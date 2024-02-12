Алина Загитова о своей школе фигурного катания: «Рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает»
Алина Загитова рассказала о своей школе фигурного катания в Казани.
– Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно.
Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.
– Ты там как тренер вовлечена или как управленец?
– Я хочу совмещать, мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.
– Надо в казанской школе фигурного катания небольшой кусочек льда выделить для подготовки хоккеистов.
– Я думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем, – сказала Загитова.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?
-Татарстан действительно отдельное государство в составе России (!!!)
- было перечисление, отсутствует запятая в тексте
- имелась в виду государственная поддержка.
Ждём ещё варианты.
Всё, что угодно, лишь бы Маргарита Михайловна была счастлива!
Мало того, что для управленца нет ни знаний, ни опыта, так ещё и необходимо постоянное присутствие на рабочем месте.
А она же "любит всё контролировать".
Вон выше она уже свой канал на ютубе открывает
Во-первых не является государством;
Во-вторых не является суверенным, так как суверенным может быть тот субъект, который обладает независимостью и верховенством власти, Татарстан же ограничен законодательством РФ.
Но сколько самолюбования и якания. Я и МОЁ. Особенно повеселило:"На МОЕЙ арене не будет хоккея" . Вроде не на личные её деньги всё строится. С чего арена то её?
У Загитовой язык без костей. Что у других на уме, у нее на языке.