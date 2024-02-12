Вяльбе об организации Спартакиады: «У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до мелочей»

Елена Вяльбе сравнила уровень организации Спартакиады с Олимпийскими играми.

Лыжные гонки Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в Тюмени.

– Как вы оцените уровень организации лыжных соревнований на Спартакиаде?

– У нас уровень как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до всяких мелочей. Мы только каждый день молим бога, что у нас проходят соревнования в том месте, где уже не раз проходили. Люди все заранее отработали. На Кубке России мы делали очередную генеральную репетицию перед Спартакиадой. Поэтому Тюмень – большие молодцы в плане организации.

– У Спартакиады есть будущее?

– Мы надеемся на это, – ответила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.