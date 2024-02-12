«Дебил». Умар Нурмагомедов отреагировал на призыв президента Аргентины снести мечеть Аль-Акса
Умар Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины Хавьера Милея.
«Дебил», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Реакция россиянина связана с предложением президента Аргентины Хавьера Милея снести одну из наиболее почитаемых святынь ислама – мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.
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И да, религии всегда навязывались сверху, правящей властью, это о многом говорит, кому это больше надо, народу или власти.
А вообще, ислам - главная угрозу мира сейчас. То что немусульмане закрывают на это глаза очень напоминает потакание фашистам в тридцатые годы двадцатого века
Как миллионы атеистов (без религии) до сих пор не убили и не изнасиловали всех остальных людей?
И все эти религиозные сказки приводят лишь к бесконечным распрям и войнам, в стремлении доказать чьё придуманное божество более весомое/настоящее/божественное..
новый командир Аргентины парень забавный, интересно просидит хоть года 2))
А что касается внебрачных связей, погуглите что такое снохачество. Это когда глава семьи спит с женой своего сына. Да-да, в царской православной России это практиковалось. Я уж молчу о всём остальном.