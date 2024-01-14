Экс-судья Итурральде о фоле Араухо: «Для пенальти этого недостаточно. А если судья думал, что Винисиусу помешали забить, это красная, а не желтая»
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» не должен был бить пенальти.
На 37-й минуте финала Суперкубка Испании главный судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил одиннадцатиметровый после того, как в борьбе за мяч защитник «Барселоны» Рональд Араухо положил руку на плечо вингеру Винисиусу Жуниору. Бразилец сам пробил с точки – 3:1.
Изображение: кадр из трансляции Vivo Sports
«Этого недостаточно для пенальти. Защитник кладет руку на плечо форварду, видит, что тот не достанет до мяча, и дает тому упасть. Как по мне, этого недостаточно для пенальти.
ВАР не вмешивался, решение принял судья. Но если он понимал, что Винисиуса сбили, не дав ему забить, то должен был показать красную карточку, а не желтую», – заявил экс-судья Ла Лиги.
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Гюндоган с «Лас-Пальмас» - железный пенальти! ✅
Винисиус с «Барсой» - дельфин! Симулянт! ❌
Главное - не перепутать!☝️
По справедливости у КриРо и Месси должно быть максимум по три ЗМ. Это как-то отменяет факт того, что ВВД должен был получить ЗМ, а пенальти в данной игре - железный?
Л-логика
1) Гюндогана с двух рук толкали в спину, когда он теоретически мог забивать в пустые — железобетонная пенка
2) Араухо ложит руку на Винисиуса, притом тот начинает падать ещё до контакта. Формально повод поставить пенальти был, ВАР не мог воспрепятствовать решению судьи, но Вы сами понимаете, что Винисиус рисовал.