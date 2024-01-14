Экс-судья Итурральде о фоле Араухо: «Для пенальти этого недостаточно. А если судья думал, что Винисиусу помешали забить, это красная, а не желтая»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Суперкубок Испании Эдуардо Итурральде Гонсалес Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» не должен был бить пенальти.

На 37-й минуте финала Суперкубка Испании главный судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил одиннадцатиметровый после того, как в борьбе за мяч защитник «Барселоны» Рональд Араухо положил руку на плечо вингеру Винисиусу Жуниору. Бразилец сам пробил с точки – 3:1.

Изображение: кадр из трансляции Vivo Sports

«Этого недостаточно для пенальти. Защитник кладет руку на плечо форварду, видит, что тот не достанет до мяча, и дает тому упасть. Как по мне, этого недостаточно для пенальти.

ВАР не вмешивался, решение принял судья. Но если он понимал, что Винисиуса сбили, не дав ему забить, то должен был показать красную карточку, а не желтую», – заявил экс-судья Ла Лиги.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это тот самый, который праздновал победу «Барсы» 6:2?😅😂
Гюндоган с «Лас-Пальмас» - железный пенальти! ✅
Винисиус с «Барсой» - дельфин! Симулянт! ❌
Главное - не перепутать!☝️
+160
-46
+114
Не просто положил руку. Дальше смотри момент, блин. Толчок был.
+73
-19
+54
Клиент Негрейры
+55
-15
+40
Карманный судья барсы может дальше ныть.
+39
-15
+24
С Лас-Пальмосом у бчк было на усмотрение судьи на мой взгляд такой же эпизод, но на последней минуте такие пенальти ставить... Но фиг с ним, я бчк ничего не писал в том моменте, потому что повод был реальным. Но вот один в один момент в ЭК и что мы видим? Лицемерие секты бчк.
+23
-10
+13
Да... что он думает, давай четвёртый!
+16
-5
+11
А этот фанат Барселоны про пенальти в ворота Лас пальмаса в матче с Бчк ничего не говорил? Идентичные пенальти
+20
-10
+10
Что еще бывший судья бчк может сказать?
+14
-7
+7
Это что за бывший судья, баран, чистый пенальти, двойное наказание отменили, иногда лучше молчать чем говорить.
+9
-2
+7
То есть Барса проиграла из за судьи? Правильно я вас понимаю, фанаты Барсы?
+6
-1
+5
Дельфину Гюндогану недавно дали пенку, а противнику красную в моменте, когда дельфин даже близко по опасности не был, как Вини.
+14
-10
+4
Ответ Nike of FW
ахаахх, фол Тчуамени на Араухо не фол . А тут железнобетонный пенальти. смотри не перпутай.
На Камавинга - тоже всё чисто, не забываем, да?!😊
+8
-4
+4
Араухо надо бы следить за руками. Вини нарисовал, разумеется, но повод-то был. А вообще, это не играло особой роли. После позорных двух голов на первых двух минутах всё было ясно.
+5
-1
+4
Ответ Nike of FW
а как тебе удаление за касание воздухом ))))
Костолом удалён по делу👍
+6
-2
+4
Ответ Растиньяк
Тоже не понял почему не было красной
Потому что фола не было
+17
-14
+3
так а зачем он ему туда руку положил? мяч там искал?
+3
0
+3
Ответ Гульнара Айманбетова
Первый фол нарисован Винисиусом,второй ,мне кажется ,даже касания не было.А все вспоминают Негрейю.Флорентино Перес за все платит и много лет,этот матч тоже проплаченный
Ну пересмотри ещё раз. Во второй желтой там голеностоп отрывают.
+2
0
+2
Ответ fatei4
Да пофиг мне на барсу, там футбола нет давно, а вот симуляции винисиуса бесят
какие симуляции? тебе скрин показали, где рука араухо обхватывает вини? или это норма?
+2
0
+2
Ответ gPk
Знатненько ты от ответа ушел.Ну тут удивительного ничего нет..Обкекался ты конкретно вчера...За обьективность говорил..Как Ван Дейк выигрывая трофеи не смог взять ЗМ ,а как только привели в пример твоего кумира - Роналду с нулем трофеев в 2013 году так сразу замолчал)
А это должно работать так?
По справедливости у КриРо и Месси должно быть максимум по три ЗМ. Это как-то отменяет факт того, что ВВД должен был получить ЗМ, а пенальти в данной игре - железный?
Л-логика
+3
-2
+1
Ждём его комментариев по поводу удаления Араухо, типа, такого касания недостаточно для желтой😂
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Это тот самый, который праздновал победу «Барсы» 6:2?😅😂 Гюндоган с «Лас-Пальмас» - железный пенальти! ✅ Винисиус с «Барсой» - дельфин! Симулянт! ❌ Главное - не перепутать!☝️
Именно)))
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Единственный спорный ЗМ Роналду - 2013, но раз для фанатов Месси на первое место выходит личная игра, тогда Рибери тем более не должен был брать ЗМ в том году, который был индивидуально слабее Роналду
Если как ты говоришь на первое место выходит личная игра ,то у Роналду должно было быть всего 3 ЗМ.Не так ли?
+7
-6
+1
Ответ fatei4
Потому что фола не было
было бы в обратную сторону, ты громче всех кричал бы, что и фол был и удалять надо
+6
-5
+1
Ответ JENNINGS
Это тот самый, который праздновал победу «Барсы» 6:2?😅😂 Гюндоган с «Лас-Пальмас» - железный пенальти! ✅ Винисиус с «Барсой» - дельфин! Симулянт! ❌ Главное - не перепутать!☝️
Понимаю, что меня сейчас заминусят, но всё же:
1) Гюндогана с двух рук толкали в спину, когда он теоретически мог забивать в пустые — железобетонная пенка
2) Араухо ложит руку на Винисиуса, притом тот начинает падать ещё до контакта. Формально повод поставить пенальти был, ВАР не мог воспрепятствовать решению судьи, но Вы сами понимаете, что Винисиус рисовал.
+3
-2
+1
Ответ Cruel Snake
Да... что он думает, давай четвёртый!
Уже
+2
-1
+1
Ответ Cruel Snake
Да... что он думает, давай четвёртый!
Пора пятый!
+3
-2
+1
Ответ football.in.kg
Не просто положил руку. Дальше смотри момент, блин. Толчок был.
Так он тоже по скринам ориантируется
+1
0
+1
Видимо по этому и экс-судья 😁
+1
0
+1
Легенда Барсы за своих до талого.
+12
-11
+1
Ну бред же, красная это фол последней надежды, а тут еще вратарь был...
+7
-7
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий