Федотов о переходе Кругового в ЦСКА зимой: «В интересах сборной России лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне. Не знаю, насколько это осуществимо»

Владимир Федотов хочет, чтобы Данил Круговой играл за ЦСКА уже сейчас.

– ЦСКА подписал контракт с , соглашение начнет действовать с 4 июня. Генеральный директор Роман Бабаев озвучил желание клуба получить игрока уже в это трансферное окно. Возможно, между клубами еще будет диалог на эту тему. Как прокомментируете ситуацию?

– Добавить нечего. Сейчас у игрока действует контракт с « », от нас немногое зависит. Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой.

Не знаю, насколько это осуществимо. В интересах сборной России, безусловно, лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.

Напомним, что «Зенит» перевел 25-летнего защитника во вторую команду до конца сезона и истечения срока контракта.

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