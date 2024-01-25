«Ни в коем случае не пенальти». Опубликованы переговоры судей о падении Араухо в штрафной «Реала» в матче Ла Лиги. Защитника «Барсы» прихватил Тчуамени

Опубликован отрывок переговоров судей матча между «Реалом» и «Барселоной».

28 октября мадридская команда обыграла каталонскую в рамках 11-го тура (2:1). В концовке первого тайма произошел спорный эпизод.

« » подавала угловой. Полузащитник мадридской команды прихватил защитника каталонцев за шею и повалил его на газон в штрафной площади. Судьи не назначили пенальти.

Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров главного судьи и его видеоассистента Гильермо Куадры Фернандеса.

Хиль Мансано: «Ничего, ничего, он прихватил его и подпрыгнул, вот и все».

Куадра Фернандес: «Он, конечно, кладет на него руку, но это ни в коем случае не пенальти».

Араухо считает, что в ворота «Реала» был пенальти: «Пытался ударить, но меня оттолкнули. Очевидный момент, счет мог бы стать 2:0»

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