Татьяна Навка: «Думаю, Валиева сможет выступать в моих шоу. Ждем от ее команды полную расшифровку решений»
Татьяна Навка заявила о возможном выступлении Камилы Валиевой в ее шоу.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.
– Сможет ли Валиева выступать в ваших шоу?
– Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Почему Костнер смогла тихо отсидеть свои 2 года дск, вообще в танцы ушла на это время. Потом вернулась в фк и еще медали брала.
А некоторые наши через одно место все делают, потом удивляются когда ответка прилетает.
Камиле будет лучше дождаться предложения от организации, не имеющей никаких связей с правительством.
А вот Коган сейчас напрягся.
И сборники, которые, в силу возраста - ещё питают надежды дожить до международный стартов.
Гранты, оплата билетов бюджетникам муниципалитетами и т.д.
Все дисквалифицированные сидят тихо, отбывают срок. Куда более заслуженные, чем Валиева.
Шарапова- мировая мегазвезда спорта извинялась за мельдоний и отсидела тихо дисквал, потом вернулась в спорт и медали брала. Кабаева с поддержкой знаетекого тоже тихо отсидела за свои мочегонные из бадов, потом вернулась в спорт и ОИ выиграла.
Камиле с мамой надо побольше здравого смысла иметь и не слушать людей, которым по сути наплевать что с ней будет. Больше Валиеву судьи жалеть не будут и влепят по полной.
Камила, тебе надо тихо отсидеть меньше чем 2 года! За это время можно учиться, осваивать чтото новое, путешествовать, общаться со сверстниками, тусить с подругами в конце концов. Да что угодно будет лучше, чем рваться на шоу Навки, которые очевидно с господдержкой идут. И будет длительный бан. И не плачься потом, что не предупреждали.
сша, японии, ес и ещё туевой хучи стран:
ей уже хуже не будет...
но какого редьку она пытается повиснуть на ногах валиевой?
чтобы и ками пожизненно забанили?!
какой-то дешманский хайп...
Аннуляции результатов Костнер не было потому что с момента заведения на нее дела- Костнер не соревновалась, аннулировать нечего было.
Если бы за фразу "его не дома" какой-то нашей фигуристке влепили дисквал на пару лет- вой про русофобию стоял бы до небес.
А Костнер в разгар своей карьеры, будучи мировой звездой фк, тихо отсидела дисквал, танцами стала заниматься. Потом вернулась в фк и еще медали брала.