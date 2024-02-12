Объявлен регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»: до 18 участников, призовые до 5 млн рублей, номинация от зрителей, номера на тему культуры России

Стал известен регламент проведения турнира по шоу-программам «Русский вызов».

Соревнование пройдет 9 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Участие смогут принять действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без отбора.

Победитель «Русского вызова» получит 5 миллионов рублей, занявший второе место – 3 миллиона, а третий призер – 1 миллион. Также предусмотрены спецноминация от зрителей и СМИ (1 миллион) и дополнительные призы в еще десяти категориях (500 тысяч рублей в каждой).

После предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 18 участников. Темы номеров должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России, идеи могут основываться на русской литературе, музыке, кино и других видах искусства.

Основой музыкального сопровождения может стать отечественная музыка – как классическая, так и современная.