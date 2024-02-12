НХЛ. «Рейнджерс» примут «Калгари», «Вегас» против «Миннесоты», «Нью-Джерси» сыграет с «Сиэтлом»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Рейнджерс Филадельфия Миннесота Калгари Аризона НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Рейнджерс» принимают «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» встретится с «Сиэтлом», «Филадельфия» сыграет против «Аризоны», «Миннесота» в гостях у «Вегаса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Сиэтл
Дата проведения
13 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Калгари
Дата проведения
13 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Аризона
Дата проведения
13 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Миннесота
Дата проведения
13 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев
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Капризову и Панарину по хет-трику!)
+5
-1
+4
Ответ topsatan
За Фили
И Кутузова
+2
0
+2
За Панарина, Шестеркина и Капризова!!!
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
Хиширу палату брату по 2+ очков
Мечтать не вредно, вредно не мечтал.
+1
0
+1
Ответ Казань АК БАРС
Капризову и Панарину по хет-трику!)
Хочим хлебчетырик
+2
-1
+1
За Фили
+1
-1
0
че,у страданий Шумова выходной? повезло
+1
-1
0
у sk храбрая вода закончилась,тоже походу)после выходных)красавцы)
+1
-1
0
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