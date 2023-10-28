Араухо считает, что в ворота «Реала» был пенальти: «Пытался ударить, но меня оттолкнули. Очевидный момент, счет мог бы стать 2:0»

Рональд Араухо заявил, что в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти.

«Барселона» проиграла со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.

В концовке первого тайма « » подавала угловой. Полузащитник мадридцев прихватил защитника каталонцев за шею и повалил его на газон в штрафной площади.

Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.

«Мне кажется, что был пенальти. Я пытался нанести удар, но меня оттолкнули. Думаю, что это пенальти, хотя нужно пересмотреть эпизод.

Это грустно, потому что это очевидный момент и счет мог бы стать 2:0», – сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

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