Лыжи. Спартакиада. Степанова, Кулешова, Истомина, Крупицкая, Пеклецова, Сорина, Ступак бегут коньковую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада гонка 10 км (жен) Анастасия Доценко Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Анастасия Кириллова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Екатерина Никитина Елизавета Маслакова Лыжи

12 февраля на Спартакиаде лыжницы пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

102. Юлия Ступак

104. Анастасия Кириллова

107. Яна Кирпиченко

109. Елизавета Шалабода

115. Алена Перевозчикова

118. Алиса Жамбалова

120. Ольга Якимушкина

121. Анастасия Игнатьева

122. Екатерина Никитина

123. Татьяна Сорина

124. Анастасия Прокофьева

125. Лариса Рясина

126. Елизавета Маслакова

130. Алина Пеклецова

132. Евгения Крупицкая

133. Анастасия Доценко

134. Лидия Горбунова

136. Анастасия Кулешова

138. Мария Истомина

140. Елизавета Пантрина

142. Вероника Степанова

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Пеклецову!
+5
0
+5
Ждëм дежурные полминуты от Вероники
+3
0
+3
Жду прорыва от Пеклецовой, надеюсь к разделке она отошла от горной нагрузки и покажет свой реальный результат, тем более коньковый стиль, ее любимый конек. А вообще, хочется чтобы продолжилась острая борьба между всеми претендентами на пьедестал, Степановой, Пантриной, Истоминой, конечно же Кулешовой, Крупицкой, Сориной, Горбуновой, ну и молодежью, очень достойно проявившей себя на двадцатке, Никитиной, Маслаковой и конечно Пеклецовой. По-моему я всех назвал.
+4
-1
+3
Пеклецова тот ещё энерджайзер, ей бы технику поставить цены бы не было.
+2
0
+2
Ответ B.l.a.z.e
За Пеклецову!
Я тоже!
+2
0
+2
142 человека стартует? Офигеть!!!) Нике главное не проспать свой старт)))
+4
-2
+2
Ответ болельшица
142 человека стартует? Офигеть!!!) Нике главное не проспать свой старт)))
Да, всё же лучше как-то ограничивать число участников на главных стартах.
Я помню на области рекорд у меня был старт через три с половиной часа, после первого, но там много возрастных групп стартовало перед нами. Так тренер даже комнату выбил, чтобы мы пару часов поспали😅 после раннего приезда.
Или весной когда все приезжали, только в нашей возрастной группе я успевал пробежать и на заминке без палок обгонял последних номеров, не уверен, что для них такая разница в уровне мотивацию придавала.
+1
0
+1
Ответ SkierNSK
Да, всё же лучше как-то ограничивать число участников на главных стартах. Я помню на области рекорд у меня был старт через три с половиной часа, после первого, но там много возрастных групп стартовало перед нами. Так тренер даже комнату выбил, чтобы мы пару часов поспали😅 после раннего приезда. Или весной когда все приезжали, только в нашей возрастной группе я успевал пробежать и на заминке без палок обгонял последних номеров, не уверен, что для них такая разница в уровне мотивацию придавала.
Это же Спартакиада, т.е. для всех желающих!
+2
-1
+1
Ахаха им даже в голову не приходит что можно сдвинуть КС на вторник.
Да не будет дня отдыха, но зато будет приемлемая температура.
А вообще ФЛГР те ещё колхозники, поэтому не удивлён.
+2
-1
+1
Надеюсь что Юля выступит достойно!
+2
-1
+1
Ну чë... Весьма недурно Кудисова пробежала.
0
0
0
Дайте премию тому, кто у Кудисовой винтовку отобрал.
0
0
0
Ответ Pankratoff
Ахаха им даже в голову не приходит что можно сдвинуть КС на вторник. Да не будет дня отдыха, но зато будет приемлемая температура. А вообще ФЛГР те ещё колхозники, поэтому не удивлён.
Ну.. так-то они и на трансляции завязаны.
А завтра биатлонные индивидуалки.

Наверняка прикидывали. Но что-то не устроило.
0
0
0
Ответ закрыт по беспределу
Ну.. так-то они и на трансляции завязаны. А завтра биатлонные индивидуалки. Наверняка прикидывали. Но что-то не устроило.
А для чего создавались всё эти каналы матч ТВ?
Чтобы одновременно одно и тоже показывать?
Лыжи можно по арене показать.
+1
-1
0
Ответ Arkadiusz Kaczmarek
gdzie transmisja?
Match TV.
0
0
0
Ответ Pankratoff
Match TV.
link konkretny poprosże
0
0
0
Ответ Pankratoff
Match TV.
pomoicy
0
0
0
Ответ Arkadiusz Kaczmarek
link konkretny poprosże
https://matchtv.ru/on-air
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий