прочие чемпионаты мира раз и так все чудесно. Слабо ?
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– У нас уровень как и на Олимпийских играх.

Ну и замечательно! Пусть они там, на Олимпиадах, загнивают без нас, а мы здесь, на Спартакиадах, будем цвести без них.
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Когда эти всякие высказыватели выйдут из пьяного угара
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Это по количеству распиленных денег уровень Олимпиады?
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Ответ Ночной Птах
Комментарий скрыт
Ничего другого вы не смотрите, потому что, кроме лыж и биатлона, никаких других соревнований Спартакиады и не показывают. Даже шорт-трек. Вот и все обещанные "трансляции олимпийского уровня" с вечно пропадающей графикой...
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Ответ cricket777
Когда она перестанет нести весь этот бред?
Как минимум пока занимает свою должность.
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Я рад , вот реально, не может же такой уважаемый человек преувеличивать???;))) стало быть не нужны нам больше никакие международные соревнования и всякие убогие олимпиады и наши чинуши перестанут это всё комментировать
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У мужчин конкуренции в лыжах ноль. Большунов в одну калитку всех выносит. У женщин ещё так-сяк. Какой уровень ОИ?
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Ответ cricket777
Когда она перестанет нести весь этот бред?
Не перестанет.Она-генератор.
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Ответ Maturmalai
Да ладно, если призовые за Спартакиады будут как за ЧЕ, ЧМ или ОИ - то в чем проблема?
в сравнении себя с лучшими в мире)
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Ответ Eduard Rastryopin
Как минимум пока занимает свою должность.
Она до конца будет цепляться, потому и пишет здесь чушь…
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Ответ Честный контроль
Не надо быть голословным. Что вы знаете про времена СССР? Во времена СССР голословность называлась по простому, как раз ваш случай -лишь бы что вякнуть. Спартакиады были порой круче Олимпиад. Самому однажды довелось участвовать ,знаю что говорю. Это было очень крутое действо.
Я судил и организовывал соревнования и никто не кричал от радости, что так здорово провели, потому что это считалось нормой, а теперь ура кричат, что провели, как-будто в космос улетели. Я про это, а вы про что?
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Ответ Ковид 07.10.52
Даже во времена СССР, когда было много показухи, не говорили, как о чуде, что нормально проводят соревнования. Как низко пала самооценка.
Не надо быть голословным. Что вы знаете про времена СССР?
Во времена СССР голословность называлась по простому, как раз ваш случай -лишь бы что вякнуть.
Спартакиады были порой круче Олимпиад. Самому однажды довелось участвовать ,знаю что говорю. Это было очень крутое действо.
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Ответ veramarso
А мне вот искренне хочется надеяться, что у "Спартакиады" нет будущего. Больше того, мне кажется, что и большинству спортсменов такое "будущее" только в страшных снах снится. Хочется верить, что наши спортсмены вернутся на мировую арену, будут завоёвывать медали и гордо относить звания чемпионов мира и Олимпийских чемпионов. Ну а верить в "светлое будущее спартакиады" могут только те, кто искренне ненавидит наших спортсменов и желает им продолжать барахтаться на дне.
Да ладно, если призовые за Спартакиады будут как за ЧЕ, ЧМ или ОИ - то в чем проблема?
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Ответ Честный контроль
А сейчас у лыжников много конкуренции без наших гонщиков? ))) Не говорите глупости. Норвеги уже ныть сами начали что интереса никакого нет.
А наши очень рады что ли? А Вы говорите глупости, я почитаю. Желаю удачи.
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Ей так то всё равно , надо руки целовать , сама соревновалась на нормальном уровне....
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У спартакиады есть будущее? Мы надеемся что да. У рос спорта есть будущее, наверно только на своей спартакиаде
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С большим вдохновением и частичкой злорадства))) напоминаю про цивилизационную "не разлей вода" близость милых братишек - азербайджанцев и русских, и требую ввести национальную русско-азербайджанскую забавушку - НАРДЫ !!! в официальную программу Спартакиады.
В честь цивилизационной дружбы между русскими и азербайджанцами также можно переименовть Спартакиаду в Бабекиаду)))
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Даже во времена СССР, когда было много показухи, не говорили, как о чуде, что нормально проводят соревнования. Как низко пала самооценка.
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В каждом ее интервью плохо скрываемая зависть , отчаяние и злоба.
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Всю неделю славили Сочи,а Спартакиада в Тюмени. Как же так? Там же все готово для великих свершений
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