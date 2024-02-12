Глушаков покинул расположение «Ростова»: «Форму набрал идеально. Дальше будет какой-то другой путь» 

Денис Глушаков не подпишет контракт с «Ростовом».

Экс-хавбек «Спартака» и «Химок» поддерживал форму на сборах дончан в ОАЭ.

« провел месяц сборов с « ». Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Сам Глушаков также подвел итоги работы с «Ростовом».

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича [Карпина] за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

Все прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень «Ростова» и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — сказал Глушаков.

Ранее появлялась информация, что 34-летний полузащитник подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона, а летом он может войти в штаб Карпина.

Осень 2023-го Глушаков выступал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».