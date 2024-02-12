Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Мальцев, Спицов, Червоткин, Якимушкин, Коростелев выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Спартакиада Сергей Волков Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Александр Терентьев Илья Порошкин Алексей Шемякин Антон Тимашов Илья Трегубов Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Никита Родионов Павел Соловьев Егор Митрошин Александр Бакуров Сергей Забалуев гонка 10 км Лыжи

12 февраля на Спартакиаде лыжники выступят в коньковой «разделке» на 10 км.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

11. Александр Терентьев

30. Никита Родионов

31. Сергей Устюгов

32. Иван Горбунов

34. Павел Соловьев

36. Сергей Волков

37. Александр Бакуров

38. Антон Тимашов

39. Илья Трегубов

40. Денис Спицов

41. Андрей Собакарев

42. Егор Митрошин

44. Ермил Вокуев

46. Александр Ившин

48. Артем Мальцев

49. Алексей Шемякин

50. Алексей Червоткин

52. Андрей Мельниченко

54. Иван Якимушкин

56. Илья Порошкин

57. Андрей Ларьков

58. Савелий Коростелев

59. Сергей Забалуев

60. Александр Большунов

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

65 комментариев
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Устюгов за четыре гонки уже в рейтинге половину молодёжи сборной обходит, отбегавшей весь сезон. После этой ещё Терентьева обгонит. И к концу сезона скорее всего в десятке будет из 25, так что в очереди на выбывание из сборной будет далеко не первым.
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Не жду высокого результата от Устюгова в этой гонке, все-таки мне кажется, что он не готов в одиночку топить, сил нет еще. Но если вдруг опять приятно удивит, то совсем не расстроюсь, что ошибся в своих прогнозах
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Ответ Мультик
А сереженька что, неприкасаемый какой? Ларькова небось быстренько выпроводили из сборной. С Беловым тоже не долго цацкались. Ретивых как пробка вылетел, не прошло и полгода, не прошло и полгода :) Результаты, мол, не радовали. А сережины результаты радуют? Полгода пропусков и потом вот это вот все. А, ну да, он же сыночком в телефоне записан.
Подскажи, Сергей тебя где-то унизил? Может автограф не дал или на лыжне подрезал?)) так то он ушел из сборной на самоподготовку. Какие к нему претензии? И тем более бесконечное нытье про налоги, как тебя лично Сергей обобрал)
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Как будто Юля или Сергей чье то место в сборной занимают ей богу.Вяльбе и Наташу так подстегивала в свое время. Сергей вообще в скиатлоне молодец, что ж он вам так покоя то не дает.
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Спицова можно поздравить с возвращением
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есть -17к рейтинга у Йенсыча! отличная работа, коллеги🥂 работаем дальше
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Разделка как лакмусова бумажка; честно даёт понять готовность каждого спортсмена.Пусть только и на текущий день.
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Ответ Мультик
Вот интересно, клевреты как заведенные твердят, что их сереженька кажется не готов, но при этом ни словом не задаются, а почему это он не готов? Он же так готовился. Много и долго. И вдруг - не готов. Нуу..., ничего страшно. Прелесть просто) Да, сереженька говорил: главный старты, главные старты. Спартакиада и чемпионат. Но если подумать головой, то из этих двух какой старт главнее? Спартакиада или чемпионат? Конечно же спартакиада. По календарю она примерно соответствует чемпионату мира или Олимпиаде. Она и делалась как эрзац Олимпиада, чтобы можно было потренироваться в условиях приближенных к "боевым". А чемпионат - это чемпионат, он сильно позже, туда приезжают после кубка мира, уставшие, докатывать сезон. Сережа эти чемпионаты раньше пачками пропускал и никто ему даже слова не говорил. Так как же он к Самому Главному Старту оказался не готов?? Я не понимаю. Объясните!
А кто готов лучше-то, кроме Большунова? Спицов? Червоткин? Якимушкин? Даже захваленный Коростелёв, "бросающий вызов Большунову во всех гонках" в обоих гонках Спартакиады оказался хуже "не тренировавшегося" Устюгова.
+6
-1
+5
Ответ murzzzzzilka
Я не ослышалась? Болле пропускает разделку?
Терентьев пропускает, Большунов бежит
+4
0
+4
Ну давай, Лось. Покажи класс.
+5
-1
+4
Неплохой попутчик у Лося на второй круг
+5
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Ден красава!
+3
0
+3
Ну.. Саныч как обычно бежит свою гонку.
+4
-1
+3
СанСаныч как танк. Одно удовольствие смотреть его на лыжне.
+4
-1
+3
У Соловьева тембр голоса очень приятный, классный комментатор.
+3
0
+3
Ответ alter Kauz
Придумали название спартакиада для двух видов спорта - лыжи да биатлон. Остальные зимние виды спорта нигде на федеральных каналах не показывают и не освещают. Вот это спартакиада, фикция какая-то.
На триколоре показывают. Матч взял права только для немногих видов спорта
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Большунов выиграет очередную медаль. Зная все результаты впереди, он , находясь в такой форме , имея великолепную технику, не отдаст 1- е место. Причём со своими амбициями он может показать ещё и отрыв приличный. Посмотрим.
А вот остальные места будут интересны.
+2
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Тимашов впечатляет
+2
0
+2
Ответ murzzzzzilka
Я не ослышалась? Болле пропускает разделку?
терентий
+3
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Смотришь гонку и Большунов как будто прогуливается по лесу) и всем привозит по 15-30-60 секунд. Диву даешься конечно
+1
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Спицов, кстати, всегда ворую половину разделки коньком мощно проходил. На км бывало и Саныча обгонял
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Ну по движениям Сава похуже Дена идет
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Денчик красиво разложился, должен в тройке быть
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Ответ Мультик
Именно так. Только вместо 10км надо хотя бы 20.
Соглашусь,..да хотя бы пятнадцать.
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Ответ den258
Блин, ну Легков такой ребенок))
Пусть, искренний человек.
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Ответ Мультик
хахаха, не помри родной))
Не помер, финишировал, а наоборот под конец вприпрыжку с высоко поднятой головой.
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Тимашов дикий вообще) что за время такое
+1
0
+1
Блин, ну Легков такой ребенок))
+1
0
+1
Придумали название спартакиада для двух видов спорта - лыжи да биатлон. Остальные зимние виды спорта нигде на федеральных каналах не показывают и не освещают. Вот это спартакиада, фикция какая-то.
+4
-3
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Хорошо хоть мужиков лидеров запустили в середине и через одного.
+1
0
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