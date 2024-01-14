Араухо получил две желтые за фолы на Винисиусе в матче «Реал» – «Барселона»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации судьи Суперкубок Испании Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо удален во 2-м тайме игры против «Реала».

Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра показал защитнику «Барселоны» две желтые карточки, обе – за фолы на вингере Винисиусе Жуниоре: на 37-й и 71-й минутах.

Первое нарушение правил привело к пенальти, который бразилец сам и реализовал.

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70 комментариев
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«Бавария»: что? Какой Араухо? Кто это? Слухи не комментируем!
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-9
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Как думаете,Рига будет утешать Араухо сегодня?
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что-то пока не получается доминирования у Хави😂
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Сегодня полностью провалил игру.
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-1
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Как он деградировал, как и все игроки барсы.
А самовлюблённый 🤡 все о днк
+27
-10
+17
Ну Араухо реально сам на себя не похож. Хз связано ли, но как пошли слухи про Баварию, его будто подменили.
+16
-1
+15
После такого фола, еще что-то пытался выяснить😂
Винисиус сегодня с ключами от машины достанет Араухо
+21
-9
+12
Вторая жёлтая с ярким оттенком красной

Удар сзади по ноге был явно умышленным и со зла
+22
-13
+9
Ответ JENNINGS
«Бавария»: что? Какой Араухо? Кто это? Слухи не комментируем!
Перес: что? Какой мбаппе? У нас вини
+11
-3
+8
Ответ JENNINGS
«Бавария»: что? Какой Араухо? Кто это? Слухи не комментируем!
после такого матча его и бесплатно никто не возьмёт
+11
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+7
Араухо в этом сезоне невероятно ужасен, как бы многие не защищали его.

Видимо, нет Тер Штегена - нет стабильного Араухо.
+6
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Ответ заблокированному пользователю
Вторая жёлтая с ярким оттенком красной Удар сзади по ноге был явно умышленным и со зла
Да хорош, красная тут вообще не близко. Пытался сыграть в мяч, соперник успел его убрать, из-за этого получилось что скосил. Никакого умысла и зла, 100% обычная жк
+15
-10
+5
Ответ Vlad Zhadejko
У него травма лица была)
Что с лицом, Араухо
+5
0
+5
вот он. Вот он повод Чави ))) хватайся ))
+4
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Ответ Артём Горяев
что-то пока не получается доминирования у Хави😂
Ему не надо доминировать, он же коуч. Он только речи бесполезные толкать может
+6
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+4
Ответ Гульнара Айманбетова
Нарисованные Винисиусом два фола,мерзкий тип и ещё симулянт
С кухни телек плохо видно?
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Ответ Биомеханоид
Комментарий удален модератором
Да ладно, у Лапорты он был сегодня не лучше)
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не зря говорят, что жёлтый - это к разлуке.
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Винисиус теперь ему в страшных снах будет сниться после такого))
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Устал останавливать Вини и решил уйти с поля пораньше
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мастер класс от Реала
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Ответ distress of ignorance
Комментарий удален модератором
этим и интересен футбол, сегодня в кармане соперник, завтра ты)))
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Ответ Nike of FW
Комментарий удален модератором
Не скажу что "идеальное", но признай что Барса была просто мертвой
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Ответ Vlad Zhadejko
Он не виноват ни в одном из голов(во втором голе может быть, в третьем претензии к судье — такой пенальти можно поставить только если очень сильно хотеть), тут скорее Кунде не сыграл на своем обычном уровне
На Гюндогане точно такой же пеналь был, намного менее очевидный потому что там даже руку не клал человек. И ты лично писал, что на скорости такое недопустимо. Лицемерие?
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Тухель известен своими мягко говоря специфичными трансферами и этот брус подходит под это на все сто.
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Так кто у кого теперь в кармане ? А если серьезно то араухо единственный кого можно отметить, один из лучших в мире на своей позиции, если бы не он, то барса и правда была не больше чем серединком на сегодня.
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Ну где там комментарии про карман Винисиуса и Араухо?)
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Хорошо, что забили до и не забили после удаления))
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В Баварию хочет
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Комментарий удален модератором
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