«Ювентус» отстает от «Интера» на 7 очков, проведя на матч больше. Отрыв от «Милана» – 1 балл

Теги Интер Милан Удинезе Аталанта Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Отрыв «Ювентуса» от «Милана» по итогам 24-го тура Серии А сократился.

Команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от «Удинезе» (0:1), а «россонери» обыграли «Наполи» (1:0). Теперь их разделяет лишь одно очко.

От лидирующего в чемпионате Италии «Интера» «Ювентус» отстает на 7 очков – 53 против 60. При этом миланцы провели на игру меньше.

Замыкает топ-4 «Аталанта» с 42 баллами после 23 игр.

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25 комментариев
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Это не футбол, а издевательство
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Ответ Золотая бутса
Не хватало сегодня игроков вроде Видаля, настоящих бойцов, а не инертных и ничего не желающих игроков; впрочем, может, придет новое поколение игроков, готовых бороться.
не хватает тренера и не только сегодня
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если бы играли в еврокубках в этом году, то сейчас с Наполи рядом в таблице тусовались
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Вот и сказочке конец,
А кто верил - гобб
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Ответ Ничего Смешного
Это не футбол, а издевательство
Отсутствие Еврокубков и лютый фарт, помогли Ювентусу на время скрыть неадекватность Аллегри
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Не хватало сегодня игроков вроде Видаля, настоящих бойцов, а не инертных и ничего не желающих игроков; впрочем, может, придет новое поколение игроков, готовых бороться.
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Интер в этом сезоне выглядит стабильно и сильно, потому должен взять Серию А спокойно.
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Нынешний Ювентус мне напоминает Челси. 2-3х игроков знаю, остальные - кто все эти люди ?? Разница в деньгах, да. Но суть надеюсь вы поняли 🤷😄
Ну правда народ. Раньше, Ювентус, ну всегда 1-2 суперзвезды и крепкие топы в команде. Сейчас смотришь, и грустно все как то 😒
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Кроме Влаховича у нас и нападающих нормальных нету, Кьеза уже всё,к сожалению
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Ответ Krauvec Cool
Влаховича нет, но навесы с флангов на него идут бесперебойно, как сегодня
Милик должен был по сути,но что то пошло не так,хотя бы красную не получил и на том спасибо
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Чемпионская гонка в Италии закончилась
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Самый мерзкий матч Юве в этом сезоне и Аллегри просто никчёмный тренер.. ок 0-1 летим в первом тайме против аутсайдера,ну возьми перестрой тактику на 3-4-3 выпусти Костича и Айлинга бегунков на фланги и пытайся душить в атаку,а на деле продолжается перекат и ноль моментов вот и итог!
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Ну там фаны Интера в прошлом матче выкладывали список причин всей этой фигни с Ювентусом.
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Печально за чемпионат Италии,когда такое недоразумение на втором месте
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Мистер "Один ноль" все еще в деле
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Ну может быть после этого Аллегри уволят, или подождут когда реально запахнет жареным(борьбой за 4е место)
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Ответ Золотая бутса
Не хватало сегодня игроков вроде Видаля, настоящих бойцов, а не инертных и ничего не желающих игроков; впрочем, может, придет новое поколение игроков, готовых бороться.
Погба?
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Ответ Eziiko
Кроме Влаховича у нас и нападающих нормальных нету, Кьеза уже всё,к сожалению
Влаховича нет, но навесы с флангов на него идут бесперебойно, как сегодня
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Переобуваемся обратно или ещё не время?)
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Ответ Eziiko
Кроме Влаховича у нас и нападающих нормальных нету, Кьеза уже всё,к сожалению
Почему Кьеза все? В других обстоятельствах еще расцветет.
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Ответ Eziiko
Кроме Влаховича у нас и нападающих нормальных нету, Кьеза уже всё,к сожалению
А когда он играл? Когда тащил? Когда выручал? Глупая суета на фланге и пару толковых подач за весь матч, не понимаю почему из него упорно стараются топ игрока слепить
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Ответ DenJD
Хосподя, Когда уже уволят этого физрука и разгонят этих пляжников.... Мы б с дедами с Кировского завода, которым по 60 лет, этот Ювентус в пол бы втоптали
Да что там с Кировского, даже с Путиловского бы справились.
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Хосподя, Когда уже уволят этого физрука и разгонят этих пляжников.... Мы б с дедами с Кировского завода, которым по 60 лет, этот Ювентус в пол бы втоптали
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