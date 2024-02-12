Медведев заявил, что матч СКА посетили 23 745 человек с учетом гостей, родственников игроков, волонтеров: «Абсолютный мировой рекорд. Подсчет соответствует общемировой практике»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Сочи Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Александр Медведев заявил, что матч СКА на «СКА-Арене» посетили 23 745 человек.

11 февраля СКА провел первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1).

Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре присутствовал 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей. 

«Подведены окончательные итоги посещаемости первого матча петербургского СКА на «СКА Арене».

В ходе третьего периода было объявлено – на игре присутствует 21 481 человек. Это число относилось к зрителям, вошедшим на арену по билетам.

К сегодняшнему дню подведены общие итоги. Включая аккредитованных на игру гостей хоккейных клубов СКА и «Сочи», семьи и родственники игроков, волонтеров и тех, кто так же работал на матче, на «СКА Арене» было еще 2264 человека.

Таким образом, общее количество посетителей хоккейной встречи СКА – «Сочи» составляет 23 745 человек. Что является абсолютным мировым рекордом, адрес которого Россия, Санкт‑Петербург, проспект Гагарина, дом № 8, «СКА‑Арена».

Учёт аккредитованных лиц при подсчете посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

17 комментариев
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О, чуровщина и 146%, всё как обычно. Лишь бы щёки пафосно надувать от своего карго-культа
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Как на выборах, результат всегда будет нужный.
+14
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🤡
+10
0
+10
Бакланов посчитали?
+7
-1
+6
>Учёт аккредитованных лиц при подсчете посещаемости соответствует общемировой практике и применяется, в частности, в футбольной РПЛ и РФС в Кубке России

так общемировая практика или практика рпл и рфс?
+6
0
+6
Плюнули. И переплюнули!
+4
0
+4
Как же просто накинуть тыщенку другую)
+4
0
+4
Ни дня без рекордов
+3
-1
+2
АХАХАХ
+3
-1
+2
Согласно этой логике, на матче в Чикаго в 2009 году тоже были волонтёры, родственники, черлидерши, люди, которые обслуживают каток, продавцы хотдогов. Шах и мат
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с вами была рубрика "назло рекордам"
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А если с тараканами, то всеживотный рекорд.
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А почему не 50к? Или 100к? Там же волонтеров было по 4 человека на одного болельщика, купившего билет. А родственники приехали все до 10-го колена со всего мира посмотреть на чудо-арене чудо-матч.
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23746. Забыли ещё про Конь-огонь.
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Ответ Ковид 07.10.52
Как на выборах, результат всегда будет нужный.
О, те самые 2% вылезли за желудями
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