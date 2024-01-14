Араухо получил две желтые за фолы на Винисиусе в матче «Реал» – «Барселона»
Рональд Араухо удален во 2-м тайме игры против «Реала».
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра показал защитнику «Барселоны» две желтые карточки, обе – за фолы на вингере Винисиусе Жуниоре: на 37-й и 71-й минутах.
Первое нарушение правил привело к пенальти, который бразилец сам и реализовал.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 4:1 – Родриго забил, у Винисиуса хет-трик! Онлайн-трансляция
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
А самовлюблённый 🤡 все о днк
Винисиус сегодня с ключами от машины достанет Араухо
Удар сзади по ноге был явно умышленным и со зла
Видимо, нет Тер Штегена - нет стабильного Араухо.