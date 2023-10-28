Араухо считает, что в ворота «Реала» был пенальти: «Пытался ударить, но меня оттолкнули. Очевидный момент, счет мог бы стать 2:0»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Рональд Араухо Орельен Тчуамени Класико Футбол

Рональд Араухо заявил, что в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти.

«Барселона» проиграла со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.

В концовке первого тайма «Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.

«Мне кажется, что был пенальти. Я пытался нанести удар, но меня оттолкнули. Думаю, что это пенальти, хотя нужно пересмотреть эпизод.

Это грустно, потому что это очевидный момент и счет мог бы стать 2:0», – сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

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74 комментария

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alirealya
Дык, он сам в свои ворота пенальти привёз на который судья закрыл глаза. Об этом он конечно говорить не будет.
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Кирилл
Ответ VuNePonimaete
Араухо вроде адекватный игрок, ну ты то куда?
А в чем он не прав именно по этому конкретному моменту ?
Тчуамени не дал ему выпрыгнуть, положив руки на плечи и заваливая - это пенальти и счет мог стать 2:0.
Но проиграли не из-за этого момента.

И да, сыграю на опережение - на Камавинге скорее всего тоже был пенальти.
Просто судья, на мой взгляд, потерял игру вообще, а ВАР решили в принципе исключить себя из матча.
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ten Hag
Камавингу завалил тоже можно сказать
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Katya Andreychuk
Ответ alirealya
Дык, он сам в свои ворота пенальти привёз на который судья закрыл глаза. Об этом он конечно говорить не будет.
это другое.
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Артём Поддубный
Бедненький, а как же твой привоз на Камавинге? небыло там пенальти?
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Roman
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
По-моему, ты всегда испытываешь понос. Судя по твоим комментариям
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A K
При Негрейре такого безобразия не было )))
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134572784@vkontakte.ru
а стал 1:2 ну и славно
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Blaumerc
Ответ alirealya
Дык, он сам в свои ворота пенальти привёз на который судья закрыл глаза. Об этом он конечно говорить не будет.
почему сливочные пытаются слиться, слив все эпизоды в одну кучу.
новость об одном конкретном эпизоде, можете честно прокоментировать данный эпизод, не обобщая с другими?
на камавинге был фол? ок, но это было после, а так счёт мог быть 2:0, пусть судья будет последователен, и фиксирует все нарушения.
а так, получается раз не зафиксировал в пользу Мадрида, а потом когда ход игры переломился, можно и загладить вину, не зафиксировав в обратную сторону.
это и есть трактовка в пользу одной команды.
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Ramin Nuriev
Про эпизод с Камавингой решили не уточнять)
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Jimmy Jamma
Один в вашу пользу, два в пользу Реала. Не назначили. Даже тут преимещество
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Александр Степанов
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Ага, на классе. В первом тайме на поле была одна команда и это не Реал. Где тут класс?
На зубах вытащили матч, проявили характер, да. Но никак не класс.
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Iamliam
Самое забавное, что будь такой эпизод не в штрафной, никто бы не обратил на него внимания, посчитали бы что это обычная борьба за мяч, никто не виноват)
Но как только это случилось в штрафной у сливочных это вдруг превратилось в пенальти, а Араухо якобы фолил))
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Хесус Хиль Мансано
Ответ войд
Комментарий удален модератором
поэтому мчк и ноет на своем клубном ТВ
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VuNePonimaete
Ответ Кирилл
А в чем он не прав именно по этому конкретному моменту ? Тчуамени не дал ему выпрыгнуть, положив руки на плечи и заваливая - это пенальти и счет мог стать 2:0. Но проиграли не из-за этого момента. И да, сыграю на опережение - на Камавинге скорее всего тоже был пенальти. Просто судья, на мой взгляд, потерял игру вообще, а ВАР решили в принципе исключить себя из матча.
В том, что на мой взгляд это не пенальти. Как и в случае с Камой тогда. Просто Реал был слаб, его спокойно могли добивать. И акцентировать столько внимания на этом эпизоде... ну хз
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Raul14
Думал он адекватный, но вот что делает из нормальных людей фк Нэгрейра! )
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Аврал
Я думал Барса проиграла сегодня достойно....но,погорячился))
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Roja
Ответ Александр Степанов
А кто бы сказал, что нет? Сам факт, что нарушение было. Что там что там.
ну так вы же утверждаете, что счёт был бы 2-0
вы в этом уверены и можете привести доказательства того, что вы бы 100% забили пенальти?
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Станислав Саганов-Коняев
Ответ Blaumerc
почему сливочные пытаются слиться, слив все эпизоды в одну кучу. новость об одном конкретном эпизоде, можете честно прокоментировать данный эпизод, не обобщая с другими? на камавинге был фол? ок, но это было после, а так счёт мог быть 2:0, пусть судья будет последователен, и фиксирует все нарушения. а так, получается раз не зафиксировал в пользу Мадрида, а потом когда ход игры переломился, можно и загладить вину, не зафиксировав в обратную сторону. это и есть трактовка в пользу одной команды.
Вы тоже будьте последовательны. Пенальти не равно гол. Мог быть 2:0, мог остаться 1:0. И как сложилась бы игра неизвестно
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Zemanuha
Ответ Blaumerc
почему сливочные пытаются слиться, слив все эпизоды в одну кучу. новость об одном конкретном эпизоде, можете честно прокоментировать данный эпизод, не обобщая с другими? на камавинге был фол? ок, но это было после, а так счёт мог быть 2:0, пусть судья будет последователен, и фиксирует все нарушения. а так, получается раз не зафиксировал в пользу Мадрида, а потом когда ход игры переломился, можно и загладить вину, не зафиксировав в обратную сторону. это и есть трактовка в пользу одной команды.
А забила бы ?
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Кашшай Чакырович
Ответ Raul14
если бы у бабушки был бы ....🤣🤣🤣
Смешно слышать про если бы , когда был 100% пенальти ,те этому судейссому г опять подсудили ! Но фанатики кубков кашшаи визжат про какие то если бы , это же позорище не игры не стиля , одно судейское г , какой смысл в этом молиться на эти блестяшки имени судей?
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f0rmoceft
Ну если говоришь об одном эпизоде, то говори и о другом. Он фолил на Камавинге в штрафной, так что Мансано честно отсудил.
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Sòlo una Victoria
ручные судьи переса ничего удивительного
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Хесус Хиль Мансано
Ответ f0rmoceft
Ну если говоришь об одном эпизоде, то говори и о другом. Он фолил на Камавинге в штрафной, так что Мансано честно отсудил.
фол на Араухо был первым и игра с 2 0 протекала бы абсолюно по другому.Во втором Камавинга тоже распустил руки и начал борьбу,но проиграл
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Ola BP
Ответ Хесус Хиль Мансано
в первом даже игроки Реала и сам Беллингем не просили о пенальти,матч смотри хотя-бы,каникулы же,домашнее задание делать уже не надо
А, надо просить?
Понятно
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