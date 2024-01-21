Аршавин о Круговом в «Зените-2»: «Устраивать тюрьму никто не будет. Создадут комфортные условия»

Андрей Аршавин считает, что Данилу Круговому будет комфортно в «Зените-2».

Ранее ЦСКА объявил, что Круговой присоединится к команде летом в статусе свободного агента. После этого «Зенит» отправил игрока в « ».

« только приехал из основной команды. Даня всегда улыбчив, всегда позитивен, но не сказать, что многословен. С ним всегда приятно видеться, проблем никаких нет. Все тренеры в »Зените‑2» знают его с детства. Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым.

В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет. Он будет терять время? Терять – не терять, а Артем Дзюба досиживал в «Зените», ему потом это не помешало хорошо играть», – сказал член правления «Зенита».

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