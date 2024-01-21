Аршавин о Круговом в «Зените-2»: «Устраивать тюрьму никто не будет. Создадут комфортные условия»

Теги ЦСКА Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Вторая лига Б Зенит-2 Матч ТВ Данил Круговой Футбол

Андрей Аршавин считает, что Данилу Круговому будет комфортно в «Зените-2».

Ранее ЦСКА объявил, что Круговой присоединится к команде летом в статусе свободного агента. После этого «Зенит» отправил игрока в «Зенит-2».

«Круговой только приехал из основной команды. Даня всегда улыбчив, всегда позитивен, но не сказать, что многословен. С ним всегда приятно видеться, проблем никаких нет. Все тренеры в »Зените‑2» знают его с детства. Я ему честно сказал: «Дань, я бы не хотел, чтобы ты у нас остался, потому что мы на твое место берем игрока». Мы возьмем игрока во вторую команду, а он будет полгода сидеть под Круговым.

В остальном Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет. Он будет терять время? Терять – не терять, а Артем Дзюба досиживал в «Зените», ему потом это не помешало хорошо играть», – сказал член правления «Зенита».

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92 комментария
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Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
+98
-30
+68
Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
Можно ещё с Чистяковым историю вспомнить. Своих в Зените сейчас похоже не особо и ценят. Зато Вендел может спокойно потусить в Бразилии сколько хочет и приехать играть сразу в основе, никто в Зенит-2 отправлять не будет.
+53
-12
+41
Трёхразовое питание тоже будет. Понедельник, среда, пятница. 😁
+20
-1
+19
Удары плетьми не каждый день, а только по пятницам, комфортные условия
+14
-7
+7
Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
так пускай цска берёт в аренду за толику малую, или привыкли к постоянной холяве?
+25
-19
+6
Ответ TonyS
В интервью сказано: на его место берут игрока. Лучше наигрывать нового игрока на этой позиции, разве нет? Круговой мог летом сказать, что не будет продлевать контракт, уйти за деньги и летом. А тут досидел до конца контракта и ушел бесплатно в ЦСКА. ЦСКА его выкупать не хочет. Прийдет игрок на его место. Зачем немотивированного игрока на чемоданах держать в основе?
Кому ты тут что то объяснить хочешь? Зенит 5 раз подряд берет чемпионат в одну калитку, но все равно руководство плохое для некоторых «живущих в Питере и с детства за Зенит». Логику никто не ищет, руководство Зло, Газпром,админресурс, своих не ценят и ко ко ко, по моему весомые аргументы,не поспоришь)
+6
-1
+5
Ответ Бацька
да бог с ним в итоге где будет играть Круговой. я говорю про отношение. Ситуация выглядит неоднозначной. Просто Даня выпускник смены, играл за основной состав, вроде бы все было неплохо. А потом клуб предпочел другого игрока, чем выпускника своей академии. И дело даже может быть не в Дане, возможно ему намекнули уже давно, что он при любом раскладе он уйдет, поэтому он и потерял мотивацию, так как клуб переключился на иностранцев. Меня больше беспокойт ситуация с воспитаниками Зенита, что с ними так расстаются, не должно так быть.
Клуб предпочел игрока, который сильнее Кругового. А Круговой предпочел уйти в клуб попроще, а не пытаться выиграть конкуренцию и стать лучше. Воспитанник он или нет - дело уже десятое. Это его выбор, ему предложили отличный и долгосрочный контракт, который показывает, что клуб заинтересован в его сохранении. Так что тебя его решение удивлять должно)
+5
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+5
Ответ Чебурашка от Гены
Трёхразовое питание тоже будет. Понедельник, среда, пятница. 😁
И костюм тройка. Трусы, майка и фуфайка.
+5
-1
+4
Ответ Александр Васильев
вот такому, как ты, доверь завод и ты его за год разоришь
какой завод, ты о чем вообще? Просыпайся, хорош бухать, выходные закончились, завтра на работу!
+10
-6
+4
Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
В интервью сказано: на его место берут игрока.

Лучше наигрывать нового игрока на этой позиции, разве нет?

Круговой мог летом сказать, что не будет продлевать контракт, уйти за деньги и летом. А тут досидел до конца контракта и ушел бесплатно в ЦСКА.

ЦСКА его выкупать не хочет. Прийдет игрок на его место. Зачем немотивированного игрока на чемоданах держать в основе?
+7
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+4
Ответ Hong Kil
Обычная практика, чего так московские возбудились? Зачем будет в Зените такой шпион под под боком.
так они забыли видимо, как Дзю после подписания Зенитом отправили в Ростов.
забыли, как гнобили Хонду....
+10
-6
+4
Ответ Михаил Посредников
С какой стати Зенит должен держать полгода в тонусе игрока для халявшиков - конкурентов из ЦСКА? Хочешь - плати и бери сейчас. Плюс явно Круговой пытался выжать максимум из ситуации с уходом Ренана. Контракт ему Зенит предлагал, а место в основе нужно завоёвывать, а не по контакту получать..
у цска уже в крови эта холява, начиная со времён СССР, когда просто пальчиком показывали на спортсмена и завтра через ГенШтаб он уже здесь, но времена изменились, а в головах под фуражками ничего)
+4
-1
+3
Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
Из Питера и с детства за Зенит, а подписан на Локомотив. Как так?
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
Имел ли право Зенит так поступит ? - Конечно имел, это его игрок и руководство с тренерским штабом делает то, что считает «правильным» по их мнению. На мой взгляд, Зенит должен был взять от Кругового все в весенней части чемпионата, что он мог бы дать - неизвестно что будет с Сантосом, вдруг сломается (тьфу тьфу тьфу, никому травм не желаю). А в последнем домашнем матче распрощаться как с воспитанником клуба.
А что он мог бы Зениту дать? Сантоса ему не подвинуть, на этой позиции может играть Сутормин, смысл клубу возиться с отрезанным ломтём?
+2
0
+2
Ответ TonyS
В интервью сказано: на его место берут игрока. Лучше наигрывать нового игрока на этой позиции, разве нет? Круговой мог летом сказать, что не будет продлевать контракт, уйти за деньги и летом. А тут досидел до конца контракта и ушел бесплатно в ЦСКА. ЦСКА его выкупать не хочет. Прийдет игрок на его место. Зачем немотивированного игрока на чемоданах держать в основе?
Плюс к тому как нам, болельщикам, смотреть футбол с игроком ЦСКА в составе
+2
0
+2
Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
С какой стати Зенит должен держать полгода в тонусе игрока для халявшиков - конкурентов из ЦСКА? Хочешь - плати и бери сейчас.
Плюс явно Круговой пытался выжать максимум из ситуации с уходом Ренана. Контракт ему Зенит предлагал, а место в основе нужно завоёвывать, а не по контакту получать..
+5
-3
+2
Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
Ты вроде из Питера и с детства за Зенит, при этом хочешь, чтобы Круговой посидел на скамейке полгода под тем же Сантосом и того, кого сверху собираются приобрести? Зачем? Ты уверен, что выбирая между мягким сиденьем на лавке без шансов появиться на поле даже в Кубке и игрой за Зенит-2 сам Круговой выбрал первое? Вполне вероятно, что разговор и был в таком русле: мы предлагаем контракт, но ты волен договариваться с кем захочешь. Если ты выбираешь не нас, то мы берем игрока на твою позицию, а тебе места в составе не останется. Вполне честно вроде. Да и ЦСКА вроде не настолько бедный клуб, чтобы не мочь себе позволить заплатить за Кругового сейчас, а не получить его летом с практикой на уровне ПФЛ)
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Ответ vitya.georg
ты даже не в курсе, как оно на самом деле было. стадион построили за счет города. а дыру в бюджете города закрывали из федерального бюджета. по личному указу царя. гугли, легко проверяется. ну и да - газпром тоже государственный. ты должен молчать, понимаешь? просто - молчать.
https://www.youtube.com/watch?v=N-8jkDqR58U)))
какой бюджет???
газпром влил в городской бюджет сумму на 5 таких стадионов, чтобы построить один)
тебе сколько лет?
класс 3-ий?)))
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Ответ Танович
А зачем его держать вообще? Гендир говорит, что теперь он нам не нужен, мы предлагаем аренду на полгода всем желающим получить в состав хорошего футболиста до лета. Уверен, будут желающие его взять и взять на себя, скажем, его зарплату в Зените. Профит и Зениту, и какому условному Уралу, если в Зените боятся давать его ЦСКА как конкуренту.
кому пфк конкурент, Зениту?)))
смешно просто!
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Ответ Александр Васильев
так они забыли видимо, как Дзю после подписания Зенитом отправили в Ростов. забыли, как гнобили Хонду....
Можно уточнить, как Хонду гнобили? На сколько я помню в дубль его никто не ссылал. Более того он в основе выходил до последнего. Правда, дурака на поле валял, но это уже не к руководству ЦСКА.
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Ответ Танович
Повторюсь - нормальные клубы сами ищут варианты для тех, кто клубу не нужен. Потому что если их не искать, никто не обратится за лавочниками, и придётся его держать и платить ему бабки за просто так, хотя эти бабки могли бы пойти новому на его место. Именно делают всякие нарезки игры и показывают разным клубам, типа вот талантище, но у нас на его месте вообще гений, берите, он вас усилит. А тут и нарезки делать не надо для рпл, все паспортиста такого хорошо знают и будут рады его взять к себе.
Тем более, зачем Зениту проявлять инициативу. Круговой не товар на Авито, который не возьмешь. если не узнаешь. Есть узкий круг потенциальных соискателей с пониманием, что представляет из себя игрок. Мяч на их стороне. Не исключая вариант, что Зенит поисками тоже занимается. Такую селекции как правило редко предают огласке
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Ответ Танович
Ну найди тут слова про единственный на данный момент: "На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — сказал Медведев. Опять же, будь он умным руководителем, сказал бы: "На двух стульях не играют за наш великий клуб. Поэтому наш великий клуб вынужден искать варианты его трудоустройства на полгода в другие клубы рпл или Казахстана". Но Медведев думал только о мести игроку.
Вариант с Зенитом-2 единственный на данный момент не по словам Медведева (я их ему не приписывал), а из-за отсутствия иных предложений. Они должны исходить от клубов и агента Кругового. Сам Зенит инициировать его трудоустройство на полгода, естественно, не будет
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Ответ Красная стрела
Улыбчив, не многословен? Шава, ты чего. Его болельщики уже решили, что он атмосферу в основной команде испортит. 😂нашли главного вредителя.
Атмосферу он не испортит, но держать в основе игрока на контракте с другим клубом незачем. Восприятие самого Кругового у публики будет иным
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Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
Друг, твои слова настолько адекватны и не токсичны что даже уже не верится что ты питерский болела))
Просто столько желчных комментариев
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С Зенита-2 начинал, с Зенитом-2 и заканчивает. Замыкая круг, так сказать...
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Ответ Архитектор Мендисабаль
С Зенита-2 начинал, с Зенитом-2 и заканчивает. Замыкая круг, так сказать...
Круг замкнулся.
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Ответ Танович
Газпром - национальное достояние. Он сам о себе так говорит. Или он газ только из питерских болот качает?
займись самообразованием, а не рекламируй здесь глупость!
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Ответ Танович
Я в принципе тоже не сразу понял, о чем вообще говорит Аршавин, но все же там ясно сказано, что на его место в Зенит 2 берут игрока, который теперь будет сидеть полгода под Круговым, и Аршавин не хочет, чтобы Круг был в Зенит 2. И вообще - насчёт лета - тогда Круг мог не знать, что он уйдёт. Надеялся играть, или просто ЦСКА ничего не предлагал тогда, к слову, вести переговоры раньше, чем за полгода, запрещено, а предложил ЦСКА тогда, когда полгода осталось. А почему Круг не мотивированный? Не хочет уйти чемпионом? Не хочет подзаработать на призовых за победы или передачи, за чемпионство? Да ну? Контракт с ЦСКА у него уже есть, на 4 года следующих он уже устроен, даже если кресты порвёт завтра.
В общем-то сказанное Аршавиным в точно той же степени относится и к "Зениту-1". Заведомо уходящий игрок, который не является основным прямо сейчас, не нужен нигде: он везде занимает место своего потенциального сменщика. Но где-то его держать надо, и делать это в "Зените-2" попросту несколько менее накладно.
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Ответ Бацька
Вот я из Питера и с детства за Зенит, но такие ситуации только вызывают у меня злость к руководству клуба. Круговой же воспитанник, ну почему нельзя оставить в основе и дать спокойно доиграть сезон? Зачем эта ссылка в зенит-2? Вы либо дайте доиграть, либо отдайте уже ЦСКА. Круговой игрок крупного калибра и ссылка в Зенит-2 выглядит как издевательство над Даней. По мне так полный идиотизм от руководства нашего клуба..
Ну взгляни на эту ситуацию со стороны клуба. У Кругового уже нет никакой мотивации,чтобы заниматься упорнее на тренировках и выкладываться на все 100% в матчах,будет бояться получить травму и тд. Так и зачем такой игрок нужен в основной команде?
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Ответ Приорат70
Атмосферу он не испортит, но держать в основе игрока на контракте с другим клубом незачем. Восприятие самого Кругового у публики будет иным
Это у публики, которая схавала приход Дзюбы?
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