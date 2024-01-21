Семак о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это прерогатива клуба. У нас есть кем заменить, справимся. Но есть нехватка россиян в заявочном листе»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Алексей Сутормин Дуглас Сантос Ильзат Ахметов Данил Круговой Нуралы Алип Страхиня Эракович Дмитрий Васильев 2004 Футбол

«Зенит» справится и без Данила Кругового, уверен Сергей Семак.

– Как вы оцените ситуацию с уходом Данила Кругового [в ЦСКА]?

– Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться.

Что касается того, что его перевели в «Зенит-2», то это тоже прерогатива клуба.

С точки зрения игровой составляющей – это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но, я думаю, мы справимся.

– Вы говорите, что «Зенит» справится. За счет внутренних ресурсов, перевода Сутормина или еще кого-то, или же нужно выходить на рынок? Если выходить на рынок, то российский или зарубежный тоже может быть?

– У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля.

Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока. 

У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении: сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева – в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию, – сказал главный тренер «Зенита».

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60 комментариев
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Вот Семак и подтвердил, что перевод Кругового в Зенит-2 - это только прерогатива Медведева и никого больше )

А сам Семак не отказался бы на весеннюю часть от помощи Данила.
+81
-17
+64
Ответ Чебурашка от Гены
Никак не могу вспомнить, какого игрока хотел отстоять Семак, хотя руководство было против. Была какая-то история.
Кокорин? Когда его в Сочи отправили
+25
-2
+23
Ответ Чебурашка от Гены
А! Точно. А здесь что то за Кругового не вступился.
А почему Семак должен за него заступаться то? Круговой сам, абсолютно добровольно, сделал свой выбор и ушел в другой клуб ради увеличения игровой практики, удачи ему в новом клубе. А Семаку теперь надо наигрывать кого-то вместо Кругового, его работа в этом. Данил не нуждается в заступничестве - в Зените-2 он просто готовится к сезону, а остаток сезона проведет в аренде.
+20
-5
+15
Какой-то звездный час Сутормина! Рвут на части
+12
-2
+10
Ответ Mixos Demid
Комментарий скрыт
Не угадал: у Кругового ник "Квадрат"
+8
-1
+7
Ответ Рокко Сиффредди
Комментарий удален модератором
"Могли бы оставить спокойно кругового на лавке"
Зачем? Он уже игрок ЦСКА, Зениту надо освобождать место в заявке для того, кто его заменит. А Кругового отдадут в аренду.
+15
-8
+7
Ответ Red-White Forever
Комментарий скрыт
Судить о других по себе - такое себе.. Забавно, что ассоциации к/б болельщиков про "отобранный паспорт" произрастают от одного их легендарного осужденного преступника, которому их клуб помогает избежать заслуженной отсидки ;)
+7
0
+7
Ответ Кирилл
Вот Семак и подтвердил, что перевод Кругового в Зенит-2 - это только прерогатива Медведева и никого больше ) А сам Семак не отказался бы на весеннюю часть от помощи Данила.
Это изначально было очевидно. Семак не обиженка и здравый мужик.
+10
-4
+6
Вот и ответ на вопрос "Зачем нужен посредственный "лавочник" Ахметов"
+6
-1
+5
Ответ Рокко Сиффредди
Комментарий удален модератором
Вытащат кого-нибудь из "Зенита-2"
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Вот Семак и подтвердил, что перевод Кругового в Зенит-2 - это только прерогатива Медведева и никого больше ) А сам Семак не отказался бы на весеннюю часть от помощи Данила.
Никак не могу вспомнить, какого игрока хотел отстоять Семак, хотя руководство было против. Была какая-то история.
+12
-7
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Если Круговой не будет играть. Так он бы и играл, не отправь его Медведев в Зенит 2. Данил то не отказывался играть . Теперь надо найти российского лавочника. И не хуже Кругового, и того, кто согласится по Сантосом сидеть. Ещё и встроить в команду. А Круговой давно в команде и требования Семака знает. А знаете, Круговой ничего не потерял, с переводом в Зенит 2. Даже, если его в аренду не заберут. Всяко лучше полгода играть, чем на лавке сидеть. Чисто моё мнение, глупо поступил Медведев. И это месть, а не разум. Его слова про 2 стула подтверждают.
"не отказывался играть...Круговой давно в команде и требования Семака знает"
Да по барабану, что он там знает, клуб на него более не рассчитывает и должен искать ему замену. Он не незаменимый игрок вроде Вендела, чтобы держать его в заявке до последнего, несмотря ни на что.
"Круговой ничего не потерял"
А кто говорит, что он что-то потерял? Хейтеры Зенита? Так они и не такое еще пишут из своей альтернативной реальности, всерьез обсуждать их галлюцинаторный бред нет никакого смысла. Круговой будет готовиться к сезону в Зените-2, а перед началом сезона уйдет в аренду.
"это месть"
Ты не путай Медведева с Заремой, результаты руководства у них диаметрально противоположные.
Отличие взрослого, состоявшегося мужчины от эскортницы в том, что он руководствуется в своих поступках разумом, а не эмоциями, как эскортница, которая без своего "папика" никто и звать ее никак. Если ты этого не понимаешь, то ты еще ребенок.
+5
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+4
Ответ Чебурашка от Гены
Игрок ротации. Это понятно. А если что с Сантосом случится?
Вы похоже, только заголовок прочли, в статье Семак подробно рассказал что и как.
+3
0
+3
Ответ Чебурашка от Гены
В какой аренде?
" Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас"
https://www.sports.ru/football/1115783412-fedotov-o-krugovom-nadeemsya-najdem-kompromiss-i-srabotaem-vse-vmeste-.html
+5
-2
+3
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Ну а что? Левого защитника не хватает, а Кругового убрали.
+7
-4
+3
Ответ Чебурашка от Гены
Данила готов посидеть на лавке ещё полгода. Но самодур Медведев решил его наказать. Даже в ущерб команде.
"самодур Медведев"
Ну-да, ну-да, все на свете дураки, и только ты, интернет-аноним, не способный понимать смысл прочитанных постов и трусящий указать в профиле свой возраст - самый умный, как же, как же.
+3
0
+3
Ответ Чебурашка от Гены
У Зенита было бы много времени найти замену Круговому. А сейчас в цейтноте, практически. Я не хейтер Медведева, но, реально он просто наказал Данила. Глупо .
Вы вдумайтесь что вы пишите, Зенит в цейтноте из-за перевода игрока ротации в Зенит-2.
+4
-2
+2
Ответ Mixos Demid
Комментарий скрыт
а в вашем клубе запретили слово трофеи?
+2
0
+2
Ответ Egobrain
в игровом плане варианты, может быть, и есть а вот с точки зрения лимита - вопросик и в чем нет смысла, так это сажать вместо Круга на лавку доморощенного из дубля, который на поле не выйдет, даже если переломаются вообще все защитники Зенита уж лучше держать того, кто сможет качественно отыграть, когда понадобится
Иптыть то, да не будет Круговой в Зените-2 играть, он там только готовится к сезону, а доигрывать сезон он будет в аренде, вполне вероятно, что в ЦСКА.
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Ну и тренировался бы сейчас с основой, пока замену ищут. А если не найдут, мог бы и в Зените на лавочке посидеть. Всё равно лавочника ищут. По моему Медведев глупо поступил.
Величина заявки на сезон по форме № 3А ограничена 25-ю игроками, если игрок не будет играть - нет смысла включать его в заявку, чтобы он попусту занимал место, надо освободить место для того, кто его заменит.
" Всё равно лавочника ищут."
Вот только чтобы этого лавочника за клуб заявить, надо сначала место в заявке освободить.
"Медведев глупо поступил"
Медведев поступил разумно и рационально, непонятно, почему ты этим споришь.
+6
-4
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Нудный ты. Я спокойно рассуждал. Ты же начал дёргаться и переходить на личности . Веди себя достойно и держи себя в руках, нервенный человек. И умничать, играть словами ни к чему.
"Я спокойно рассуждал"
Ты называл уважаемого в обществе человека, гендиректора Медведева, "глупцом", это не "переход на личности", нет?
"Веди себя достойно и держи себя в руках"
Начни с себя, и после этого, может быть, на твои советы начнут обращать внимание.
+2
-1
+1
Откуда столько внимания к переходу рядового лавочника не пойму) и все ищут причины)
Спасибо за Всё, удачи в Цска.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Если бы в аренду, тогда да.
Не, ну никто не будет его демонстративно наказывать себе в убыток, Данил не нарушил никаких правил и поступил полностью в своем праве, его мотив - увеличение игровой практики - тоже понятен и заслуживает уважения, никто не поймет, за что тут надо игрока наказывать. Так что будут отдавать его в аренду.
+3
-2
+1
Ответ Egobrain
зачем освобождать сейчас, если летом само освободится? ищи спокойно замену и в ус не дуй а что до аренды - так это если Круговой в нее пойдет. ему и Зените-2 вполне норм полгодика посидеть
"летом само освободится"
До лета надо еще чемпионство выиграть, ты об этом не подумал?
"полгодика посидеть"
Если бы Кругового устраивало "на лавке посидеть", то он бы остался в Зените, а не пошел бы в ЦСКА за игровой практикой. Но Данил - парень с амбициями, так что сам будет рваться в аренду.
+1
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+1
Ответ Кирилл
Вот Семак и подтвердил, что перевод Кругового в Зенит-2 - это только прерогатива Медведева и никого больше ) А сам Семак не отказался бы на весеннюю часть от помощи Данила.
он сказал не проблема читайте внимательно
+2
-1
+1
Ответ Celsius
Величина заявки на сезон по форме № 3А ограничена 25-ю игроками, если игрок не будет играть - нет смысла включать его в заявку, чтобы он попусту занимал место, надо освободить место для того, кто его заменит. " Всё равно лавочника ищут." Вот только чтобы этого лавочника за клуб заявить, надо сначала место в заявке освободить. "Медведев глупо поступил" Медведев поступил разумно и рационально, непонятно, почему ты этим споришь.
так вы сперва найдите, кем заменить
отзаявить одного и заявить другого - дело недолгое
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Комментарий удален модератором
Ответ Supreme Allah
Он вроде сказал что это никто и звать никак , единственный момент это рос паспорт но там и дублера какого нибудь найдут. А этой вещи гнить на лавке за то что клуб денег лишил.
Кто лишил клуб денег? Непонятно.
+1
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Ответ Egobrain
так вы сперва найдите, кем заменить отзаявить одного и заявить другого - дело недолгое
А какой смысл ждать? Он уже игрок другого клуба, за Зенит выступать не будет, варианты, как его заменить, есть, нет никакого смысла затягивать.
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0
Ответ Celsius
А какой смысл ждать? Он уже игрок другого клуба, за Зенит выступать не будет, варианты, как его заменить, есть, нет никакого смысла затягивать.
в игровом плане варианты, может быть, и есть
а вот с точки зрения лимита - вопросик
и в чем нет смысла, так это сажать вместо Круга на лавку доморощенного из дубля, который на поле не выйдет, даже если переломаются вообще все защитники Зенита

уж лучше держать того, кто сможет качественно отыграть, когда понадобится
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