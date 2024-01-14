Экс-судья Итурральде о фоле Араухо: «Для пенальти этого недостаточно. А если судья думал, что Винисиусу помешали забить, это красная, а не желтая»

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» не должен был бить пенальти.

На 37-й минуте финала Суперкубка Испании главный судья назначил одиннадцатиметровый после того, как в борьбе за мяч защитник «Барселоны» положил руку на плечо вингеру . Бразилец сам пробил с точки – 3:1.

Изображение: кадр из трансляции Vivo Sports

«Этого недостаточно для пенальти. Защитник кладет руку на плечо форварду, видит, что тот не достанет до мяча, и дает тому упасть. Как по мне, этого недостаточно для пенальти.

ВАР не вмешивался, решение принял судья. Но если он понимал, что Винисиуса сбили, не дав ему забить, то должен был показать красную карточку, а не желтую», – заявил экс-судья Ла Лиги.

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