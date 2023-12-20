Гол в ворота «Барсы» засчитан с ВАР. Из-за ноги Араухо у форварда «Альмерии» Баптистао не было офсайда

«Альмерия» сравняла счет в матче с «Барселоной» после проверки гола на ВАР.

« » принимает «Альмерию» в матче 18-го тура .

На 41-й минуте, через 8 минут после гола Рафиньи, сравнял счет после передачи .

Изначально судья Гильермо Куадра Фернандес отменил гол, зафиксировав офсайд. Однако проверка эпизода с помощью ВАР установила, что положения «вне игры» не было из-за отставленной в сторону ноги , и в итоге гол был засчитан.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции

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