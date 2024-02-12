НХЛ. «Рейнджерс» примут «Калгари», «Вегас» против «Миннесоты», «Нью-Джерси» сыграет с «Сиэтлом»

«Рейнджерс» принимают «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » встретится с « », « » сыграет против «Аризоны», « » в гостях у « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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