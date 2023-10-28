Араухо считает, что в ворота «Реала» был пенальти: «Пытался ударить, но меня оттолкнули. Очевидный момент, счет мог бы стать 2:0»
Рональд Араухо заявил, что в ворота «Реала» нужно было назначить пенальти.
«Барселона» проиграла со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги.
В концовке первого тайма «Барселона» подавала угловой. Полузащитник мадридцев Орельен Тчуамени прихватил защитника каталонцев Рональда Араухо за шею и повалил его на газон в штрафной площади.
Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано не зафиксировал фол в этом эпизоде. Судьи, работавшие на ВАР, решили не звать рефери к монитору для просмотра повтора.
«Мне кажется, что был пенальти. Я пытался нанести удар, но меня оттолкнули. Думаю, что это пенальти, хотя нужно пересмотреть эпизод.
Это грустно, потому что это очевидный момент и счет мог бы стать 2:0», – сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.
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Тчуамени не дал ему выпрыгнуть, положив руки на плечи и заваливая - это пенальти и счет мог стать 2:0.
Но проиграли не из-за этого момента.
И да, сыграю на опережение - на Камавинге скорее всего тоже был пенальти.
Просто судья, на мой взгляд, потерял игру вообще, а ВАР решили в принципе исключить себя из матча.
новость об одном конкретном эпизоде, можете честно прокоментировать данный эпизод, не обобщая с другими?
на камавинге был фол? ок, но это было после, а так счёт мог быть 2:0, пусть судья будет последователен, и фиксирует все нарушения.
а так, получается раз не зафиксировал в пользу Мадрида, а потом когда ход игры переломился, можно и загладить вину, не зафиксировав в обратную сторону.
это и есть трактовка в пользу одной команды.
На зубах вытащили матч, проявили характер, да. Но никак не класс.
Но как только это случилось в штрафной у сливочных это вдруг превратилось в пенальти, а Араухо якобы фолил))
вы в этом уверены и можете привести доказательства того, что вы бы 100% забили пенальти?
Понятно