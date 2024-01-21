«В ситуации с Круговым «Зенит» несет репутационные потери, это косяк менеджмента клуба. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду». Белоус о защитнике
Юрий Белоус высказался о ситуации с Данилом Круговым, который летом перейдет в ЦСКА.
«В этой ситуации клуб [«Зенит»] несет репутационные потери. Надо было за год предлагать контракт Круговому, если «Зениту» он действительно был нужен. Затягивали переговоры – значит должны быть готовы к тому, что игрок и его агент не сидят на месте. В ситуации с Круговым – это косяк менеджмента «Зенита».
То, что клуб хочет наказать Кругового, отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво. ЦСКА надо постараться взять Данила в аренду. Если «Зенит» денег не считает, значит можно развести руками.
Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров», — сказал бывший генеральный директор «Ростова».
Товарищ Белоус,Зенит вел переговоры с Данилой,но по его же словам его не устроило предложение.Подписался с ЦСКА за спиной менеджмента,очевидно,отсюда и клуб свои права реализовал.Понятно что бесплатно его отпускать не хотят и показывают,что так поступать не стоит.
Просто интересно,что он требовал от Зенита не продлевая контракт?Основу за спиной Сантоса или хотел за скамейку больше денег?Других вариантов нет.Странное поведение,то говорит,что все подорожало то идёт на понижение зарплаты.
заплатите его отпустят
Какой косяк, если футболист хочет играть, но однозначно проигрывает конкуренцию? Выпускать его на поле вопреки интересам клуба? Что за бред!
"отправив его, игрока сборной, во вторую команду – это по меньшей мере некрасиво."
Иди проспись, Белоус! Сезон начнется в марте, до этого момента Кругового сдадут в аренду, никто не будет мариновать его в Зените-2 до конца сезона.
"игрока сборной"
А какое дело Зениту должно быть до интересов сборной, которая не выступает ни в каких официальных соревнованиях и перед которой не стоит никаких задач?
"Юристы также должны рассмотреть возможность прервать контракт с «Зенитом» через палату по разрешению споров"
Спор тут только у твоей головы со здравым смыслом, но палата по разрешению споров вряд ли его разрешит, тут другие специалисты нужны. Сам же Мостовой и его агент никаких решений Зенита не оспаривают.