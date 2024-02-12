Алина Загитова о своей школе фигурного катания: «Рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает»

Алина Загитова рассказала о своей школе фигурного катания в Казани.

– Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно.

Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.

– Ты там как тренер вовлечена или как управленец?

– Я хочу совмещать, мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.

– Надо в казанской школе фигурного катания небольшой кусочек льда выделить для подготовки хоккеистов.

– Я думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем, – сказала .

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?