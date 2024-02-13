«Челси» победил «Кристал Пэлас», проигрывая 0:1 к перерыву. Галлахер сделал дубль и забил победный на 91-й

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«Челси» в гостях обыграл «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кристал Пэлас – Челси 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Лерма, 1:1 – 47 Галлахер, 1:2 – 90 Галлахер, 1:3 – 90 Фернандес.
Кристал ПэласХендерсон, Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл, Хьюз (Ахамада, 79), Лерма, Уортон, Матеус Франса (Эдуар, 84), Айю, Матета.
ЧелсиПетрович, Гюсто (Гилкрист, 84), Тиаго Силва (Колуилл, 61), Дисаси, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Палмер, Мадуэке (Нкунку, 46), Джексон (Стерлинг, 79).
Предупреждения:
Лерма (70), Муньос (79), Дисаси (90), Джексон (90).

 

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116 комментариев
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Мадуэке не изменяет своему стилю игры, прорывается вперёд в штрафную соперника и отдает пас назад, не выкладывается в борьбу и молча смотрет как по его воротам бьют и забивают
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Челси такой Челси, выдать серию ужасных матчей, после чего люди начинают хоронить команду, потом выиграть и дать людям надежду на то, что игра налаживается, и сейчас вот это... унылейший ватокат, так ещё и летят Пэлесу. Страдания не закончатся никогда, дорогие друзья.
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Лондонский цирк снова в деле. Мадуэке - добрый вечер!
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Галлахер легенда. Дубль
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пока что очередная импотенция впереди и привоз сзади - все как всегда

Кайседо - хуже мешка
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по второму тайму: бросилось в глаза, что футболисты челси вышли из подтрибунки задолго до окончания перерыва, будто почу нечего было им сказать. примечательно, что сравняли тоже быстро. что как бы намекает что никто поча не сливает. плюс трибуны как для гостевой как-то нереально за челси заряжали весь второй тайм.
силве здоровья, но с уходом ветерана состав в защите стал хоть немного похож на оптимальный. теперь бы им хотя бы матчей 10 сыграться.
галахер - все еще минус человек когда челси с мячом. да, старательный, видно что душой за челси, да, вовремя прорвало, но футболист для команды с середины таблицы, поэтому сейчас в челси смотрится хорошо, но если синие хотят быть выше - его место в составе должен занимать более качественный футболист, эдакий лондонский хендерсон. кстати на галахере можно четко отследить местных флюгерков за классы: сейчас он на коне и они будут писать что челси тащит игрок, которого боули хотел продать))
разочаровал чилвел, очень плохой матч. ноль остроты, слабо в защите, хотя разок опасный удар в рамку заблокировал. почему поч там кайседо не попробовал до сих пор? помню в брайтоне он иногда играл слева.
нкунку в игру не попал, стерлинг запорол пару моментов.
палмер - теневой герой, как только поч убрал его с напа - сразу пошла вода горячая. вселенная как бы намекает ему, что силва в составе и палмер ложная девятка с колвилом на фланге - не работает, но видимо лимоны шепчут другое.
как я понимаю цель на сезон сейчас 40 очков и какой-нить кубок. в этом смысле синие стали ближе, но идей в атаке у команды как не было так и нет.
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Кстати, Петя Чех сейчас в студии Скай разобрал эпизод с голом: считает, что Петрович ошибся позиционно. Должен был сделать шаг вперед и чуть левее от занятой им позиции, таким образом максимально перекрыть траектории возможного удара. На повторе видно, что киперу не хватило буквально сантиметров, чтобы отбить мяч.
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Наконец-то Поч нашел идеальное место для Мудрика. Это решение принесло победу, поздравляю
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Ответ Marina_Greta
Игры нет, к сожалению, боятся игроки на себя ответственность брать, а выезжать всегда на Палмере не получится.. Очень концовка конечно понравилась, вот такой состав должен быть на следующий матч плюс минус, Мадуэке убирать в запас, Силву тоже. Колвилла в основу, не нравится мне Бен последнее время
Игра начинается, когда Поч отказывается от блевотного ватоката. Тогда и игроки начинают показывать свои сильные стороны, и соперники не готовы к такому быстрому Челси. Почти всем футболистам нынешнего состава, даже Мудрику, именно такой стиль с быстрыми атакам и передачами походит лучше всего.
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А вот еще и Энцо гвоздь в крышку гроба забил. Но так играть нельзя, такая победа не должна затуманивать разум. Просто унылое катание мяча.
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ушел мадуэке и нкунку полностью наладил атаку, хоть сам и несоздовал голы но его присутствие изменил дух игры, побольше бы таких игроков, Нкунку, Галлахер, Фернандес и Палмер это топ игроки а остальные дно пока
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ТС на поле, опять владение 80на20, привозы в центре поля, разрывы между линий, нерабочий прессинг, 0 ударов за 20 минут. Каким бы топом в чтении игры он не был, но его время ушло, невозможно с 40-летним игроком играть в вертикальный и быстрый футбол (а нынешнему подбору игроков этот вариант подходит лучше всего).
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Тех людей, что привели Кайседо за такие деньги, нужно лишить лицензии.
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волевая победа. нормас
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Как же я рад,что ошибся,все таки у ЧЕЛСИ понемногу появляется характер,волевые победы редкость,молодцы,не ожидал после первого тайма,тем приятной итог.
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Последняя игра ЧЕЛСИ,добавила немного оптимизма,надеюсь на кураже от предыдущей игры команда и сегодня порадует хорошей.игрой и результатом.
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Ответ CFCheadhunter
Это называется тупик. Тупик не только в игре, в самом развитии клуба, игроков. Отсюда мы видим, как в простой ситуации один игрок зачем-то идет в рискованную обводку, второй не может отобрать мяч, третий просто смотрит футбол. Предложить что-то в атаке Челси не может: не хватает футбольной мысли и правильного движения - все медленно и читается на два паса вперед
гнать надо поча
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физрук этот поч... нету рисунка игры. тупые перепасовки поперек и назад. а затем тупой навес как будто в нападении Дрогба. мне вот интересно какую установку, задачу даёт почетино своим игрокам? пас назад, пас поперек и навес? Энцо, Кайседо, Джексон, Дисаси инвалиды...
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Ответ headmaster
Главное в обороне без привозов. С атакой более менее налаживается
привезли, как заказывал)
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Ответ Гол в девятину
Кайседа это главный флоп в истории АПЛ
Слава Богу, что Мудрик потерял это "почётное" звание. За Кайседо было уплачено намного больше, выхлопа от него никакого (ну провёл он пару-тройку хороших матчей, но ведь это ужаснейший показатель), и если такого же разочаровывающего Мудрика Поч усадил на банку, то это недоразумение он продолжает ставить в стартовый состав.
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у Галлахера видимо стояк на КП, только третий гол за два сезона им кладет
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Ответ KeriLLo
Да и 2 тайм играли достаточно медленно, но быстрее чем в 1, все опасные атаки были как раз в вертикальном варианте, а не ватокатстве, всë говорит о том, что так и надо играть.
Даже такого бы хватило, чтоб добывать очки в большинстве матчей, где Челси проиграл. Не говорю про игры с Ливерпулем условным или другими топами, но против серядняков это дало бы больше пользы.
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Ответ onsigne
Не понимаю, о каких быстрых атаках и вертикальном футболе тут пишут, если соперник закрывается )) Первый гол пришел из обычной ватокатной позиционки, просто прошла передача у Кайседо. В конце Пэлас пошел вперед и пропустил. Но Пэлас мог и не идти вперед. Можно конечно устроить пинбол, но у меня чувство, что ребята вроде Айю и Матеты к нему более приспособлены. Против низкого блока важного поставить именно позиционку, чтобы претендовать на что-то выше пятого места, но команды Поча никогда не славились умением взламывать автобусы.
Вертикальный футбол это не забросы из фифы, а быстрое движение всех игроков, особенно без мяча.При потерях Кайседо и Фернандес пытались вступать в отбор в 14 зоне, где полукруг, а Дисаси поднимался в опорку.

При Сильве никто не понимает, толи вверх подниматься, толи его страховать оставаться.
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Ответ Rostislav Kosyakin
Челси такой Челси, выдать серию ужасных матчей, после чего люди начинают хоронить команду, потом выиграть и дать людям надежду на то, что игра налаживается, и сейчас вот это... унылейший ватокат, так ещё и летят Пэлесу. Страдания не закончатся никогда, дорогие друзья.
Это ппц, первый тайм Челси 80% на 20% владения мячом и при этом 6 ударов против 0 ударов Челси (1 за удар нельзя посчитать, там 3м мимо ворот).
Последние твоё предложения очень в точку!
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Ответ Акира02
Почему нельзя с первых минут так играть?
Игры нет, к сожалению, боятся игроки на себя ответственность брать, а выезжать всегда на Палмере не получится.. Очень концовка конечно понравилась, вот такой состав должен быть на следующий матч плюс минус, Мадуэке убирать в запас, Силву тоже. Колвилла в основу, не нравится мне Бен последнее время
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ржу с тех, кто реально считает что кайседо гол привез) чела чуть с поля не унесли после удара в колено, под который его мадуеке подставил а судейка сыграл как всегда против челси, я хз что он там должен был сделать)
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про мадуэке вообще молчу. не футболист а бомжара
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С победой!
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Ответ Акира02
Игра начинается, когда Поч отказывается от блевотного ватоката. Тогда и игроки начинают показывать свои сильные стороны, и соперники не готовы к такому быстрому Челси. Почти всем футболистам нынешнего состава, даже Мудрику, именно такой стиль с быстрыми атакам и передачами походит лучше всего.
Да, согласна, причем не первый раз на скоростном футболе наши игроки показали свои лучшие качества, а ватокатка к сожалению ничего не дает и игроки не могут использовать свои лучшие качества, скорость, комбинации, быстрое перемещение из зоны в зону, открытие свободных зон... Надеюсь, до Почча достучится команда, показав свой лучший футбол в скоростном режиме!
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в такого типа матчах когда нужен креатив спереди, галахер непонятно вообще зачем нужен.
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