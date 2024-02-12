«Дебил». Умар Нурмагомедов отреагировал на призыв президента Аргентины снести мечеть Аль-Акса

Теги UFC MMA Умар Нурмагомедов контент Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины Хавьера Милея.

«Дебил», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Реакция россиянина связана с предложением президента Аргентины Хавьера Милея снести одну из наиболее почитаемых святынь ислама – мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.

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111 комментариев
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Прочитал, что "Умер "Дебил" Нурмагомедов", немного удивился радикализму редакции, но, потом подумал, что ничего удивительного, времена нынче диковатые, всякое возможно
+63
-6
+57
Зачем сносить, можно как в Турции христианский собор Святой Софии (теперь мечеть Айя София) просто передать евреям под музей и для богослужений.
+52
-9
+43
Ответ Мага осторожный
Вот тут я с Умаром согласен.... Для кого-то это символ веры, а для многих просто древний, исторический памятник архитектуры, которые надо охранять... А дуракам лишь бы ломать.... У нас в России при коммунистах сколько древних построений было или разрушено, или просто обветшало и развалилось
то ли дело сейчас в России старые строения берегут))
+57
-14
+43
В глубине души многие понимают, что без религии, без церквей и мечетей ненависти в мире было бы гораздо меньше. Религии только разделяют людей, только сеют рознь.

И да, религии всегда навязывались сверху, правящей властью, это о многом говорит, кому это больше надо, народу или власти.
+60
-23
+37
Вот тут я с Умаром согласен.... Для кого-то это символ веры, а для многих просто древний, исторический памятник архитектуры, которые надо охранять... А дуракам лишь бы ломать.... У нас в России при коммунистах сколько древних построений было или разрушено, или просто обветшало и развалилось
+61
-31
+30
Сносить мечеть не нужно, а вот превратить ее в музей вполне можно. Это лучше, чем то, что с храмом Святой Софии сделали муслимы.
А вообще, ислам - главная угрозу мира сейчас. То что немусульмане закрывают на это глаза очень напоминает потакание фашистам в тридцатые годы двадцатого века
+23
-10
+13
Ответ Cruel Snake
Сына Кадырова на него не хватает
Сын Кадырова и Кадыров страшные только в России и только потому что у них охранная грамота от всех правил и законов
+13
-1
+12
Ответ Георгий Большаков
Как держать людей в моральных рамках без религии?
Держать? То есть вы хотите сказать миллионы законопослушных граждан, которые никого не убивают и не грабят, держаться благодаря религии? Так многие из них атеисты. Не надо пугать страшилками, что без религий люди якобы опустятся в пучину морального разложения. Это всего лишь страшилки попов и имамов, поскольку не хотят они терять свою власть над умами людей.
+15
-5
+10
Я не религиозный парень, но уровень культуры (дно) в комментариях поражает. Очередной президент клоун ( что-то их много в мире становится, не замечали?), призвал снести одно из древнейших сохранившихся зданий на Земле ( я молчу, какое значение он имеет для мусульман), а в комментариях спортс, другие клоуны, рангом пониже, оправдывают этот снос... цензурных слов нет.
+11
-3
+8
Ответ Георгий Большаков
Как держать людей в моральных рамках без религии?
Как в СССР держали людей в моральных рамках без религии?
Как миллионы атеистов (без религии) до сих пор не убили и не изнасиловали всех остальных людей?
+11
-4
+7
Ответ seppblatter@mail.ru
А для кого-то это здание, которое нужно снести. Такое его мнение, если мы тут про мнения) и почему нельзя иметь мнение на то, что необходимо что-то разрушить? Мусульмане никогда ничего нигде не разрушали, основываясь на своем мнении? Разрушали. Так в чем проблема?)
с другой стороны и люди публично могут высказать мнение, на мнение публичного человека о разрушении некоего здания.
+7
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+7
Умар прав, этот чел реальный неадекват!
+43
-38
+5
Ответ Мишаня Кашников
Зачем так реагировать, в Москве тебе ещё с десяток таких построят
А почему до сих пор не построили? Ждут, когда ту снесут?
+6
-1
+5
Зачем так реагировать, в Москве тебе ещё с десяток таких построят
+14
-10
+4
Ответ Виктор Войнов
с другой стороны и люди публично могут высказать мнение, на мнение публичного человека о разрушении некоего здания.
мнение высказывать можно, но это личное оскорбление
+5
-1
+4
Ничего сносить не надо.
+4
0
+4
Ответ Peter Popov
Прочитал, что "Умер "Дебил" Нурмагомедов", немного удивился радикализму редакции, но, потом подумал, что ничего удивительного, времена нынче диковатые, всякое возможно
это ТОПИЩЕ!!! бугага..
+5
-2
+3
Ответ reddman
лицо не обремененное интеллектом называет человека, с тремя высшими образованиями, дебилом
Своим заявлением про снос это древнейшей мечети, этот Милей нивелировал свой уровень знаний до ученика начальной школы!
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+3
Ответ Vlad K
например?
Например Кремль в Смоленске, из 36 башен осталось 16, часть стен и башен при Сталине разобрали на кирпичи, чтобы склады построить... В нижнем Новгороде так же хотели снести, но всё таки отстояли
+4
-1
+3
Ответ seppblatter@mail.ru
А для кого-то это здание, которое нужно снести. Такое его мнение, если мы тут про мнения) и почему нельзя иметь мнение на то, что необходимо что-то разрушить? Мусульмане никогда ничего нигде не разрушали, основываясь на своем мнении? Разрушали. Так в чем проблема?)
ну точно ! фрику из Аргентины решать что сносить в Иерусалиме.
+3
0
+3
Ответ Георгий Большаков
Как держать людей в моральных рамках без религии?
Общечеловеческие ценности, по типу "не убей, не укради.." и т.д. - это результат многомиллионной эволюции человечества/общества, и аж никак не религии, которая только позаимствовала эти правила. И была создана, начиная ещё с шаманизма, лишь для контроля и управления менее образованных и более ведомых, податливых масс.
И все эти религиозные сказки приводят лишь к бесконечным распрям и войнам, в стремлении доказать чьё придуманное божество более весомое/настоящее/божественное..
+5
-2
+3
вот тут согласен, ни какие памятники и священные для верующих любой религии сносить не надо, охранять их надо от вандалов и фанатиков.
новый командир Аргентины парень забавный, интересно просидит хоть года 2))
+2
0
+2
Ответ несахар
В глубине души многие понимают, что без религии, без церквей и мечетей ненависти в мире было бы гораздо меньше. Религии только разделяют людей, только сеют рознь. И да, религии всегда навязывались сверху, правящей властью, это о многом говорит, кому это больше надо, народу или власти.
Правда.
+10
-8
+2
Ответ Xm.md
Врятли ему понравится констатация факта в свой адрес
А вы считаете, что Хавьер Милей адекватный руководитель? Если так, то критерии адекватности у вас слишком размыты:)
+4
-2
+2
Ответ Георгий Большаков
Миллионы атеистов (я уверен, что именно они) разводятся, изменяют, занимаются с*ксом до брака и ходят не пойми в чём. Может, и неправ.
даже если прав, какое твоё дело, чем они заняты в рамках закона?
+2
0
+2
Ответ несахар
В глубине души многие понимают, что без религии, без церквей и мечетей ненависти в мире было бы гораздо меньше. Религии только разделяют людей, только сеют рознь. И да, религии всегда навязывались сверху, правящей властью, это о многом говорит, кому это больше надо, народу или власти.
Скорее бы уж поняли——-ведь очень много беды от религий——на самом деле…
+6
-4
+2
Ответ несахар
В глубине души многие понимают, что без религии, без церквей и мечетей ненависти в мире было бы гораздо меньше. Религии только разделяют людей, только сеют рознь. И да, религии всегда навязывались сверху, правящей властью, это о многом говорит, кому это больше надо, народу или власти.
Да Мировые войны за последние 100 лет начинали же религиозные страны, не светские
+1
0
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Ответ Георгий Большаков
Без религий люди стали изменять, заниматься внебрачным с*ксом и разводиться чаще, чем с ними.
Раньше разводились меньше не из-за того, что люди были сильно верующими, а из-за того, что раньше в обществе разводы не одобрялись, у женщин было мало прав.
А что касается внебрачных связей, погуглите что такое снохачество. Это когда глава семьи спит с женой своего сына. Да-да, в царской православной России это практиковалось. Я уж молчу о всём остальном.
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Ответ encaro_one
Зачем сносить, можно как в Турции христианский собор Святой Софии (теперь мечеть Айя София) просто передать евреям под музей и для богослужений.
И они сделают из него свою святыню - как турки в приведенном вами примере)
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0
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Ответ Георгий Большаков
Как держать людей в моральных рамках без религии?
С помощью закона и справедливого распределения благ. Как, например, в весьма атеистических скандинавских странах, в которых, однако, крайне низкий уровень преступности, но высокий уровень жизни.
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