Татьяна Навка: «Думаю, Валиева сможет выступать в моих шоу. Ждем от ее команды полную расшифровку решений»

Татьяна Навка заявила о возможном выступлении Камилы Валиевой в ее шоу.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

– Сможет ли Валиева выступать в ваших шоу?

– Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?