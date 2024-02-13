Россия и Беларусь пропустят международный сезон-2024/25. Решение распространяется на участие Беларуси в квалификации на Олимпиаду-2026
ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси.
Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.
«В ходе одного из регулярных заседаний Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования ИИХФ.
На основе тщательного анализа Совет ИИХФ пришел к выводу, что возвращение сборных России и Беларуси обратно в соревнования ИИХФ на данный момент небезопасно. Поэтому Россия и Беларусь не примут участие в сезоне-2024/2025.
Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального олимпийского квалификационного раунда, который состоится в августе 2024 года», – говорится в заявлении ИИХФ.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.
А бездельники уже начали генерить состав России на ОИ26 и 30))
Нужно быть идиотом, чтобы этого не понимать.