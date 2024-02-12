Татьяна Навка: «Думаю, Валиева сможет выступать в моих шоу. Ждем от ее команды полную расшифровку решений»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Навка заявила о возможном выступлении Камилы Валиевой в ее шоу.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года за допинг, ее результаты с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

– Сможет ли Валиева выступать в ваших шоу?

– Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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130 комментариев
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Опять будут искать лазеечку, чтобы обойти решение CAS, а потом кричать, а нас за что.
+68
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+56
Навка хочет сказать, что ее шоу организованы на ее личные средства и этого усатого господина? Кого мы обманываем? Камилле запрещены все выступления, где задействованы государственные деньги. А как же гранты, на которые они все организованы? Ну, не надо нас считать дураками.
+57
-4
+53
Навка хочет, чтобы Камиле продлили срок дисквалиикации? А потом кричать про якобы русофобию? Это Навка то без господдержки?))))

Почему Костнер смогла тихо отсидеть свои 2 года дск, вообще в танцы ушла на это время. Потом вернулась в фк и еще медали брала.

А некоторые наши через одно место все делают, потом удивляются когда ответка прилетает.
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+45
Ответ Howard Norfolk
Опять будут искать лазеечку, чтобы обойти решение CAS, а потом кричать, а нас за что.
Достаточно одной ошибки, и ВАДА дисквалифицирует Камилу на 8 лет.

Камиле будет лучше дождаться предложения от организации, не имеющей никаких связей с правительством.
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+27
Ответ vanessa2021
Навка хочет, чтобы Камиле продлили срок дисквалиикации? А потом кричать про якобы русофобию? Это Навка то без господдержки?)))) Почему Костнер смогла тихо отсидеть свои 2 года дск, вообще в танцы ушла на это время. Потом вернулась в фк и еще медали брала. А некоторые наши через одно место все делают, потом удивляются когда ответка прилетает.
потому что пока имя Камилы на слуху его можно удачно монетизировать , что там будет через 2 года не понятно. Надеюсь, что денежный зуд Навки успокоят здравым смыслом.
+26
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+24
А как же государственные гранты, вы разве их не получаете??
+19
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Ну, этой дамочке принципиально хуже не будет, конечно.
А вот Коган сейчас напрягся.
И сборники, которые, в силу возраста - ещё питают надежды дожить до международный стартов.
+20
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+18
Они реально будут рисковать?, там столько правил установили, чуть что, сразу подставит Валиеву и федру
+17
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Ответ Сергей Фетисов
Какая команда у Валиевой?Ей сейчас запретили.Если неи гос.финансирования,то пожалуйста.Коммерческие шоу разрешены.Пусть хоть на них 2 года выступает.
Шоу Навки существуют при больших государственных вливаниях.
Гранты, оплата билетов бюджетникам муниципалитетами и т.д.
+19
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Мысли Навки: Ну, чо, у неё всё забрали и отовсюду выкинули, но бабла на ней ещё годик-два срубить можно под шумок и гранты из бюджета.
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Боюсь, что Валиева с мамой наступят на все грабли, какие возможны.

Все дисквалифицированные сидят тихо, отбывают срок. Куда более заслуженные, чем Валиева.

Шарапова- мировая мегазвезда спорта извинялась за мельдоний и отсидела тихо дисквал, потом вернулась в спорт и медали брала. Кабаева с поддержкой знаетекого тоже тихо отсидела за свои мочегонные из бадов, потом вернулась в спорт и ОИ выиграла.

Камиле с мамой надо побольше здравого смысла иметь и не слушать людей, которым по сути наплевать что с ней будет. Больше Валиеву судьи жалеть не будут и влепят по полной.

Камила, тебе надо тихо отсидеть меньше чем 2 года! За это время можно учиться, осваивать чтото новое, путешествовать, общаться со сверстниками, тусить с подругами в конце концов. Да что угодно будет лучше, чем рваться на шоу Навки, которые очевидно с господдержкой идут. И будет длительный бан. И не плачься потом, что не предупреждали.
+16
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+14
навка под персональными международными санкциями,
сша, японии, ес и ещё туевой хучи стран:
ей уже хуже не будет...
но какого редьку она пытается повиснуть на ногах валиевой?
чтобы и ками пожизненно забанили?!
какой-то дешманский хайп...
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Может, только, сначала верни гранты.
+12
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Шоу обманщиков и воров
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Ответ Утренняя Аврора
Навка хочет сказать, что ее шоу организованы на ее личные средства и этого усатого господина? Кого мы обманываем? Камилле запрещены все выступления, где задействованы государственные деньги. А как же гранты, на которые они все организованы? Ну, не надо нас считать дураками.
Они нас не считают - они себя показывают.
+12
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+10
Кому что, а им шоу подавай. Камиле в ближайшее время не до шоу. У нас организаторы шоу не обходятся без грантов, которые им выделяет государство. Ищите частных спонсоров и свои средства вкладывайте, бизнесмены за счёт государства.
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Ответ Viks
Ждем от ее команды полную расшифровку решений» --- Что за команда? Имя, сестра, назови хоть одно имя!
Вы хотите, чтоб дед, наконец-то, проявился?😁😁😁
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– Думаю, что сможет выступать в моих шоу." --- Навке лучше не думать - там есть кому подумать.
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Можно подумать, что Навка не знает правил......
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+8
Ответ Утренняя Аврора
Вы хотите, чтоб дед, наконец-то, проявился?😁😁😁
" выхoдит у Вас два деда? - Выхoдит, два. "
+10
-2
+8
Сейчас в отношении Камилы должен быть один принцип : не навреди !
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+7
Ответ Иван Маунтбаттен
Не может быть:) Говорят , что ей предлагали подземный каток близ Геленджика.
Это тот, что проходит мимо санузлов с золотыми ершиками?
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0
+7
Татьяна ошибается . во-первых, шоу Татьяны всегда на госдотации. Во-вторых, ей нельзя выступать в шоу, гда катаются действующие спортсмены, например Загитова или Щербакова.
+9
-3
+6
Ответ Андрей Шабанов
у Костнер не было аннуляции результатов, хейта, обнуления и отмены её самой да и сам дисквал был позорище... и всего то на полтора года...
У Костнер вообще не было запрещенки в анализах, Каро всю карьеру была чистая. Костнер дали дисквал за то, что она соврала, что ее бойфренда-спортсмена нет дома, а он был. За вранье ей и влепили дисквал. И еще итальянская прокуратура пыталась на нее открыть уголовное дело.

Аннуляции результатов Костнер не было потому что с момента заведения на нее дела- Костнер не соревновалась, аннулировать нечего было.

Если бы за фразу "его не дома" какой-то нашей фигуристке влепили дисквал на пару лет- вой про русофобию стоял бы до небес.

А Костнер в разгар своей карьеры, будучи мировой звездой фк, тихо отсидела дисквал, танцами стала заниматься. Потом вернулась в фк и еще медали брала.
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Ответ Zhuuuzhik
О как)) Сразу после дисквала кто-то говорил, что очень ждёт Валиеву в своих шоу, а сейчас появилось кокетливое "возможно". Ну-ну.
Ну так Навка свалит на "команду" Валиевой, что не пустили. А она-то с грантами ждёт.
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Ответ RusVector
Комментарий удален модератором
Прямо голосом Рудковской можно этот комментарий озвучивать)
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Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
абсолютно чемпиона чего? вашей вселенной?
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Ответ Блинчик
Государственный каток? 😁
Близ Геленджика? Навряд ли. Государство - это я, мог сказать только Людовик.:)
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Считаю, что пока Камила сама не решит, будет ли она продолжать карьеру фигуристки, ВООБЩЕ НЕ НУЖНО ЕЁ В КАКИЕ-ЛИБО ШОУ ТЯНУТЬ. Пусть разберётся в себе, поймёт, что ей самой нужно
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