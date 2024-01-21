Аршавин о Круговом в «Зените-2»: «Устраивать тюрьму никто не будет. Создадут комфортные условия»
Андрей Аршавин считает, что Данилу Круговому будет комфортно в «Зените-2».
Ранее ЦСКА объявил, что Круговой присоединится к команде летом в статусе свободного агента. После этого «Зенит» отправил игрока в «Зенит-2».
«Круговой только приехал из основной команды. Даня всегда улыбчив, всегда позитивен, но не сказать, что многословен. С ним всегда приятно видеться, проблем никаких нет. Все тренеры в »Зените‑2» знают его с детства. Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым.
В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет. Он будет терять время? Терять – не терять, а Артем Дзюба досиживал в «Зените», ему потом это не помешало хорошо играть», – сказал член правления «Зенита».
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Лучше наигрывать нового игрока на этой позиции, разве нет?
Круговой мог летом сказать, что не будет продлевать контракт, уйти за деньги и летом. А тут досидел до конца контракта и ушел бесплатно в ЦСКА.
ЦСКА его выкупать не хочет. Прийдет игрок на его место. Зачем немотивированного игрока на чемоданах держать в основе?
забыли, как гнобили Хонду....
Плюс явно Круговой пытался выжать максимум из ситуации с уходом Ренана. Контракт ему Зенит предлагал, а место в основе нужно завоёвывать, а не по контакту получать..
какой бюджет???
газпром влил в городской бюджет сумму на 5 таких стадионов, чтобы построить один)
тебе сколько лет?
класс 3-ий?)))
смешно просто!
Просто столько желчных комментариев