«Ювентус» проиграл дома «Удинезе» (0:1). У туринцев два поражения подряд и три матча без побед

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия онлайны Футбол

«Ювентус» уступил дома «Удинезе» в 24-м туре Серии А (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Массимилиано Аллегри потерпела поражение во второй игре кряду – в 23-м туре туринцы уступили «Интеру» (0:1). Дважды подряд «Ювентус» проиграл впервые в сезоне.

«Юве» не может победить уже три матча подряд: два поражения и ничья (с «Эмполи» в 22-м туре).

Ювентус – Удинезе 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
12 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 25 Джанетти.
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Камбьязо (Черри, 84), Веа (Йылдыз, 61), Рабьо, Локателли (Николусси-Кавилья, 77), Маккенни, Кьеза (Айлинг, 77), Милик.
УдинезеОкойе, Эхизибуэ (Жоау Феррейра, 65), Джанетти, Перес, Кристенсен, Земура (Эбоселе, 66), Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен (Бреннер, 77), Лукка (Саксесс, 77).
Предупреждения:
Эхизибуэ (10), Бремер (38), Гатти (74), Уолас (82), Саксесс (89), Николусси-Кавилья (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

99 комментариев
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Если закрыть мне глаза, я запросто скажу, как Ювентус атакует. В целом, такую тактику разбирают уже на детско-юношеском уровне. Пас из центра - поперек, на фланг, попытка обыгрыша - отыгрыш назад, снова на фланг, в центр, и по кругу раз 100 - это секрет успешного успеха Аллегрибола. Ни треугольники, ни прессинга (даже низким блоком команда стоит с дырявыми линиями), ни выхода через контратаку, ни стеночек, ни рассекающих передач (за исключением Камбьязо). Кьеза, Рабьо и Локателли вообще превратились в игроков уровня участника Лиги Конференций. Позорище. Смотреть это невозможно. Хоть кто угодно бы пришел тренировать уже, кто смотрит футбол и хотя бы понятную модель может выстроить, а не кальмаубожество
+31
-3
+28
Ну где же поклонники Аллегрибола? Опять в случае победы дифирамбы петь ему будете, какой он крутой? Соперник чуть выше уровня Серии В и мы получаем дворовый несыгранный сброд с нулем креатива и идей.
+25
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+23
Ответ Maga Ibra
А может на БК играют, понятно что чемпионство проспали а в четверке лч в любом случае останутся
С такой игрой абсолютно не факт, что останутся в четверке. Да и зачем с такой игрой ЛЧ - только чтобы позорить клуб
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Ответ Omar Sivori
Какой прикол выносить матч на понедельник, они что в ЛЧ играют
В том и дело, что НЕ играют
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Аллегри топ!! 🔝 среди трусливого футбола😂😂😂😂
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Сандро наиболее деградировавший игрок, выступавший за Ювентус в 21 веке. Ну а дальше посмотрим по игре. Аллегрибол обычно не подразумевает умение вскрывать оборону.
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-2
+6
Ответ FrancoJuve
Ну где же поклонники Аллегрибола? Опять в случае победы дифирамбы петь ему будете, какой он крутой? Соперник чуть выше уровня Серии В и мы получаем дворовый несыгранный сброд с нулем креатива и идей.
Фарт кончился, Юве улетит в лучшем случае на заслуженное четвёртое место
+7
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+6
Какой же отвратительный футбол у Юве, нет идеи вообще, навесы только. Кьеза разочаровал, в такой расстановке нет ему место на поле.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Фарт кончился, Юве улетит в лучшем случае на заслуженное четвёртое место
Улетит или нет это вопрос грядущих дней. На данный момент, помимо того, что такую игру просто больно смотреть, никакие вторые и третьи места не принесут радости. Вопрос, лично у меня, простой: зачем нужно в ЛЧ? Чтобы что?
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даже комментировать не хочется одно и тоже третий год
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Ладно, завтра вообще-то ЛЧ, наш Ювентус берёг силы, стоит ли за это винить команду ?
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просто мёртвые тела!!! это просто невозможно смотреть!
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Импотентус. Отвратительная "игра". 0 креатива, нестандартных решений.
Клоп свободен со сл.сезона...
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Юве это полная срака..
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в очередном позоре можно сделать вывод что против задумок Аллегри достаточно быть физически выносливым и всё ни тактик ни какого то креатива ненадо,команда Аллегри не способна что то сделать с соперником.
Уже даже хочется что бы мы не попали в лигочемпионскую четвёрку и уж тогда наверно выгонят Макса,зря он вернулся,перевернул все свои прошлые достижения и теперь закрепиться неудачником.
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Ответ ForzaGandzasar
Это наверное не важно, к тому же и против Юве, но судейство было так себе...
Красная Саксессу уж точно была б не лишней. Памятуя о том, за что её только что дали Милику.
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Ответ Буратино55
Есть ругани, есть джало, почему сандро то..вообще выпускал бы его только в случае крайней необходимости, закончился года 3 назад
Левоногий. Ни Гатти, ни Бремер, ни Ругани слева в центре сыграть не могут. То есть могут, но медленнее из-за подстройки под рабочую ногу. Под прессингом будет заметно. А "Юве" прессингуют почти что все соперники.
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это просто я поставил на победу Юве...
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Если сравнить игру Юве Аллегри с Байером в Бундеслиге, прошлогодний Брайтон в АПЛ, Жироной в Ла лиге то любой из них играют в космический футбол. Надо заметить что они ни по именам игроков, ни тренера, ни по возможностям даже не приблизятся к Юве.
Жаль что Юве в пустую время теряет.
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даже не расстроюсь если проиграют. глупо верить в тренера который принципиально не развивается в современном футболе
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Ответ ZID@NE 21
Как же уныло играет Юве. (
То есть ты хочешь сказать, что тренер, который выжимает максимум из игроков(по словам его самого и его фанатов-извращенцев), недостаточно хорошо работает?
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Интер уже можно поздравить с чемпионством,на сегодня они выше всех классом
+2
0
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Ответ Любезный Коссутий
а ведь еще совсем недавно наши жувентини собирались выигрывать скудетто, но теперь совсем скоро будет -10 от Интера и всего лишь +1 над Миланом. обидно, наверное
ну играть то ещё много и неизвестно как что сложится,одно понятно болельщикам Ювентуса смотреть на это унылое болото ещё год.
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Да это тупо договорняк, кто то на этом прилично заработал.
Юве сохраняет Удине прописку, даёт нужные 3 очка, а летом за этот подарок к нам переходит Самарджич, скриньте.
Банальный букмекерский слив.
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Старуха порадовала)
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Ответ Kubinec_
Милику клизму из валерьянки сделать перед матчем, а то он нервный стал какой-то
Вражий кипер хотел перорально с кулака ввести)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Если убрать Аллегри, то есть шансы на успешное выступление в ЛЧ
Придерживаюсь такой же позиции
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А представьте, завтра Аллегри снимут. Какая там нафиг лига чемпионов.
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Ответ Буратино55
Ну в идеале лучше левоногий да, но сандро совсем мертвый, что уже и доказал, привоз и 0-1. Лучше бы ругани играл
Там не позиционно, а просто сбросил в центр вратарской. Задним умом, конечно, лучше кто угодно. Меня больше занимает, долго ещё Аллегри будет упираться с 3-5-2, под которую ему тупо уже не хватает качественных игроков?
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Но позиционную игру мы все равно ставить не будем
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