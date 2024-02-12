Объявлен регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»: до 18 участников, призовые до 5 млн рублей, номинация от зрителей, номера на тему культуры России
Стал известен регламент проведения турнира по шоу-программам «Русский вызов».
Соревнование пройдет 9 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Участие смогут принять действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без отбора.
Победитель «Русского вызова» получит 5 миллионов рублей, занявший второе место – 3 миллиона, а третий призер – 1 миллион. Также предусмотрены спецноминация от зрителей и СМИ (1 миллион) и дополнительные призы в еще десяти категориях (500 тысяч рублей в каждой).
После предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 18 участников. Темы номеров должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России, идеи могут основываться на русской литературе, музыке, кино и других видах искусства.
Основой музыкального сопровождения может стать отечественная музыка – как классическая, так и современная.
Вместо 24 теперь максимум 18 участников
Дак ещё все шоу из турнира убрали,загнав участников в тематические рамки,турнир шоу программ должен быть вне рамок правил,чтобы фигуристы проявили максимальную фантазию и импровизацию
И главное:состав судей опять неизвестен
Кароче сборник показалок
В чем проблема была такие показалки проводить по сезону,а то у нас только на ЧР показательные
Ясно одно голосование болельщиков выиграет Макар,изи миллион на ремонт квартиры для Саши
Нечего юниорам на шоу программах делать
Есть теория что пригласят Костомарова
Тогда это автоматически его победа
Если реально его пригласят, то это "шоу" смотреть не буду.
Но есть теория что хотят пригласить Костомарова
Тогда это будет автоматически его победа
И кстати, Кондратюк пройдёт автоматом как ОЧ? А Семененко может просто не пройти(
Хотя он же ЧМ в команде) Но почему-то командный ЧМ не учитывается, а липовые ОИ учитываются
И потом, зря не ввели техминимум, а то чемпионы мира и ОИ без отбора понабегут на 18 мест, действующим спортсменам просто не будет места. И будем мы смотреть очередной "Ледниковый период" со столеттомуназад чемпионами.
Интересно кому в этом году приз на операцию выделят? Есть очередь из ветеранов?
Все говорят, но немногие знают в каком.."