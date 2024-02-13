«Ювентус» отстает от «Интера» на 7 очков, проведя на матч больше. Отрыв от «Милана» – 1 балл
Отрыв «Ювентуса» от «Милана» по итогам 24-го тура Серии А сократился.
Команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от «Удинезе» (0:1), а «россонери» обыграли «Наполи» (1:0). Теперь их разделяет лишь одно очко.
От лидирующего в чемпионате Италии «Интера» «Ювентус» отстает на 7 очков – 53 против 60. При этом миланцы провели на игру меньше.
Замыкает топ-4 «Аталанта» с 42 баллами после 23 игр.
А кто верил - гобб
Ну правда народ. Раньше, Ювентус, ну всегда 1-2 суперзвезды и крепкие топы в команде. Сейчас смотришь, и грустно все как то 😒