«Ювентус» отстает от «Интера» на 7 очков, проведя на матч больше. Отрыв от «Милана» – 1 балл

Отрыв «Ювентуса» от «Милана» по итогам 24-го тура Серии А сократился.

Команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от « » (0:1), а «россонери» обыграли «Наполи» (1:0). Теперь их разделяет лишь одно очко.

От лидирующего в чемпионате Италии « » « » отстает на 7 очков – 53 против 60. При этом миланцы провели на игру меньше.

Замыкает топ-4 « » с 42 баллами после 23 игр.