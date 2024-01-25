«Ни в коем случае не пенальти». Опубликованы переговоры судей о падении Араухо в штрафной «Реала» в матче Ла Лиги. Защитника «Барсы» прихватил Тчуамени

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано видеоповторы Гильермо Куадра Фернандес Рональд Араухо Орельен Тчуамени Футбол

Опубликован отрывок переговоров судей матча между «Реалом» и «Барселоной».

28 октября мадридская команда обыграла каталонскую в рамках 11-го тура Ла Лиги (2:1). В концовке первого тайма произошел спорный эпизод.

«Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридской команды Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади. Судьи не назначили пенальти. 

Сегодня в эфире Jijantes прозвучала аудиозапись переговоров главного судьи Хесуса Хиля Мансано и его видеоассистента Гильермо Куадры Фернандеса.

Хиль Мансано: «Ничего, ничего, он прихватил его и подпрыгнул, вот и все». 

Куадра Фернандес: «Он, конечно, кладет на него руку, но это ни в коем случае не пенальти».

Араухо считает, что в ворота «Реала» был пенальти: «Пытался ударить, но меня оттолкнули. Очевидный момент, счет мог бы стать 2:0»

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65 комментариев
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Крови нет, значит всё в порядке
+78
-13
+65
Ответ Влад Аронофски
"он положил на него руку" "негреда нам ещё платит?" "нет" "тогда пенальти не было"
Нам теперь платит реал)))
+57
-9
+48
Чего-то реаловские фанатики потухли. Есть, что по делу сказать? Или опять Негрейра? Прихватил, повалил, подпрыгнул на нем… но нет это, конечно, не пенальти. Он же игрок мадридской команды. А вот если не игрок мадридской команды, то все наоборот. Справедливость по-мадридски )))
+73
-37
+36
Ответ PIT-BUL
что ответит Реал ТВ? ☝️
Блестящая работа судей, вот он пример, как нужно судить, браво👏
+36
-9
+27
Он его ножом бил? нет!
Значит, пенальти нету!
+36
-11
+25
Зато левую пенку ну Бревнисиусе бежал ставить со скоростью света.
+34
-13
+21
что ответит Реал ТВ? ☝️
+22
-5
+17
«Он, конечно, кладет на него руку, но это ни в коем случае не пенальти».
Такими же словами можно описать недавний эпизод с Вини и Араухо.
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+17
Ну тут по разговору понятно, что судьи куплены.
+26
-11
+15
ничего, ничего, это ни в коем случае не пенальти😅😂🤣
Барса подкупала судей???
+23
-10
+13
Ответ messi_leo
Чего-то реаловские фанатики потухли. Есть, что по делу сказать? Или опять Негрейра? Прихватил, повалил, подпрыгнул на нем… но нет это, конечно, не пенальти. Он же игрок мадридской команды. А вот если не игрок мадридской команды, то все наоборот. Справедливость по-мадридски )))
Вспомнился пенальти Ленгле на Рамосе который просто дотронулся до руки второго)) Рамос мало того упал в противоход, потом валялся минут 10 как на мине подорвался. Это вот пенальти, а то что Тчуамени использовал Араухо вместо стремянки, кончено же, не пенальти))
+18
-7
+11
Клоунада продолжается, всё идёт к Суперлиге.

Что касается судей, позор просто.

"Ведь он ещё дышит, нет?
- Да, дышит.Есть правда ранение, в животе.
- Но он дышит?
-Да.
- Отлично, покушения не было.А пуля дура, она может быть у каждого в животе".
+16
-6
+10
Ответ добрый грек
Крови нет, значит всё в порядке
Кладет руку , кладет ногу , наконец пытается вступить в связь прямо в штрафной …
Помилуйте, ну какой же это пенальти?
+13
-4
+9
Куадра Фернандес: нога Араухо отвалилась, но это ни в коем случае не пенальти
+13
-5
+8
- Ничего, ничего, он прихватил его и подпрыгнул, вот и все.
- Он, конечно, кладет на него руку, но это ни в коем случае не пенальти.
- А нечего было прекращать нас на лимузинах на матчи привозить и в ресторанах ужины отменять.
- Согласен! Так им и надо!
+10
-4
+6
у них там реально краша поехала с етим вар)
+2
0
+2
но когда за шею прихватывают Винисиуса, то это 100 пенальти
+2
0
+2
Ответ messi_leo
Чего-то реаловские фанатики потухли. Есть, что по делу сказать? Или опять Негрейра? Прихватил, повалил, подпрыгнул на нем… но нет это, конечно, не пенальти. Он же игрок мадридской команды. А вот если не игрок мадридской команды, то все наоборот. Справедливость по-мадридски )))
По делу сынок, пенальти не было. Чао.
+17
-15
+2
Ответ Sam Vel
Почему не. Сливают записи со спорними моментами в пользу барси
Потому что они куплены Реалом
+7
-5
+2
Ответ А.Э.РАСИМ
Клоунада продолжается, всё идёт к Суперлиге. Что касается судей, позор просто. "Ведь он ещё дышит, нет? - Да, дышит.Есть правда ранение, в животе. - Но он дышит? -Да. - Отлично, покушения не было.А пуля дура, она может быть у каждого в животе".
Так Суперлига это и есть Реал и Барса😂
+4
-3
+1
Ответ Proper Chels
Зато левую пенку ну Бревнисиусе бежал ставить со скоростью света.
бревнисиус это тот, кто трижды оббегал Рональдо Деревяноухо в последнем финале суперкубка?
+5
-4
+1
Ответ Мирослав Ковальский
То что Араухо Камавингу в штрафной завалил и судья закрыл на это глаза. Как на счет этого? Или это другое?
Это было уже после того эпизода, вообще неизвестно, как бы сложилась игра, поведи Барса в 2 гола(а если бы ещё Фермин забил)
+3
-2
+1
Ответ truboprovodchik2019
в вопросе скрывается ответ) а вообще слив устроил (или больше всех распространяет) журналист Ромеро, барселонский
какая разница - вопрос в другом - почему это не пенальти?
+3
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Что-то жалко уже смотреть на отчаянные комментарии барсуков. С одной стороны дело Негрейры близится к плохому концу, а тут ещё судьи ошибаются в пользу Реала. Двойной удар как говорится.
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Интересный момент,кто то взял системно сливать переговоры арбитров.Еще более интересно из 11 тура( тогда это небыло правилом), ну и вишенка- игры Реала.Не Осасуны иди Мальйорки,Бетиса или Сосьедада...)Случайность?:)))
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Ответ Spartaneanec
Да начнется ср…
Он и не заканчивался
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Шеей за руку зацепился, обычный случай, ни в коем случае не пенальти)))
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А мне кажется что тут Уефа замешан. Хотят участников Суперлиги ещё раз добить.
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Ответ Ansu Fati
Вспомнился пенальти Ленгле на Рамосе который просто дотронулся до руки второго)) Рамос мало того упал в противоход, потом валялся минут 10 как на мине подорвался. Это вот пенальти, а то что Тчуамени использовал Араухо вместо стремянки, кончено же, не пенальти))
одним словом маргариновые )
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- Это не пенальти. Точно. А кстати, кто кого прихватил?
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