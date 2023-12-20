Гол в ворота «Барсы» засчитан с ВАР. Из-за ноги Араухо у форварда «Альмерии» Баптистао не было офсайда
«Альмерия» сравняла счет в матче с «Барселоной» после проверки гола на ВАР.
«Барселона» принимает «Альмерию» в матче 18-го тура Ла Лиги.
На 41-й минуте, через 8 минут после гола Рафиньи, Лео Баптистао сравнял счет после передачи Серхио Аррибаса.
Изначально судья Гильермо Куадра Фернандес отменил гол, зафиксировав офсайд. Однако проверка эпизода с помощью ВАР установила, что положения «вне игры» не было из-за отставленной в сторону ноги Рональда Араухо, и в итоге гол был засчитан.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Забавно, что второй гол Барсы с левого/ошибочного углового забила, но тут так и будут ныть по судейству
Где здесь офсайд?