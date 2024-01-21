Владислав Радимов: «Круговой в «Зените-2» играть будет, а не служить на подлодку поедет. Данил проигрывал конкуренцию Сантосу. Он хочет играть, пусть и в клубе ниже рангом»

Теги ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зенит-2 Марио Фернандес Дуглас Сантос Данил Круговой Футбол

Владислав Радимов оценил переход Данила Кругового в ЦСКА.

Трансфер состоится летом, а пока «Зенит» отправил Кругового во вторую команду до конца сезона.

– Переход в ЦСКА – решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался… Ну а что тут делать? Полгода он проведет в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет.

Конечно, любому петербуржцу хочется, чтобы за «Зенит» играли свои воспитанники, но для этого надо выглядеть соответствующим образом и обладать мастерством.

Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. А на другой позиции – ну, где Круговой может играть…? Так что объективно Сантос сильнее, а Круговой хочет играть. Пусть и в клубе ниже рангом, а на данный момент ЦСКА ниже «Зенита».

– При этом конкуренция в ЦСКА у Кругового тоже будет весьма серьезной – там и Гайич, и Мойзес…

– Но не будет Дугласа Сантоса! Если армейцы его берут, думаю, там будет меньшая конкуренция. 

– А нет ли проблемы в том, что под Дугласом Сантосом у «Зенита» как раз не останется резервиста?

– Тут Семаку, наверное, виднее, они понимают, что они делают. Осталось 12 туров, Дуглас Сантос должен справиться. Кто еще там может сыграть – у Марио Фернандеса, теоретически, неплохая левая нога, Эракович тоже с двух сторон может сыграть, – сказал экс-игрок «Зенита».

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5 комментариев
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Ответ Beast
Кстати, а он служил?! 🤔
это намек коням?? Вспомнить свою богатую историю и получит Кругового сейчас и бесплатно???)))))) Кони они такие. Есть еще люди которые помнят как состав набирать через армию.
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Так пусть Зенит отдаст его в аренду ЦСКА по -человечески, а не гнобит в Зените -2 полгода.
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Ответ Beast
Кстати, а он служил?! 🤔
естественно. Он же футболист.
+1
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0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так пусть Зенит отдаст его в аренду ЦСКА по -человечески, а не гнобит в Зените -2 полгода.
Ну пусть ЦСКА заплатит по человечески....
+1
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0
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