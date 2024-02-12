Медведев заявил, что матч СКА посетили 23 745 человек с учетом гостей, родственников игроков, волонтеров: «Абсолютный мировой рекорд. Подсчет соответствует общемировой практике»

Александр Медведев заявил, что матч СКА на «СКА-Арене» посетили 23 745 человек.

11 февраля СКА провел первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1).

Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре присутствовал 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей.

«Подведены окончательные итоги посещаемости первого матча петербургского СКА на «СКА Арене».

В ходе третьего периода было объявлено – на игре присутствует 21 481 человек. Это число относилось к зрителям, вошедшим на арену по билетам.

К сегодняшнему дню подведены общие итоги. Включая аккредитованных на игру гостей хоккейных клубов СКА и «Сочи», семьи и родственники игроков, волонтеров и тех, кто так же работал на матче, на «СКА Арене» было еще 2264 человека.

Таким образом, общее количество посетителей хоккейной встречи СКА – «Сочи» составляет 23 745 человек. Что является абсолютным мировым рекордом, адрес которого Россия, Санкт‑Петербург, проспект Гагарина, дом № 8, «СКА‑Арена».

Учёт аккредитованных лиц при подсчете посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.