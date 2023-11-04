Заряды «мадридисты – сукины дети», «Хиль Мансано – сукин сын» и «гребаная обезьяна» в отношении Винисиуса зафиксированы в отчете Ла Лиги по матчу «Барса» – «Реал»

В отчете Ла Лиги зафиксированы оскорбительные заряды фанатов «Барсы» на класико.

Так, на 4-й минуте матча группа каталонских болельщиков в течение 11 секунд скандировала «Мадридисты – сукины дети». На 17-й минуте матча та же группа болельщиков в течение примерно 5 секунд скандировала «Хиль Мансано, сукин сын» в адрес главного арбитра матча.

На 37-й минуте те же фанаты пели: «Мы из Барсы, из Барсы, из Барсы, самые смелые, самые смелые, самые смелые. Мы ненавидим меренге (прозвище «Реала» – Sports.ru), меренге, меренге до самой смерти, смерти, смерти».

На 40-й минуте каталонские фанаты опять скандировали «Мадридисты – сукины дети» (эту кричалки они повторяли также на 65-й и 69-й минутах). А на 43-й минуте вновь повторили заряд про арбитра.

Также зафиксированы дискриминационные кричалки в адрес вингера « » – его называли «гребаной обезьяной».

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