Федотов о переходе Кругового в ЦСКА зимой: «В интересах сборной России лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне. Не знаю, насколько это осуществимо»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Федотов Данил Круговой Футбол

Владимир Федотов хочет, чтобы Данил Круговой играл за ЦСКА уже сейчас.

– ЦСКА подписал контракт с Данилом Круговым, соглашение начнет действовать с 4 июня. Генеральный директор Роман Бабаев озвучил желание клуба получить игрока уже в это трансферное окно. Возможно, между клубами еще будет диалог на эту тему. Как прокомментируете ситуацию?

– Добавить нечего. Сейчас у игрока действует контракт с «Зенитом», от нас немногое зависит. Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой.

Не знаю, насколько это осуществимо. В интересах сборной России, безусловно, лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

Напомним, что «Зенит» перевел 25-летнего защитника во вторую команду до конца сезона и истечения срока контракта.

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49 комментариев
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Сборной России сейчас все равно, кто и где играет или не играет. Если объективно.
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Ну тут по фактам: без Кругового будет сложно обыгрывать Кубу, Таджикистан или грозные КНДР с Белоруссией
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Ответ Игорь Новиков
Сборной России сейчас все равно, кто и где играет или не играет. Если объективно.
Да и Федотову,если объективно,все равно на сборную России
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Так купите его сейчас, или денег нет?
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Тогда можно заплатить денег, раз интересы сборной так волнуют)
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Ммм! В про сборную вспомнил :))

Ну тогда ЦСКА, строго в интересах сборной, надо заплатить Зениту 2 миллиона евро, тогда трансфер Кругового будет осуществлён в это ТО и интересы сборной будут соблюдены.
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У сборной впереди важнейшие матчи в отборе (чего ?), а Зенит играет против страны... Тренеры ЦСКА зажигают. Один об объединённом чемпионате с Украиной до 22го мечтал, другой за сборную, которая ни к чему, топит
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Такой себе аргумент))) в сборную по 50 человек вызывают, отряд не заметит потерю бойца
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Причем тут ЦСКА и игра на высоком уровне
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Вот это аргументация. Хорошо, что не сказал, что в интересах Родины.
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Сборная существует лишь формально. Что она есть, что её нет - невелика разница.
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Сборной, думаю, сейчас вообще не важно кто и где, к сожалению. А вот ЦСКА Круг однозначно сейчас усилит!
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Чего проще - деньги на бочку и Круг ваш.
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Какой интерес бразильском клубу думать о сборной России?
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Карпин: "В чьих интересах? да вообще до звезды кого вызывать,вы серьёзно?."
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Ответ Yury Elizarev
Да и Федотову,если объективно,все равно на сборную России
Верно. Просто популизмом занимается.
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в России сейчас нет интересов сборной.
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Какой ещё сборной? Нет никакой сборной!
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В интересах сборной? .он что игрок сборной
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В интересах сборной России кое-что остановить
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Ответ ilmir84
вот зенит гадит отечественному футболу! всем же очевидно-игроки уровня сборной или просто ведущие футболисты, переходя из других клубов явно деградируют в команде сельдерея. да, туда переходят ради денег, титулов. но теряют лучшие свои качества. посидеть на скамейке запасных явно не лучший вариант для амбициозных футболистов. Бакаев прогорел на этом, Полоз, Новосельцев, Набиуллин и пр после зенитовского вояжа уже деградировали. ну теперь время такое, уефа и фифа не до российских команд, ффп не соблюдается(а Динамо в свое время нехило так пострадал от несоблюдения ффп и убытки всякие огромные от этого). зенит в мутное время решил еще хлеще побеспредельничать в своем болоте, зная что ему ничего и ни от кого не случится. может теперь россияне сто раз обдумают переход в этот клуб, дабы не получилось как с Круговым. игрок отказывается от продления контракта,а ему гадят, подлянку устраивают от злобы.
Может, просто нужно хорошо играть, как Кузяев, Дзюба, Караваев, Сергеев, Ерохин, Мостовой и прочие? Или хотя бы как Чистяков, который сейчас потерял место в составе, но принес вполне ощутимую пользу и получал нормальные минуты?

Так смешно. В мировом футболе постоянно средние игроки переходят в топ-клубы, не тянут их и уходят. Это происходит буквально каждый год множество раз. Что-то никто не винит Реал в том, что у него Одриосола и Мариано Диас не заиграли. Или Сити в том, что Калвин Филипс не потянул. Только в России хейтеры в этой ситуации напрыгивают на клуб.
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Ответ Michael Scott
Госфутбол во всей красе. Чемпионат существует не как самодостаточное соревнование или как трамплин в топ-чемпионаты, где футболисты смогут дальше развивать свой талант, а как сугубо прикладная функция для подготовки игроков в сборную, "не ударить в грязь лицом перед страной". Поэтому тренер ЦСКА апеллирует к интересам сборной, как бы косвенно признавая, что их противостояние с Зенитом, Спартаком и Краснодаром в РПЛ – это так, мышиная возня. Крайне унизительно по отношению к собственной работе.
Справедливости ради, мне кажется, что это риторика, а не реальность. Просто Федотов ищет еще один способ подтащить себе игрока подешевле, поэтому лукавит.

Клубные противостояния у нас вполне реальные и на мышиную возню не слишком похожи. Ну одна мышь ща сильно покрупнее других, но это последние лет 5, в период 2002-2018 все было сильно по-другому. Да и в этом сезоне уже интриги намного больше.
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Ответ ilmir84
вот зенит гадит отечественному футболу! всем же очевидно-игроки уровня сборной или просто ведущие футболисты, переходя из других клубов явно деградируют в команде сельдерея. да, туда переходят ради денег, титулов. но теряют лучшие свои качества. посидеть на скамейке запасных явно не лучший вариант для амбициозных футболистов. Бакаев прогорел на этом, Полоз, Новосельцев, Набиуллин и пр после зенитовского вояжа уже деградировали. ну теперь время такое, уефа и фифа не до российских команд, ффп не соблюдается(а Динамо в свое время нехило так пострадал от несоблюдения ффп и убытки всякие огромные от этого). зенит в мутное время решил еще хлеще побеспредельничать в своем болоте, зная что ему ничего и ни от кого не случится. может теперь россияне сто раз обдумают переход в этот клуб, дабы не получилось как с Круговым. игрок отказывается от продления контракта,а ему гадят, подлянку устраивают от злобы.
Назови хоть одного игрока который сто раз думал когда была возможность играть за Зенит. Трепаться проще всего.
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Ответ Злодей Спб
Ммм! В про сборную вспомнил :)) Ну тогда ЦСКА, строго в интересах сборной, надо заплатить Зениту 2 миллиона евро, тогда трансфер Кругового будет осуществлён в это ТО и интересы сборной будут соблюдены.
На трансфермаркт Круговой оценивается в 2 ляма, откуда ещё 500к за полгода до окончания контракта?
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Ответ FNT
Справедливости ради, мне кажется, что это риторика, а не реальность. Просто Федотов ищет еще один способ подтащить себе игрока подешевле, поэтому лукавит. Клубные противостояния у нас вполне реальные и на мышиную возню не слишком похожи. Ну одна мышь ща сильно покрупнее других, но это последние лет 5, в период 2002-2018 все было сильно по-другому. Да и в этом сезоне уже интриги намного больше.
Вы абсолютно правы, это риторика.

Но показательно, что тренер ЦСКА (де-факто госклуба) должен к такой унизительной риторике прибегать, рассчитывая, что начальство в кабинетах услышит про интересы сборной России и "цыкнет" на Зенит (главный госклуб), чтобы тот вёл себя сговорчивее.

Сама эта ситуация – ненормальна. Попробуйте представить себе любого тренера серьезного клуба АПЛ, вынужденного ухищряться и апеллировать к интересам сборной Англии, чтобы заполучить какого-то игрока
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В интересах чего-чего? Виртуальной сборной, которая не участвует ни в одном турнире? Смешные какие. Платите деньги и получайте игрока.
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Госфутбол во всей красе.

Чемпионат существует не как самодостаточное соревнование или как трамплин в топ-чемпионаты, где футболисты смогут дальше развивать свой талант, а как сугубо прикладная функция для подготовки игроков в сборную, "не ударить в грязь лицом перед страной".

Поэтому тренер ЦСКА апеллирует к интересам сборной, как бы косвенно признавая, что их противостояние с Зенитом, Спартаком и Краснодаром в РПЛ – это так, мышиная возня.

Крайне унизительно по отношению к собственной работе.
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а какие интересы у сборной России?
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В интересах сборной - чтобы лучшие игроки играли в "топовых" первенствах.
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Он должен был сказать так: Игрок из обоймы сборной, нам интересен и нужен. И сборной выгодно, когда такие игроки вместе в одной команде.
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