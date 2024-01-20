Федотов о переходе Кругового в ЦСКА зимой: «В интересах сборной России лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне. Не знаю, насколько это осуществимо»
Владимир Федотов хочет, чтобы Данил Круговой играл за ЦСКА уже сейчас.
– ЦСКА подписал контракт с Данилом Круговым, соглашение начнет действовать с 4 июня. Генеральный директор Роман Бабаев озвучил желание клуба получить игрока уже в это трансферное окно. Возможно, между клубами еще будет диалог на эту тему. Как прокомментируете ситуацию?
– Добавить нечего. Сейчас у игрока действует контракт с «Зенитом», от нас немногое зависит. Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой.
Не знаю, насколько это осуществимо. В интересах сборной России, безусловно, лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне, – сказал главный тренер ЦСКА Федотов.
Напомним, что «Зенит» перевел 25-летнего защитника во вторую команду до конца сезона и истечения срока контракта.
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Ну тогда ЦСКА, строго в интересах сборной, надо заплатить Зениту 2 миллиона евро, тогда трансфер Кругового будет осуществлён в это ТО и интересы сборной будут соблюдены.
Так смешно. В мировом футболе постоянно средние игроки переходят в топ-клубы, не тянут их и уходят. Это происходит буквально каждый год множество раз. Что-то никто не винит Реал в том, что у него Одриосола и Мариано Диас не заиграли. Или Сити в том, что Калвин Филипс не потянул. Только в России хейтеры в этой ситуации напрыгивают на клуб.
Клубные противостояния у нас вполне реальные и на мышиную возню не слишком похожи. Ну одна мышь ща сильно покрупнее других, но это последние лет 5, в период 2002-2018 все было сильно по-другому. Да и в этом сезоне уже интриги намного больше.
Но показательно, что тренер ЦСКА (де-факто госклуба) должен к такой унизительной риторике прибегать, рассчитывая, что начальство в кабинетах услышит про интересы сборной России и "цыкнет" на Зенит (главный госклуб), чтобы тот вёл себя сговорчивее.
Сама эта ситуация – ненормальна. Попробуйте представить себе любого тренера серьезного клуба АПЛ, вынужденного ухищряться и апеллировать к интересам сборной Англии, чтобы заполучить какого-то игрока
Чемпионат существует не как самодостаточное соревнование или как трамплин в топ-чемпионаты, где футболисты смогут дальше развивать свой талант, а как сугубо прикладная функция для подготовки игроков в сборную, "не ударить в грязь лицом перед страной".
Поэтому тренер ЦСКА апеллирует к интересам сборной, как бы косвенно признавая, что их противостояние с Зенитом, Спартаком и Краснодаром в РПЛ – это так, мышиная возня.
Крайне унизительно по отношению к собственной работе.