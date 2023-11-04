Заряды «мадридисты – сукины дети», «Хиль Мансано – сукин сын» и «гребаная обезьяна» в отношении Винисиуса зафиксированы в отчете Ла Лиги по матчу «Барса» – «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия судьи болельщики Хесус Хиль Мансано Винисиус Жуниор Класико брань дискриминация контент Футбол

В отчете Ла Лиги зафиксированы оскорбительные заряды фанатов «Барсы» на класико.

Так, на 4-й минуте матча группа каталонских болельщиков в течение 11 секунд скандировала «Мадридисты – сукины дети». На 17-й минуте матча та же группа болельщиков в течение примерно 5 секунд скандировала «Хиль Мансано, сукин сын» в адрес главного арбитра матча.

На 37-й минуте те же фанаты пели: «Мы из Барсы, из Барсы, из Барсы, самые смелые, самые смелые, самые смелые. Мы ненавидим меренге (прозвище «Реала» – Sports.ru), меренге, меренге до самой смерти, смерти, смерти».

На 40-й минуте каталонские фанаты опять скандировали «Мадридисты – сукины дети» (эту кричалки они повторяли также на 65-й и 69-й минутах). А на 43-й минуте вновь повторили заряд про арбитра.

Также зафиксированы дискриминационные кричалки в адрес вингера «Реала» Винисиуса – его называли «гребаной обезьяной».

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55 комментариев

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Knife707
А правда, что ригобер и должун - одно и то же лицо, только в разных агрегатных состояниях?
+38
-11
+27
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Алекс Мамедов
и опять не унизили не одного темнокожего игрока реала, кроме винисиуса!Заслуженно!¡
+25
-11
+14
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FOOTBALL Live
насчёт винисиуса ну абсолютно по делу!
+17
-8
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Jon han
никогда ещё не встречал такого мерзкого провокатора похожего на человека, которого освистывают и оскорбляют все стадионы Испании.
+13
-5
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Muhammed Lokgaev
а, что еще обычно кричат принципиальные болелы разных команд в адрес соперников?) примерно такие же кричалки орутся, на матчах сити-мю, фенер-сарай, юве-торино и т.д.
+8
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T622222
Ответ Orkhan Aghalarov
Европейские цивилизационные народы, не то что у нас на Кавказе.
А сегодня и день такой Народного единства!
+9
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Мурад Гамидов
Ответ Стахович
Провинциальные комплексы
На основе выходок нескольких придурков такие выводы? В Мадриде видимо сплошь образованные и интеллигентные болельщики. В принципе хейтерам повод набросить на вентилятор не нужен
+13
-7
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GibsonFlyingV
Ответ Muhammed Lokgaev
а, что еще обычно кричат принципиальные болелы разных команд в адрес соперников?) примерно такие же кричалки орутся, на матчах сити-мю, фенер-сарай, юве-торино и т.д.
Помню на федеральном канале в прямом эфире весь стадион скандировал "е#### коней вперед Спартак"
+3
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Стахович
Провинциальные комплексы
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Orkhan Aghalarov
Европейские цивилизационные народы, не то что у нас на Кавказе.
+17
-14
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отец карим
Ответ Стахович
Оштрафовать на 50 тыс и рычажные обанкротятся
на 5 тысяч
+4
-1
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Кино Музыка
Все в рамках нормы. На любом стадионе такие кричалки в адрес соперника.
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Eden Hazard
Провинция...
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Sundance Neeskens
Ответ Экспертное мнение
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Нежные сливки заминусовали 😂😂 правда глаза колет видимо
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Андрей Бодров
Но ведь правду то кричали...
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Adrenaline Z
поддерживаю!
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XavIniesta2008-2015
И в чём они не правы ?
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Плевал я
Ответ Стахович
Провинциальные комплексы
Столичные снобы подъехали.
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ten Hag
Ответ Knife707
А правда, что ригобер и должун - одно и то же лицо, только в разных агрегатных состояниях?
Главный ингредиент этого нечто - неадекватность лютая :)
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Roman
Ответ benjamin92
А что не так с зарядами? Всё по делу ведь сказано
Что еще не скажешь, когда твою команду дома посадили на кукан) вот и горят пердаки у Негрейдовских
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Антиглор17
Ответ Roman
Ты каким место читаешь статью? Написали же, что кричали Мадридисты- сукины дети. Это к темнокожим не относится ?
Так это ж не расизм и не оскорбление, а констатация фактов.
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Гусеконь
является ли расизмом, что они принимают эту кричалку на его счёт?
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EminenceGrise
Про эффект Барбары Стрейзанд эти ребята из Ла Лиги конечно ничего не слышали))
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alisa dvoikina
Как фанатка Барселоны, скажу, на счёт мадридистов и матери Хиля Мансано уже откровенный перебор
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Momos
Все кричалки отвратительные. Естественно, что кроме той, котоарая касается Винисиуса. В его случае это лишь описание его поведения на поле. И цвет кожи тут не причем.
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