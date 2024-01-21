Семак о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это прерогатива клуба. У нас есть кем заменить, справимся. Но есть нехватка россиян в заявочном листе»
«Зенит» справится и без Данила Кругового, уверен Сергей Семак.
– Как вы оцените ситуацию с уходом Данила Кругового [в ЦСКА]?
– Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться.
Что касается того, что его перевели в «Зенит-2», то это тоже прерогатива клуба.
С точки зрения игровой составляющей – это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но, я думаю, мы справимся.
– Вы говорите, что «Зенит» справится. За счет внутренних ресурсов, перевода Сутормина или еще кого-то, или же нужно выходить на рынок? Если выходить на рынок, то российский или зарубежный тоже может быть?
– У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля.
Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока.
У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении: сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева – в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию, – сказал главный тренер «Зенита».
А сам Семак не отказался бы на весеннюю часть от помощи Данила.
Зачем? Он уже игрок ЦСКА, Зениту надо освобождать место в заявке для того, кто его заменит. А Кругового отдадут в аренду.
Да по барабану, что он там знает, клуб на него более не рассчитывает и должен искать ему замену. Он не незаменимый игрок вроде Вендела, чтобы держать его в заявке до последнего, несмотря ни на что.
"Круговой ничего не потерял"
А кто говорит, что он что-то потерял? Хейтеры Зенита? Так они и не такое еще пишут из своей альтернативной реальности, всерьез обсуждать их галлюцинаторный бред нет никакого смысла. Круговой будет готовиться к сезону в Зените-2, а перед началом сезона уйдет в аренду.
"это месть"
Ты не путай Медведева с Заремой, результаты руководства у них диаметрально противоположные.
Отличие взрослого, состоявшегося мужчины от эскортницы в том, что он руководствуется в своих поступках разумом, а не эмоциями, как эскортница, которая без своего "папика" никто и звать ее никак. Если ты этого не понимаешь, то ты еще ребенок.
https://www.sports.ru/football/1115783412-fedotov-o-krugovom-nadeemsya-najdem-kompromiss-i-srabotaem-vse-vmeste-.html
Ну-да, ну-да, все на свете дураки, и только ты, интернет-аноним, не способный понимать смысл прочитанных постов и трусящий указать в профиле свой возраст - самый умный, как же, как же.
" Всё равно лавочника ищут."
Вот только чтобы этого лавочника за клуб заявить, надо сначала место в заявке освободить.
"Медведев глупо поступил"
Медведев поступил разумно и рационально, непонятно, почему ты этим споришь.
Ты называл уважаемого в обществе человека, гендиректора Медведева, "глупцом", это не "переход на личности", нет?
"Веди себя достойно и держи себя в руках"
Начни с себя, и после этого, может быть, на твои советы начнут обращать внимание.
Спасибо за Всё, удачи в Цска.
До лета надо еще чемпионство выиграть, ты об этом не подумал?
"полгодика посидеть"
Если бы Кругового устраивало "на лавке посидеть", то он бы остался в Зените, а не пошел бы в ЦСКА за игровой практикой. Но Данил - парень с амбициями, так что сам будет рваться в аренду.
отзаявить одного и заявить другого - дело недолгое
а вот с точки зрения лимита - вопросик
и в чем нет смысла, так это сажать вместо Круга на лавку доморощенного из дубля, который на поле не выйдет, даже если переломаются вообще все защитники Зенита
уж лучше держать того, кто сможет качественно отыграть, когда понадобится