Россия и Беларусь пропустят международный сезон-2024/25. Решение распространяется на участие Беларуси в квалификации на Олимпиаду-2026

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Хоккей

ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

«В ходе одного из регулярных заседаний Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ.

На основе тщательного анализа Совет ИИХФ пришел к выводу, что возвращение сборных России и Беларуси обратно в соревнования ИИХФ на данный момент небезопасно. Поэтому Россия и Беларусь не примут участие в сезоне-2024/2025.

Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального олимпийского квалификационного раунда, который состоится в августе 2024 года», – говорится в заявлении ИИХФ.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

26 комментариев
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Совершенно ожидаемо. Жанр "Приходите лет через 10"

А бездельники уже начали генерить состав России на ОИ26 и 30))
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В 2003 году как там было с безопасностью? ИИХФ, расскажите.
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Ответ Александр Федоров
Такое шоу, конечно, пропускаем. Увидеть Овечкина, Малкина, Кучерова и других под руководством Ротенберга было бы бесценно
Овечкин с Малкиным? В 26 году в сборную? Можно тогда и Буре с Федоровым позвать 😂
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Ответ Джавид Гасанов
За что Беларусь то наказывают
За компанию))
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Покеры!А фавориты из Израиля поедут?)
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можно, пожалуйста, хоть один аргумент, зачем ФХР, а уж тем более КХЛ, после этого, оставаться в ИИХФ?
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Обидно за ребят, век спортсмена короток
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Ответ Юрий Плотников
Но в марте благодарные болельщики снова покорно пойдут голосовать за своего "вождя"... продолжайте
Сейчас есть вещи поважнее ИИХФ.
Нужно быть идиотом, чтобы этого не понимать.
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Белорусофобы!
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была бы новость, если бы допустили, а так всё ожидаемо
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Очень жаль спортсменов
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Отмазка, которую придумали, - как будто издевка какая-то.
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Ответ Mohnatiy
А Израиль в какой отборочной группе?
а Израиль не участвовал в отборочном турнире
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Ответ kvint(ksk)
можно, пожалуйста, хоть один аргумент, зачем ФХР, а уж тем более КХЛ, после этого, оставаться в ИИХФ?
Один можно: российские хоккейные чиновники надеются, что когда-то это все рассосется, и снова будут зарубежные поездки, бонусы от ИИХФ, откаты и прочие радости жизни.
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Ответ Maxximus
Овечкин с Малкиным? В 26 году в сборную? Можно тогда и Буре с Федоровым позвать 😂
там Хабибулин ещё форму набирает 😅
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Ответ Юрий Плотников
Но в марте благодарные болельщики снова покорно пойдут голосовать за своего "вождя"... продолжайте
А есть кто-то другой?
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