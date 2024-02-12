Хави может покинуть «Барсу» до конца сезона при неудаче с «Наполи» в ЛЧ. У Лапорты и Деку появились сомнения в тренере (As)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Жоан Лапорта Футбол

Хави могут уволить из «Барселоны» в случае неудачи в Лиге чемпионов.

По информации As, в «Барселоне» не уверены, что Хави останется в клубе до конца сезона. Утверждается, что Жоан Лапорта начинает сомневаться в текущем проекте клуба, а окружение президента «блауграны» советует ему задуматься о смене тренера до окончания сезона, чтобы исправить текущую ситуацию. Спортивный директор «Барселоны» Деку также разочаровывается в работе Хави.

Решающими для Хави станут предстоящие матчи с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечается, что испанский специалист, объявивший о своем уходе из «Барселоны» по окончании сезона, дал понять, что готов покинуть клуб досрочно в случае неудачи в этом противостоянии, так как он не хочет становиться проблемой для «Барселоны». Однако на данный момент Хави уверен, что сможет добиться успеха.

Первый матч «Барселоны» и «Наполи» в Лиге чемпионов пройдет в следующую среду, 21 февраля. Ответная игра состоится 12 марта.

Лапорта опрокинул подносы с закусками в ложе стадиона, разозлившись после ничьей с «Гранадой»

90 комментариев
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Ответ bostonKG
Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы . Ппц просто
Он же сам заявлял о победах, титулах и красивой игре. Как только команда забуксовала, он тут же начал корректировать свои же прошлые слова. Ты, конечно, прав, но и Хави не вызывает жалости никакой.
Жалко тут только сам клуб, который пошел по одному месту из-за идиотов.
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Там сомнения должны уже появиться по поводу самих Деку и Лапорты
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Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы . Ппц просто
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Маур нервно сжал вспотевшую ручку дорожного чемодана. Телефонный разговор с земляком накануне, был недолгим, но вполне предметным.
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Ответ Donatello1707
К Лапорте какие вопросы? Состав у Барсы по именам хороший, вопросы к тренеру почему такая игра. Если вспомнить первый срок Лапорты, было всё великолепно
Кто у него просил брать Канселу, Феликса? Хави что ли? У Хави все в порядке было в защите с Кунде справа, пока Лапорта не захотел Канселу или того же Левандовского. Зачем он нужен был, если был Обвмеянг который играл в разы лучше? Там в основе набор 17 летних и 35 летних игроков, какой еще хороший состав
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Но друг в друге эти два деятеля ни разу не сомневаются, тут всё норм. Один, чувак без опыта (только агентским) всех кого можно пpocpaвший и второй, мегапопулист, загоняющий команду в ещё более тяжелое положение своими пиар-заявлениями и действиями.
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Ответ Sasha-1992
Наполи сейчас мертвейший более чем полностью, вряд ли вылет Барсы реален
Так можно подумать Барса живая....они сейчас еще мертвее чем Наполи
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Ответ bostonKG
Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы . Ппц просто
барсу сделал чемпионом Мадрид, дикая удача и сезон жизни Тер Штегена. Хватит витать в облаках.
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Ответ Влад Аронофски
а как же "мы с ним до самой смерти"?🤣
Тренерская смерть уже наступила. Такое складывается ощущение, что после поражения от Бильбао в Кубке Испании Хави уже все пустил на самотек и просто уже добывает свой остаток сезона.
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Ответ bostonKG
Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы . Ппц просто
От него просят уверенно обыгрывать Гранады, думаю вполне объективная просьба
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Когда Хави на 98 минуте спорил с судьей, чей аут, мне стало его жалко…((
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То есть до объявления об увольнении и недавних результатах сомнений не было?
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Появились сомнения? Да ладно! Кажется они начали что-то подозревать.. 🤣
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Ответ Федя2024
Маур нервно сжал вспотевшую ручку дорожного чемодана. Телефонный разговор с земляком накануне, был недолгим, но вполне предметным.
Еда, ночлег, клубные тапочки, тумбочка, душ, немного денег и две дополнительные видеокамеры на стадионе снимают только его. Вот и все требования Особенного. )))
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Ответ Йог Сотот
Внизу в вестибюле он отдал ключ от номера консьержу и весело ему подмигнув, сказал: "Я ещё вернусь Луиджи." )))
Однако он прекрасно понимал, что уже не сможет вернуться. С возрастом он стал более мягким и сентиментальным, но справляться с неудачами становилось сложнее.
"Что ж, это прекрасный город, жаль покидать его вот так" - подумал он и хлопнул дверью старого жёлтого Фиата
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Ответ bostonKG
Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы . Ппц просто
Они конечно такие лицемерные. На публику - мы никогда и не думали увольнять Хави и полностью ему доверяем. На деле ставят кучу ультиматумов
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Это на долго...,менять надо 2/3команды...,мусора много и посредственностей. Пропустили момент ,сейчас уже надо новый пазл собирать.
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Что-то долго до Лапорты доходят очевидные вещи! Если не получилось у Хави, значит нужно было моментально его менять на другого тренера. А так команда играет, как бы и без тренера вообще, по инерции.
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Ответ Иван Баланар
барсу сделал чемпионом Мадрид, дикая удача и сезон жизни Тер Штегена. Хватит витать в облаках.
Сколько пафоса... При таком раскладе если (скорее всего да) мадрид станет чемпионом, можно смело говорить, что это Барса сделала их чемпионами, чтобы в облаках не витали
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Ответ Hi Hello
Уход месси. Уход дембеле, вокруг которого и строил игру хави. Уход бускетса без адекватной замены ему. Уход алабы. Покупка ненужного левы, когда обамеянг был в форме.
Во-первых Алаба не играл в Барселоне. Месси ушёл из-за раздутой зарплаты, которую был не готов уменьшить. Левандовски - топовый нападающий, Хави не может найти ему правильное применение. Уход Дембеле, возможно, ошибка.
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+1
Ответ mr kovalsky
Кто у него просил брать Канселу, Феликса? Хави что ли? У Хави все в порядке было в защите с Кунде справа, пока Лапорта не захотел Канселу или того же Левандовского. Зачем он нужен был, если был Обвмеянг который играл в разы лучше? Там в основе набор 17 летних и 35 летних игроков, какой еще хороший состав
Левандовски и Канселу топовые игроки, Хави не может их правильно использовать.
+2
-1
+1
Ответ Федя2024
Он положил паспорт и билет до Барселоны во внутренний карман своего плаща, оглядел внимательно комнату, и тихо прикрыв за собой дверь, вышал на лестничную площадку. На улице его ожидало такси. Смеркалось.... (😂😂😂)
Внизу в вестибюле он отдал ключ от номера консьержу и весело ему подмигнув, сказал: "Я ещё вернусь Луиджи." )))
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У Лапорты и Деку появились сомнения в тренере - офигеть они тормоза, конечно
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Ответ Madhamish
Ну так еще в первый год Хави было видно, что ему до Гвардиолы, как из Барселоны до Манчестера на коленках. Три года ждать, что нонейм вдруг станет Гвардиолой по мановению волшебной палочки?
Надо попробовать вернуть Гвардиолу, он сделает из Барсы снова топ-клуб. Или Клоппа попробовать пригласить. Я вижу начало решения проблем - это приглашение хорошего тренера.
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Ответ rigobersong
Они за 2 года привели, при финансовым кризисе топовых футболистов, без Деку никакой бы Канселу, Феликс и Рафинья в Барселону не подписались бы. Лапорта вернул сходу Барселоне чемпионство:)) Вы сами создаете истерику, которая преследует Барселону, у Барселоны просто обычный сезон, без каких-то провалов, тот же Ливерпуль при Клоппе бывал и в худших ситуациях, но никто не истерил и не орал как умалишенный, что все виноваты:))) Даже ничья воспринимается уже совершенно неадекватно, хотя при Пепе и с Нумансиями так же играли, такие матчи были и будут, только раньше вокруг не было столько коршунов и лицемеров готовых сожрать за пару неудач:))
Для них Клопп, в прошлом году занявший 5-е место, гений, а Хави, выигравший Суперкубок и Чемпионат, физрук. Не взывайте там к разуму, его нет.
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Ответ Madhamish
Канселу и Феликс бешеные топари, которые похоронили Барсу в этом сезоне окончательно. Канселу вчера просто отжигал в обороне и только чудом Барселона свела матч в ничью.
От ригоберки не жди адекватного мнения, потому что он до последнего будет защищать Лапорту, который неадекватно потратил деньги полтора года назад и провалил ТО прошлым летом и попутно орал про величие. Хави провёл огромную работу, выиграл чемпионат, хотя не должен был, а Лапорта просто убивал его трансферами. Хави только в том, что тоже стал кричать про величие. Ему нужно было вести себя, как Аллегри.
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Ответ В поисках смысла
Как раз Моур освободился, он готов работать за хлеб и воду.
))))
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Ответ Donatello1707
Левандовски и Канселу топовые игроки, Хави не может их правильно использовать.
Поэтому Гвардиола избавился от него?
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Ответ Donatello1707
Надо попробовать вернуть Гвардиолу, он сделает из Барсы снова топ-клуб. Или Клоппа попробовать пригласить. Я вижу начало решения проблем - это приглашение хорошего тренера.
Гвардиола однозначно не пойдет. Ему это зачем? Нет ни одной причины, по которой бы Гвардиола захотел вернуться в Барселону.
Клопп тоже не пойдет в ближайшее время. Если вообще будет тренировать.
Надо нормального молодого системного тренера, типа Симоне Индзаги, де Дзерби, Ирайолу.
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Как раз Моур освободился, он готов работать за хлеб и воду.
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