«В ситуации с Круговым «Зенит» несет репутационные потери, это косяк менеджмента клуба. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду». Белоус о защитнике

Теги ЦСКА Зенит Юрий Белоус премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Юрий Белоус высказался о ситуации с Данилом Круговым, который летом перейдет в ЦСКА.

«В этой ситуации клуб [«Зенит»] несет репутационные потери. Надо было за год предлагать контракт Круговому, если «Зениту» он действительно был нужен. Затягивали переговоры – значит должны быть готовы к тому, что игрок и его агент не сидят на месте. В ситуации с Круговым – это косяк менеджмента «Зенита». 

То, что клуб хочет наказать Кругового, отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду. Если «Зенит» денег не считает, значит можно развести руками. 

Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров», — сказал бывший генеральный директор «Ростова».

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21 комментарий
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Что за проплаченный бред понесли по всем сми про игрока сборной… ну если он так важен цска и они так пекутся за интересы сборной то предложите Зениту такую сумму денег за игрока сейчас, что бы Зенит не мог отказаться, а то только нытье в сми оплачивают…
+28
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Когда удобно то мало играет с одной стороны,а когда удобно с другой стороны то игрок сборной.И сколько он за сборную сыграл в основе?(не молодёжку до 21-го года)
Товарищ Белоус,Зенит вел переговоры с Данилой,но по его же словам его не устроило предложение.Подписался с ЦСКА за спиной менеджмента,очевидно,отсюда и клуб свои права реализовал.Понятно что бесплатно его отпускать не хотят и показывают,что так поступать не стоит.
Просто интересно,что он требовал от Зенита не продлевая контракт?Основу за спиной Сантоса или хотел за скамейку больше денег?Других вариантов нет.Странное поведение,то говорит,что все подорожало то идёт на понижение зарплаты.
+24
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+12
Если Зенит денег не считает, то сколько же цСКАМ будет платить агенту с Круговым?! Погнались за деньгами, а Зенит значит несет репутационные потери. ахахха
+10
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+6
Белоус какие репутационные потери и перед кем , перед вами которые соплями заливают всю информационную площадку , поимел трусость за спиной клуба заключать контракт , получи то что заслужил и пусть благодарит Зенит за то что оставили ему лазейку тренироваться и играть в футбол , а могли оставить в команде и прибить гвоздями к скамейке до конца сезона без выхода на поляну. Ну а уж коли так нужен команде в данный момент я про ЦСКА , не надо жадничать выкупите , забудьте про халяву
+14
-8
+6
Он вообще за сборную не играл, а сейчас вообще все равно кто там, потому что Карпин вызывает по 50 пассажиров непонятных
+6
0
+6
почему его зенит должен отпустить
заплатите его отпустят
+16
-11
+5
Круговой сам говорил, что они 18 месяцев переговы вели. А этот про год втирает
+5
0
+5
Ответ Celsius
"это косяк менеджмента «Зенита»" Какой косяк, если футболист хочет играть, но однозначно проигрывает конкуренцию? Выпускать его на поле вопреки интересам клуба? Что за бред! "отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво." Иди проспись, Белоус! Сезон начнется в марте, до этого момента Кругового сдадут в аренду, никто не будет мариновать его в Зените-2 до конца сезона. "игрока сборной" А какое дело Зениту должно быть до интересов сборной, которая не выступает ни в каких официальных соревнованиях и перед которой не стоит никаких задач? "Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров" Спор тут только у твоей головы со здравым смыслом, но палата по разрешению споров вряд ли его разрешит, тут другие специалисты нужны. Сам же Мостовой и его агент никаких решений Зенита не оспаривают.
Мост то продлил контракт, ты чего)) там ошибка у тебя
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"это косяк менеджмента «Зенита»"
Какой косяк, если футболист хочет играть, но однозначно проигрывает конкуренцию? Выпускать его на поле вопреки интересам клуба? Что за бред!
"отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво."
Иди проспись, Белоус! Сезон начнется в марте, до этого момента Кругового сдадут в аренду, никто не будет мариновать его в Зените-2 до конца сезона.
"игрока сборной"
А какое дело Зениту должно быть до интересов сборной, которая не выступает ни в каких официальных соревнованиях и перед которой не стоит никаких задач?
"Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров"
Спор тут только у твоей головы со здравым смыслом, но палата по разрешению споров вряд ли его разрешит, тут другие специалисты нужны. Сам же Мостовой и его агент никаких решений Зенита не оспаривают.
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Уж не этому деятелю рассуждать о «репутационных потерях»! И натягивать это понятие на конкретный случай. Он что, - со «свечкой стоял», или со всех домыслов и слухов подобедал? Агент с игроком сыграли в свою игру, и сильно нестандартную, клуб - в свою, - вполне логичную. Этот замшелый «моралист» каким боком рисуется?
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Круговой сидя на лавке Зенита говорил хлеб дорожает , а зарплата не растёт, возможно Зенит подумал что незаменимых нет.
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Очередной масквич. Хоть бы один сказа что делать то надо было по их правилам??? Премию ему выписать???
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Ответ freeman123
Мост то продлил контракт, ты чего)) там ошибка у тебя
?????
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Ответ Celsius
?????
Ошибка в фамилии у тебя в конце комментария, не Мостовой же))
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Ответ Celsius
"это косяк менеджмента «Зенита»" Какой косяк, если футболист хочет играть, но однозначно проигрывает конкуренцию? Выпускать его на поле вопреки интересам клуба? Что за бред! "отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво." Иди проспись, Белоус! Сезон начнется в марте, до этого момента Кругового сдадут в аренду, никто не будет мариновать его в Зените-2 до конца сезона. "игрока сборной" А какое дело Зениту должно быть до интересов сборной, которая не выступает ни в каких официальных соревнованиях и перед которой не стоит никаких задач? "Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров" Спор тут только у твоей головы со здравым смыслом, но палата по разрешению споров вряд ли его разрешит, тут другие специалисты нужны. Сам же Мостовой и его агент никаких решений Зенита не оспаривают.
Сам не знаешь уже видимо о ком пишешь, правильно, Мостовой или Круговой, какая разница)))))))
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Ответ Mishutka78
Что за проплаченный бред понесли по всем сми про игрока сборной… ну если он так важен цска и они так пекутся за интересы сборной то предложите Зениту такую сумму денег за игрока сейчас, что бы Зенит не мог отказаться, а то только нытье в сми оплачивают…
Там плата за аренду невеликая получается, 200-400 тыс. евро, но некоторые считают, дешевле выйдет проплатить в СМИ компанию "свободу узнику совести, игроку сборной" и получить игрока бесплатно.
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