«Челси» победил «Кристал Пэлас», проигрывая 0:1 к перерыву. Галлахер сделал дубль и забил победный на 91-й
«Челси» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Селхерст Парк»
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Кристал Пэлас –
Хендерсон, Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл, Хьюз (Ахамада, 79), Лерма, Уортон, Матеус Франса (Эдуар, 84), Айю, Матета.
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Челси –
Петрович, Гюсто (Гилкрист, 84), Тиаго Силва (Колуилл, 61), Дисаси, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Палмер, Мадуэке (Нкунку, 46), Джексон (Стерлинг, 79).
Кайседо - хуже мешка
силве здоровья, но с уходом ветерана состав в защите стал хоть немного похож на оптимальный. теперь бы им хотя бы матчей 10 сыграться.
галахер - все еще минус человек когда челси с мячом. да, старательный, видно что душой за челси, да, вовремя прорвало, но футболист для команды с середины таблицы, поэтому сейчас в челси смотрится хорошо, но если синие хотят быть выше - его место в составе должен занимать более качественный футболист, эдакий лондонский хендерсон. кстати на галахере можно четко отследить местных флюгерков за классы: сейчас он на коне и они будут писать что челси тащит игрок, которого боули хотел продать))
разочаровал чилвел, очень плохой матч. ноль остроты, слабо в защите, хотя разок опасный удар в рамку заблокировал. почему поч там кайседо не попробовал до сих пор? помню в брайтоне он иногда играл слева.
нкунку в игру не попал, стерлинг запорол пару моментов.
палмер - теневой герой, как только поч убрал его с напа - сразу пошла вода горячая. вселенная как бы намекает ему, что силва в составе и палмер ложная девятка с колвилом на фланге - не работает, но видимо лимоны шепчут другое.
как я понимаю цель на сезон сейчас 40 очков и какой-нить кубок. в этом смысле синие стали ближе, но идей в атаке у команды как не было так и нет.
При Сильве никто не понимает, толи вверх подниматься, толи его страховать оставаться.
Последние твоё предложения очень в точку!