Хави может покинуть «Барсу» до конца сезона при неудаче с «Наполи» в ЛЧ. У Лапорты и Деку появились сомнения в тренере (As)

Хави могут уволить из «Барселоны» в случае неудачи в Лиге чемпионов.

По информации As, в «Барселоне» не уверены, что Хави останется в клубе до конца сезона. Утверждается, что начинает сомневаться в текущем проекте клуба, а окружение президента «блауграны» советует ему задуматься о смене тренера до окончания сезона, чтобы исправить текущую ситуацию. Спортивный директор «Барселоны» также разочаровывается в работе Хави.

Решающими для Хави станут предстоящие матчи с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечается, что испанский специалист, объявивший о своем уходе из «Барселоны» по окончании сезона, дал понять, что готов покинуть клуб досрочно в случае неудачи в этом противостоянии, так как он не хочет становиться проблемой для «Барселоны». Однако на данный момент уверен, что сможет добиться успеха.

Первый матч «Барселоны» и « » в Лиге чемпионов пройдет в следующую среду, 21 февраля. Ответная игра состоится 12 марта.

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