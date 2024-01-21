«В ситуации с Круговым «Зенит» несет репутационные потери, это косяк менеджмента клуба. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду». Белоус о защитнике

Юрий Белоус высказался о ситуации с Данилом Круговым, который летом перейдет в ЦСКА.

«В этой ситуации клуб [«Зенит»] несет репутационные потери. Надо было за год предлагать контракт Круговому, если «Зениту» он действительно был нужен. Затягивали переговоры – значит должны быть готовы к тому, что игрок и его агент не сидят на месте. В ситуации с – это косяк менеджмента « ».

То, что клуб хочет наказать Кругового, отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво. надо постараться взять Данила в аренду. Если «Зенит» денег не считает, значит можно развести руками.

Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров», — сказал бывший генеральный директор «Ростова».