Ловчев о словах Абаскаля про левоногих защитников: «Роббен у него справа бы не играл – нога не та. Специалист ничего не добился, но задвигает теории – почему его слова надо принимать на веру?»

Теги Спартак Арьен Роббен премьер-лига Россия Евгений Ловчев Георгий Джикия Срджан Бабич Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля за слова о левоногих защитниках.

Ранее главный тренер «Спартака», говоря о конкуренции Георгия Джикии и Срджана Бабича, заявил, что два левоногих футболиста не могут играть в центре обороны.

«Тренер говорит нам про то, что у него не будут играть два левоногих. Специалист ничего пока не добился, но будет задвигать нам свои теории, которые никаким результатом не подкреплены, а мы должны этому верить.

Какой результат есть у Абаскаля в чемпионате России? Какие результаты он показывал в других командах? Почему надо принимать на абсолютную веру слова этого человека, который свою теорию не подтверждал до сих пор результатом? То есть надо смириться с этими его словами про левую ногу и принять как должное пребывание в составе Дуарте, потому что его [рабочая] нога какая надо? Дело не в том, что у него какая надо нога, а в том, что его кто надо привел в команду, и теперь его надо ставить.

Тему про какую надо ногу мы услышали в чемпионате России от великого тренера Абаскаля – вот это откровение! Я так понимаю, у этого специалиста Роббен с его левой ногой справа бы не играл – нога не та», – написал бывший игрок сборной СССР.

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44 комментария
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А какая связь между центральными защитниками и вингером? Ловчев если набрасывает, так хоть пусть старается набрасывать правдоподобно
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я не понимаю вот эти нападки на Дуарте. Парень сейчас играет очень хорошо и видно, что будет ещё прибавлять. И никаких теорий Абаскаль не задвигает, а просто отвечает на заданный вопрос.
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С таким ветеранами и врагов не надо...у клуба есть руководство, которое решает судьбу тренера... Как же так , редиска Абаскаль не посоветовался как ему тренировать команду...он тренер и решает, плохо или хорошо, решать руководству...
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Роббен слева а справа Бонгонда...так подождите, он же тоже левша
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Ответ Roman Araslanov
А какая связь между центральными защитниками и вингером? Ловчев если набрасывает, так хоть пусть старается набрасывать правдоподобно
мастеровитый игрок работает и ждёт шанса, так и должен был до конца действовать Джикия, а не открывать рот в поддержку глупого агента...
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Ловчев как тренер в большом футболе чего добился?
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Глядите-ка, защитники Джикии подменяют понятия и делают вид, что дело в его ударной ноге, а не отвратительных форме и качестве игры
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Ответ Алексей Никитин
В скольких командах играют 2 левоногих защитника? Есть такая статистика или нет? Про сборную Испании все знают, но ещё?
Не знаю как насчёт двух левоногих, но двух правшей наверное в уйме команд... А в чем собственно различие между двумя левоногими и двумя правоногими для меня загадка 🤷‍♂️
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В скольких командах играют 2 левоногих защитника? Есть такая статистика или нет? Про сборную Испании все знают, но ещё?
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Пока Абаскаль главный тренер, он может какие угодно теории задвигать и расставлять игроков так, как нужно ему. Какие-то глупые придирки пошли, все уже забыли, что Джикия стал хреново играть, начали придумывать что попало, один про теории, другая про то, что Джикия такой хороший парень и детям помогает, словно за это нужно ему контракт давать жирный.
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Были бы Ловчев и Мостовой ветеранами не Спартака, а какого-нибудь другого клуба, никто бы их мнение не спрашивал. Про Спартак все читают, все обсуждают, что журналюгам и нужно. Джикия сдал, это факт, он и раньше-то не был образцом надежности, а теперь в голове новый контракт пожирнее и медиафутбол. Пока Абаскаль тренер (какой бы он ни был), он решает по составу, а кто недоволен - уходи в аренду в Самару или Воронеж и доказывай там.
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Ответ Roman Araslanov
А какая связь между центральными защитниками и вингером? Ловчев если набрасывает, так хоть пусть старается набрасывать правдоподобно
Ну так хайпануть то охота, привлечь к себе внимание, вот и кидаться громкими словами
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Ответ Dszubov
в обработке мяча и начале розыгрыша(левоногому пцз сложнее отдавать пас пз)
А правоногому не сложнее отдавать пас лз?
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Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
ты совсем читать не способна?
"как тренер в большом футболе".
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"Специалист ничего не добился, но задвигает теории – почему его слова надо принимать на веру?" - буквально описал ответ на любой комментарий Ловчева.
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Ответ Ярик01
Ловчев как тренер в большом футболе чего добился?
он и мини футбол чуть не развалил на рубеже веков
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Ответ Marcus-light
Если Ловчев хоть раз в жизни видел, как справа играют левоногие защитники, чушь бы не нес. Это же гарантия обыгрыша во фланг
Вообще то Ловчев лучший игрок СССР 1972 года, кстати за свою карьеру он играл и справо и слева.
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только недалёкий человек может сравнивать Роббена и Джикию
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При братья Старостиных такого не было, смахнув слезу,добавил Ловчев
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Если Ловчев хоть раз в жизни видел, как справа играют левоногие защитники, чушь бы не нес. Это же гарантия обыгрыша во фланг
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Ответ Ярик01
ты совсем читать не способна? "как тренер в большом футболе".
А это чудо рыжее - разве тренер ?! Да он, тренер путёвым никогда не станет. Ловчев это и говорит, что и так всем давно понятно.
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Ответ Marcus-light
Если Ловчев хоть раз в жизни видел, как справа играют левоногие защитники, чушь бы не нес. Это же гарантия обыгрыша во фланг
Сборная Испании на Евро играла с двумя левоногими. В то же время, многие играют с двумя правоногими цз. Тут дело не в гарантии обыгрыша - если ты хороший защитник, это не проблема вообще. Тут скорее вопрос развития атаки, где цз приходится зачастую выполнять роль глубинного разыгрывающего. Как раз в этом плане современной команде, выгодно иметь пару защитников, которые отлично играют обеими ногами. Но таких ограниченное количество на рынке, поэтому подбирают такую пару игроков, у которых разные ведущие ноги.
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Ответ Ярик01
Ловчев как тренер в большом футболе чего добился?
Комментарий удален модератором
Ответ Классный руководитель
У Ловчева с Мостовым соревнования что ли? Кто больше накинет на вентилятор?!
Им за это неплохо платят.
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Ответ chatone gpt0ne
Комментарий удален пользователем
Логику тяжело включить? Разные позиции, разный функционал и требования. Правый вингер может сместиться в центр и пробить с левой ноги. Или забыл, что в твоей команде когда-то левша Гонсалес выходил на правый фланг играть?
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Ответ Roman Araslanov
А какая связь между центральными защитниками и вингером? Ловчев если набрасывает, так хоть пусть старается набрасывать правдоподобно
Ну много случаев когда правоногий играет левым центральным защитником, я как понял он про это и говорит
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Ответ Roman Araslanov
А какая связь между центральными защитниками и вингером? Ловчев если набрасывает, так хоть пусть старается набрасывать правдоподобно
Комментарий удален пользователем
Ответ Алексей Никитин
В скольких командах играют 2 левоногих защитника? Есть такая статистика или нет? Про сборную Испании все знают, но ещё?
В сборной Испании за последние два года пара левоногих ЦЗ ни разу не играла в старте
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Ответ Алексей Никитин
В скольких командах играют 2 левоногих защитника? Есть такая статистика или нет? Про сборную Испании все знают, но ещё?
https://imgbox.com/nW0owMmQ
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Ответ Сослан Бедоев
Не знаю как насчёт двух левоногих, но двух правшей наверное в уйме команд... А в чем собственно различие между двумя левоногими и двумя правоногими для меня загадка 🤷‍♂️
в обработке мяча и начале розыгрыша(левоногому пцз сложнее отдавать пас пз)
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