«Ювентус» проиграл дома «Удинезе» (0:1). У туринцев два поражения подряд и три матча без побед

«Ювентус» уступил дома «Удинезе» в 24-м туре Серии А (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Массимилиано Аллегри потерпела поражение во второй игре кряду – в 23-м туре туринцы уступили «Интеру» (0:1). Дважды подряд «Ювентус» проиграл впервые в сезоне.

«Юве» не может победить уже три матча подряд: два поражения и ничья (с «Эмполи» в 22-м туре).

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