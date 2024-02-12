Алина Загитова о своей школе фигурного катания: «Рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о своей школе фигурного катания в Казани.

– Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно.

Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.

Ты там как тренер вовлечена или как управленец?

– Я хочу совмещать, мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.

Надо в казанской школе фигурного катания небольшой кусочек льда выделить для подготовки хоккеистов.

– Я думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем, – сказала Загитова.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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220 комментариев
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Государство Татарстан...скажите ей кто нибудь.
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+111
100% уверен, что никуда не поедет из Москвы, менять светские тусовки на серьезный каждодневный труд это явно не про Алину. Чисто будет для галочки приезжать пару раз в год торгануть лицом.
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фанбаза выдала уже три варианта толкования слов Загитовой:
-Татарстан действительно отдельное государство в составе России (!!!)
- было перечисление, отсутствует запятая в тексте
- имелась в виду государственная поддержка.

Ждём ещё варианты.
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Ну то есть опять по вершкам, глубоко ни во что не вникая и ничем серьезно не занимаясь.
+71
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Вот так, походя, олимпийская чемпионка, тренер, певица, управленец и просто красавица Алина Загитова государство создала))
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Государство Татарстан??? Фейспалм. Как ей аттестат выдали?
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Всё, сразу и никак.
+35
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Государство Татарстан... Где-то заплакал учитель географии
+39
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+28
Ответ sanek_rabona
Государство Татарстан...скажите ей кто нибудь.
Она туда наверное с загранпаспортом ездит)
+31
-4
+27
Ответ Gemma157
А вот то что она своей школой будет занята это с одной стороны даже хорошо. На первом канале хоть не будем ее лицезреть..
Да не будет она занята со своей школой, перестань. Не больше, чем с учёбой в универе и дипломной работой. Их как бы нет, но они есть и будут.
Всё, что угодно, лишь бы Маргарита Михайловна была счастлива!
+32
-8
+24
Неужели Загитова планирует переехать из Москвы в Татарстан? Иначе как она планирует совмещать две такие должности - тренер и управленец?
Мало того, что для управленца нет ни знаний, ни опыта, так ещё и необходимо постоянное присутствие на рабочем месте.
А она же "любит всё контролировать".
+36
-12
+24
Ответ Sportsfan
Ну то есть опять по вершкам, глубоко ни во что не вникая и ничем серьезно не занимаясь.
Конечно, это же Загитова. И так сойдет, ни к чему серьезно она не относится
Вон выше она уже свой канал на ютубе открывает
+38
-17
+21
Ответ Ярик01
Теоретически возможно, что она цитирует конституцию Татарстана, где указано подобное как и во всех конституциях республик России, но , конечно, не знает она о таких "бумажках"
Я не думаю, что стоит искать скрытые смыслы там, где их нет. С таким же успехом можно предположить, что Алина использованием этого слова переосмысливает всю историю татарской государственности, дает историческую оценку взятию Казани войсками Ивана Грозного или вспоминает положения договора о разграничении полномочий между РФ и РТ, подписанного в девяностые годы😂 Нет-нет, все намного проще
+25
-4
+21
Ответ Natalia Bagaeva
Это ж печать устного текста? Не удивлюсь, если там запятая дб?
Почему речи Алины всегда нужна расшифровка?
+24
-5
+19
Татарстан является субъектом федерации, потому:
Во-первых не является государством;
Во-вторых не является суверенным, так как суверенным может быть тот субъект, который обладает независимостью и верховенством власти, Татарстан же ограничен законодательством РФ.
+31
-12
+19
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. ( М.М. Жванецкий )
+24
-9
+15
Ответ Быть Добру
Комментарий скрыт
Если бы еще в ее изречениях был смысл. Никто не обязан догадываться, что имела в виду без пяти минут журналистка и лучшая телеведущая.
+20
-6
+14
Ответ Olga.t
фанбаза выдала уже три варианта толкования слов Загитовой: -Татарстан действительно отдельное государство в составе России (!!!) - было перечисление, отсутствует запятая в тексте - имелась в виду государственная поддержка. Ждём ещё варианты.
Может она на самом деле думает, что это другая страна?
+22
-9
+13
Ответ Natalia Bagaeva
Комментарий скрыт
Вы что - то путаете , текст журналист написал абсолютно совпадающий с оригиналом , ни строчки не придумано , и чем же вам данный ресурс не угодил , что вы его обвиняете не понятно в чем ( и вы именно докапываетесь и провоцируете ( абсолютно корректный материал напечатан , ничего не придумано и не додумано , просто констатация факта .
+12
-1
+11
А что, я что-то пропустила, Татарстан от нас отделился? Стал государством в государстве? Начался развал России? И почему , Алина это знает, а 150 миллионов россиян нет?😁😁😁😁😁
+19
-8
+11
В этом интервью она хорошо говорила. Одна только оговорка про государство Татарстан.
Но сколько самолюбования и якания. Я и МОЁ. Особенно повеселило:"На МОЕЙ арене не будет хоккея" . Вроде не на личные её деньги всё строится. С чего арена то её?
+25
-14
+11
Государство Татарстан, лол.
У Загитовой язык без костей. Что у других на уме, у нее на языке.
+21
-10
+11
Государство Татарстан? Что???
+22
-11
+11
А вот то что она своей школой будет занята это с одной стороны даже хорошо. На первом канале хоть не будем ее лицезреть..
+26
-15
+11
Ответ Быть Добру
Комментарий скрыт
Не знаю как вас, а меня искренне поражает, что наговореное лучшей ведущей федерального канала и студенткой факультета журналистики, постоянно нуждается в комментариях фанатских дружин, иначе галиматья выходит
+14
-3
+11
Ответ Olga.t
фанбаза выдала уже три варианта толкования слов Загитовой: -Татарстан действительно отдельное государство в составе России (!!!) - было перечисление, отсутствует запятая в тексте - имелась в виду государственная поддержка. Ждём ещё варианты.
Загитова настолько ответственно готовится к интервью, что в подготовке обязательно читает различные словари в поисках давно вышедших из употребления слов, и конституцию Татарстана 🤣 а ее фанаты уже давно пишут «Толкование на Загитову» - ибо столько скрытых смыслов - непосвященным вовек не разобраться 🤣
+16
-6
+10
Ответ Боевой Бурят Путина
Комментарий удален модератором
Вдруг инсайд? У Алинки связи же.
+19
-9
+10
Ответ AllaS
Комментарий скрыт
И главный вывод для детей: спорт, это хорошо, но в школе уроки посещать необходимо.
+13
-4
+9
«Мне надо все и сразу» - это тревожный синдром. Что-то пошло не так в развитии. И уже не смешно.
+21
-12
+9
Ответ Natalia Bagaeva
Комментарий скрыт
😂 дискутировать смысла нет : правила ещё надо правильно применять ) и мне есть что почитать помимо словаря Даля и Википедии )) наслаждайтесь !
+12
-4
+8
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