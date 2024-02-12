Глушаков покинул расположение «Ростова»: «Форму набрал идеально. Дальше будет какой-то другой путь» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков не подпишет контракт с «Ростовом».

Экс-хавбек «Спартака» и «Химок» поддерживал форму на сборах дончан в ОАЭ.

«Денис Глушаков провел месяц сборов с «Ростовом». Сегодня полузащитник покинул расположение команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Сам Глушаков также подвел итоги работы с «Ростовом».

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича [Карпина] за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

Все прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень «Ростова» и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — сказал Глушаков.

Ранее появлялась информация, что 34-летний полузащитник подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона, а летом он может войти в штаб Карпина.

Осень 2023-го Глушаков выступал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

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47 комментариев
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Ванька Карпов с опохмела опять неверный инсайд подкинул ранее)
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С утра ему 37 лет было, а сейчас уже 34. Как позитивно Карпин влияет, оказывается
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Опять Карпов в угадайку проиграл.
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Прифигел, когда прочитал, что Глушакову только 34 года. Потом вспомнил, что редакторы спортса вообще не интересуются предметом работы и неудивительно, что их ничего не смутило. Глушакову 37.
+39
-2
+37
Ответ muddy.hedgehog
С утра ему 37 лет было, а сейчас уже 34. Как позитивно Карпин влияет, оказывается
кто-то 3 кг не может скинуть годами, а тут за один сбор скинул 3 года!))
+32
0
+32
Ответ falkao2013
Ванька Карпов с опохмела опять неверный инсайд подкинул ранее)
Иван месяц спал под забором ростовской базы, а этот взял и уехал
+22
-3
+19
Глушакову в новостях, то 34, то 37, то 36... ))
+15
-1
+14
Да никому ты уже не нужен Дениска. Иди учиться на тренера, чтобы попасть в круговорот российских физруков
+11
-6
+5
"Ранее появлялась информация, что 34-летний полузащитник подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона, а летом он может войти в штаб Карпина."

это такие сборы живительные, что он 3 года скинул там?)
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Легенда Ростова
+3
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+2
Ответ бредущий по граблям
А инсайдеру Карпову об этом сообщили ?
Голубь уже вылетел
+1
0
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Ответ Тюменец
Глушакову в новостях, то 34, то 37, то 36... ))
Омолодился видимо, документы поправил, ошибка в метриках нашлась )))
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Ответ muddy.hedgehog
С утра ему 37 лет было, а сейчас уже 34. Как позитивно Карпин влияет, оказывается
Плодотворно поработал на сборах, скинул 3 года 😁
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+1
Да это не Глушаков, а Бенджамин Баттон. Молодеет буквально на глазах! Уже 34☝️! Ещё парочку таких сборов, и за молодежку можно будет выпускать
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Ну 37, финансово обеспечен, зачем гробить здоровье, пора и честь знать. Тихонько на курсы тренеров, параллельно молодых искать, а там глядишь +- агентство, побегать выставочные матчи, эксперт на мячтв. Яркий пример Талалаев. И в xy.., ой в ус не дуешь
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Путь самурая?
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Глушаков побыл игроком Ростова всего 2 часа. Эх, а так всё начиналось.
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Цели нет, есть только путь...
+2
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Наверное, в зенит уходит
+2
-1
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Ответ seppblatter@mail.ru
Иван месяц спал под забором ростовской базы, а этот взял и уехал
Ростов опять в жоппе.кубок уже был в руках.обосрались как всегда.
0
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0
Сколько заплатил, за поддержание формы?
+2
-2
0
Ответ Joaninho90
Путь самурая?
Сэмурая.
0
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0
Ответ Crow
Прифигел, когда прочитал, что Глушакову только 34 года. Потом вспомнил, что редакторы спортса вообще не интересуются предметом работы и неудивительно, что их ничего не смутило. Глушакову 37.
они такие же журналисты, как в медиафутболе футболисты
+1
-1
0
Поехал к подругам детства, не иначе😂 Будет в саунах готовиться к играм
+1
-1
0
Ответ Krull
Опять Карпов в угадайку проиграл.
В чем угадайка?
0
0
0
Ответ Krull
Опять Карпов в угадайку проиграл.
Попробовать стоило, хайп заработан
0
0
0
Ответ Krull
Опять Карпов в угадайку проиграл.
Зачастил)
+3
-3
0
Ответ falkao2013
Ванька Карпов с опохмела опять неверный инсайд подкинул ранее)
Как про сутармина в Сочи?
0
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0
А инсайдеру Карпову об этом сообщили ?
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Барселона заносит руку к рычагу. Всем приготовиться
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