Ловчев о словах Абаскаля про левоногих защитников: «Роббен у него справа бы не играл – нога не та. Специалист ничего не добился, но задвигает теории – почему его слова надо принимать на веру?»

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля за слова о левоногих защитниках.

Ранее главный тренер « », говоря о конкуренции и , заявил, что два левоногих футболиста не могут играть в центре обороны.

«Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.

Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе , потому что его [рабочая] нога какая надо? Дело не в том, что у него какая надо нога, а в том, что его кто надо привел в команду, и теперь его надо ставить.

Тему про какую надо ногу мы услышали в чемпионате России от великого тренера – вот это откровение! Я так понимаю, у этого специалиста Роббен с его левой ногой справа бы не играл – нога не та», – написал бывший игрок сборной СССР.

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