Россия и Беларусь пропустят международный сезон-2024/25. Решение распространяется на участие Беларуси в квалификации на Олимпиаду-2026

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

«В ходе одного из регулярных заседаний Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ.

На основе тщательного анализа Совет ИИХФ пришел к выводу, что возвращение сборных России и Беларуси обратно в соревнования ИИХФ на данный момент небезопасно. Поэтому Россия и Беларусь не примут участие в сезоне-2024/2025.

Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального олимпийского квалификационного раунда, который состоится в августе 2024 года», – говорится в заявлении ИИХФ.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.