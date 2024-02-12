Лыжи. Спартакиада. Степанова, Кулешова, Истомина, Крупицкая, Пеклецова, Сорина, Ступак бегут коньковую «разделку» на 10 км
12 февраля на Спартакиаде лыжницы пробегут коньковую «разделку» на 10 км.
Лыжные гонки
Спартакиада-2024
Тюмень
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
102. Юлия Ступак
104. Анастасия Кириллова
107. Яна Кирпиченко
109. Елизавета Шалабода
115. Алена Перевозчикова
118. Алиса Жамбалова
120. Ольга Якимушкина
121. Анастасия Игнатьева
122. Екатерина Никитина
123. Татьяна Сорина
124. Анастасия Прокофьева
125. Лариса Рясина
126. Елизавета Маслакова
130. Алина Пеклецова
132. Евгения Крупицкая
133. Анастасия Доценко
134. Лидия Горбунова
136. Анастасия Кулешова
138. Мария Истомина
140. Елизавета Пантрина
142. Вероника Степанова
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024
Я помню на области рекорд у меня был старт через три с половиной часа, после первого, но там много возрастных групп стартовало перед нами. Так тренер даже комнату выбил, чтобы мы пару часов поспали😅 после раннего приезда.
Или весной когда все приезжали, только в нашей возрастной группе я успевал пробежать и на заминке без палок обгонял последних номеров, не уверен, что для них такая разница в уровне мотивацию придавала.
Да не будет дня отдыха, но зато будет приемлемая температура.
А вообще ФЛГР те ещё колхозники, поэтому не удивлён.
А завтра биатлонные индивидуалки.
Наверняка прикидывали. Но что-то не устроило.
Чтобы одновременно одно и тоже показывать?
Лыжи можно по арене показать.