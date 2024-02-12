«Дебил». Умар Нурмагомедов отреагировал на призыв президента Аргентины снести мечеть Аль-Акса

Умар Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины Хавьера Милея.

«Дебил», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Реакция россиянина связана с предложением президента Аргентины Хавьера Милея снести одну из наиболее почитаемых святынь ислама – мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.

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