Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Мальцев, Спицов, Червоткин, Якимушкин, Коростелев выступят в коньковой «разделке» на 10 км

12 февраля на Спартакиаде лыжники выступят в коньковой «разделке» на 10 км.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

11. Александр Терентьев

30. Никита Родионов

31. Сергей Устюгов

32. Иван Горбунов

34. Павел Соловьев

36. Сергей Волков

37. Александр Бакуров

38. Антон Тимашов

39. Илья Трегубов

40. Денис Спицов

41. Андрей Собакарев

42. Егор Митрошин

44. Ермил Вокуев

46. Александр Ившин

48. Артем Мальцев

49. Алексей Шемякин

50. Алексей Червоткин

52. Андрей Мельниченко

54. Иван Якимушкин

56. Илья Порошкин

57. Андрей Ларьков

58. Савелий Коростелев

59. Сергей Забалуев

60. Александр Большунов

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024