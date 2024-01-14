Араухо получил две желтые за фолы на Винисиусе в матче «Реал» – «Барселона»

Рональд Араухо удален во 2-м тайме игры против «Реала».

Главный судья показал защитнику «Барселоны» две желтые карточки, обе – за фолы на вингере : на 37-й и 71-й минутах.

Первое нарушение правил привело к пенальти, который бразилец сам и реализовал.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». 4:1 – Родриго забил, у Винисиуса хет-трик! Онлайн-трансляция

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