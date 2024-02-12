Объявлен регламент турнира шоу-программ «Русский вызов»: до 18 участников, призовые до 5 млн рублей, номинация от зрителей, номера на тему культуры России

Теги Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Стал известен регламент проведения турнира по шоу-программам «Русский вызов».

Соревнование пройдет 9 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Участие смогут принять действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без отбора.

Победитель «Русского вызова» получит 5 миллионов рублей, занявший второе место – 3 миллиона, а третий призер – 1 миллион. Также предусмотрены спецноминация от зрителей и СМИ (1 миллион) и дополнительные призы в еще десяти категориях (500 тысяч рублей в каждой).

После предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 18 участников. Темы номеров должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России, идеи могут основываться на русской литературе, музыке, кино и других видах искусства.

Основой музыкального сопровождения может стать отечественная музыка – как классическая, так и современная.

57 комментариев
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Вызов кому? Ладно хоть не назвали "Русские не сдаются". А то уже с ума сходят с этим своим карикатурным ура-патриотизмом
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Какой же кринж

Вместо 24 теперь максимум 18 участников

Дак ещё все шоу из турнира убрали,загнав участников в тематические рамки,турнир шоу программ должен быть вне рамок правил,чтобы фигуристы проявили максимальную фантазию и импровизацию

И главное:состав судей опять неизвестен

Кароче сборник показалок

В чем проблема была такие показалки проводить по сезону,а то у нас только на ЧР показательные

Ясно одно голосование болельщиков выиграет Макар,изи миллион на ремонт квартиры для Саши
+30
-11
+19
Подстраховались, Рамштайн не прокатит, импортозамещение ёпт.
+22
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Какая же кринжатина с темами. Зачем загонять участников в узкие рамки на мероприятии, где творческая составляющая и креатив должны цениться больше всего? Ну вы еще обяжите всех под песни Шамана катать. Вот никак прям нельзя на шоу-турнире без ура-патриотизма обойтись.
+18
-5
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Пожалуй, в этом году смотреть не буду.
+20
-7
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А современная музыка это только Шаман или под Земфиру тоже можно ставить номер?
+18
-7
+11
За чей счет банкет!
+12
-4
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ДДТ, Перемен Цоя или хотя бы Пугачеву можно использовать? Или только Шамана? Не доработали орги, нужен список "дружественных" артистов, а то как бы чего не вышло. .
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Ещё бы определили список композиций, Калинка-Малинка, Очи черные, Я русский , группа Любэ и гимн России.
+9
-3
+6
Ответ Лека-Лека
Талантливых юниоров отсекли. Интересно кому в этом году приз на операцию выделят? Есть очередь из ветеранов?
В прошлом году 2008 тоже было

Нечего юниорам на шоу программах делать

Есть теория что пригласят Костомарова

Тогда это автоматически его победа
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-4
+6
Ответ Лека-Лека
Талантливых юниоров отсекли. Интересно кому в этом году приз на операцию выделят? Есть очередь из ветеранов?
Костомарову, похоже.
Если реально его пригласят, то это "шоу" смотреть не буду.
+6
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+5
Надеюсь, в этот раз жюри будет более сбалансированным.
+8
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+4
Ответ Мороженко
Не факт, что Макар туда пройдёт, при желании может заявиться 18 чемпионов мира, учитывая то, что вида 4
Полностью забить турнир ОЧ и ЧМ вряд-ли получится

Но есть теория что хотят пригласить Костомарова

Тогда это будет автоматически его победа
+6
-2
+4
Получается, иностранной музыки в этот раз вообще не будет. Интересно.
+6
-2
+4
Ответ Xxx_Fss
Какой же кринж Вместо 24 теперь максимум 18 участников Дак ещё все шоу из турнира убрали,загнав участников в тематические рамки,турнир шоу программ должен быть вне рамок правил,чтобы фигуристы проявили максимальную фантазию и импровизацию И главное:состав судей опять неизвестен Кароче сборник показалок В чем проблема была такие показалки проводить по сезону,а то у нас только на ЧР показательные Ясно одно голосование болельщиков выиграет Макар,изи миллион на ремонт квартиры для Саши
Не факт, что Макар туда пройдёт, при желании может заявиться 18 чемпионов мира, учитывая то, что вида 4
+3
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+3
Сколько же мест на действующих останется... И пары и танцы, МО и ЖО, полно не ЧМ и очень классных ребят, зачем уменьшать количество? Будем смотреть на борьбу Костомарова с Ягудиным?
И кстати, Кондратюк пройдёт автоматом как ОЧ? А Семененко может просто не пройти(
Хотя он же ЧМ в команде) Но почему-то командный ЧМ не учитывается, а липовые ОИ учитываются
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Хочется видеть больше действующих.
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Разбежка в призовых за места уж как-то слишком большая.
И потом, зря не ввели техминимум, а то чемпионы мира и ОИ без отбора понабегут на 18 мест, действующим спортсменам просто не будет места. И будем мы смотреть очередной "Ледниковый период" со столеттомуназад чемпионами.
+4
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Талантливых юниоров отсекли.
Интересно кому в этом году приз на операцию выделят? Есть очередь из ветеранов?
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Зачем-то ограничили творчество темой.
+6
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А под романс из фильма/Звезда пленительного счастья/можно кататься.А то герои этого фильма против царя бунт подняли,иноагентами оказались.А так все красиво ,гусары,юные девы,народу нравится.
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Ответ Rsa Mer
Когда переедете, вам не только расскажут в каком вы месте, но ещё покажут и укажут)
продолжайте смотреть новости 1канала , не пропускайте)))
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Ответ Syndycate
Ахаха, какое же дно, в очередной раз в призах будут назначенцы и назнченки, вроде Ягудина и Щербаковой, скриньте
Скоро, через 5 дней, будем вас поздравлять с 2й годовщиной великой боли)
+4
-2
+2
Ответ Мороженко
Сколько же мест на действующих останется... И пары и танцы, МО и ЖО, полно не ЧМ и очень классных ребят, зачем уменьшать количество? Будем смотреть на борьбу Костомарова с Ягудиным? И кстати, Кондратюк пройдёт автоматом как ОЧ? А Семененко может просто не пройти( Хотя он же ЧМ в команде) Но почему-то командный ЧМ не учитывается, а липовые ОИ учитываются
Можно увидеть Олимпийскую медаль Кондратюка?
+3
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Ответ Мистер Уайт
А современная музыка это только Шаман или под Земфиру тоже можно ставить номер?
под "КИНО" - "Все говорят, что мы вместе
Все говорят, но немногие знают в каком.."
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Ответ Rsa Mer
Граница открыта, можете переехать чтобы быть в "правильном" месте)
когда я захочу куда-то или кого-то переехать , спрашивать не буду , решу сама )))
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с музыкой - выстрел в ногу...
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Ответ Мороженко
Не факт, что Макар туда пройдёт, при желании может заявиться 18 чемпионов мира, учитывая то, что вида 4
И в связи с новым тематическим регламентом интерес к турниру у фигуристов упадет
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Ответ Rsa Mer
Можно увидеть Олимпийскую медаль Кондратюка?
Вот именно, что нельзя)
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Ответ Xxx_Fss
Полностью забить турнир ОЧ и ЧМ вряд-ли получится Но есть теория что хотят пригласить Костомарова Тогда это будет автоматически его победа
+ Ягудин еще
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