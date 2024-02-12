НХЛ. «Рейнджерс» примут «Калгари», «Вегас» против «Миннесоты», «Нью-Джерси» сыграет с «Сиэтлом»
«Рейнджерс» принимают «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» встретится с «Сиэтлом», «Филадельфия» сыграет против «Аризоны», «Миннесота» в гостях у «Вегаса».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 13 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.