«Ни в коем случае не пенальти». Опубликованы переговоры судей о падении Араухо в штрафной «Реала» в матче Ла Лиги. Защитника «Барсы» прихватил Тчуамени
Опубликован отрывок переговоров судей матча между «Реалом» и «Барселоной».
28 октября мадридская команда обыграла каталонскую в рамках 11-го тура Ла Лиги (2:1). В концовке первого тайма произошел спорный эпизод.
«Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади. Судьи не назначили пенальти.
Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров главного судьи Хесуса Хиля Мансано и его видеоассистента Гильермо Куадры Фернандеса.
Хиль Мансано: «Ничего, ничего, он прихватил его и подпрыгнул, вот и все».
Куадра Фернандес: «Он, конечно, кладет на него руку, но это ни в коем случае не пенальти».
Араухо считает, что в ворота «Реала» был пенальти: «Пытался ударить, но меня оттолкнули. Очевидный момент, счет мог бы стать 2:0»
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Значит, пенальти нету!
Такими же словами можно описать недавний эпизод с Вини и Араухо.
Барса подкупала судей???
Что касается судей, позор просто.
"Ведь он ещё дышит, нет?
- Да, дышит.Есть правда ранение, в животе.
- Но он дышит?
-Да.
- Отлично, покушения не было.А пуля дура, она может быть у каждого в животе".
Помилуйте, ну какой же это пенальти?
- Он, конечно, кладет на него руку, но это ни в коем случае не пенальти.
- А нечего было прекращать нас на лимузинах на матчи привозить и в ресторанах ужины отменять.
- Согласен! Так им и надо!