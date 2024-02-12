Ловчев о словах Абаскаля про левоногих защитников: «Роббен у него справа бы не играл – нога не та. Специалист ничего не добился, но задвигает теории – почему его слова надо принимать на веру?»
Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля за слова о левоногих защитниках.
Ранее главный тренер «Спартака», говоря о конкуренции Георгия Джикии и Срджана Бабича, заявил, что два левоногих футболиста не могут играть в центре обороны.
«Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.
Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе Дуарте, потому что его [рабочая] нога какая надо? Дело не в том, что у него какая надо нога, а в том, что его кто надо привел в команду, и теперь его надо ставить.
Тему про какую надо ногу мы услышали в чемпионате России от великого тренера Абаскаля – вот это откровение! Я так понимаю, у этого специалиста Роббен с его левой ногой справа бы не играл – нога не та», – написал бывший игрок сборной СССР.
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