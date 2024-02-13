«Ювентус» проиграл дома «Удинезе» (0:1). У туринцев два поражения подряд и три матча без побед
«Ювентус» уступил дома «Удинезе» в 24-м туре Серии А (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда тренера Массимилиано Аллегри потерпела поражение во второй игре кряду – в 23-м туре туринцы уступили «Интеру» (0:1). Дважды подряд «Ювентус» проиграл впервые в сезоне.
«Юве» не может победить уже три матча подряд: два поражения и ничья (с «Эмполи» в 22-м туре).
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 25 Джанетти.
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Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Камбьязо (Черри, 84), Веа (Йылдыз, 61), Рабьо, Локателли (Николусси-Кавилья, 77), Маккенни, Кьеза (Айлинг, 77), Милик.
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Удинезе –
Окойе, Эхизибуэ (Жоау Феррейра, 65), Джанетти, Перес, Кристенсен, Земура (Эбоселе, 66), Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен (Бреннер, 77), Лукка (Саксесс, 77).
Клоп свободен со сл.сезона...
Уже даже хочется что бы мы не попали в лигочемпионскую четвёрку и уж тогда наверно выгонят Макса,зря он вернулся,перевернул все свои прошлые достижения и теперь закрепиться неудачником.
Жаль что Юве в пустую время теряет.
Юве сохраняет Удине прописку, даёт нужные 3 очка, а летом за этот подарок к нам переходит Самарджич, скриньте.
Банальный букмекерский слив.