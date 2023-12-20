Гол в ворота «Барсы» засчитан с ВАР. Из-за ноги Араухо у форварда «Альмерии» Баптистао не было офсайда

Теги Барселона Ла Лига судьи Альмерия Лео Баптистао видеоповторы Гильермо Куадра Фернандес Рональд Араухо Серхио Аррибас Футбол

«Альмерия» сравняла счет в матче с «Барселоной» после проверки гола на ВАР.

«Барселона» принимает «Альмерию» в матче 18-го тура Ла Лиги.

На 41-й минуте, через 8 минут после гола Рафиньи, Лео Баптистао сравнял счет после передачи Серхио Аррибаса.

Изначально судья Гильермо Куадра Фернандес отменил гол, зафиксировав офсайд. Однако проверка эпизода с помощью ВАР установила, что положения «вне игры» не было из-за отставленной в сторону ноги Рональда Араухо, и в итоге гол был засчитан.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции

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27 комментариев
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Надо же, оказывается вар используют уже - вот это новость, до чего техника дошла)
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Ответ skxgpkt7xn
перес сидит в комнате вар 😂
лично ногу Араухи дёрнул. Как Суарез ногу Варана.
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+13
Местные ныли, а все по факту и верно решили

Забавно, что второй гол Барсы с левого/ошибочного углового забила, но тут так и будут ныть по судейству
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-6
+12
Ответ skxgpkt7xn
перес сидит в комнате вар 😂
Перес бы выгнал такого тренера
+11
-2
+9
Где Шнякин? Где Анзор? Я что сюда спортивные новости читать захожу?
+4
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Ответ Lebron James
Помниться фаны Барсы говорили что с ВАР Реал больше никогда не выиграет ничего, но Реал уже выиграли ЛЧ... А Барса позорно вылетает с групп )
извините нас, каемся, теперь официально признаемся что Барса самая судейская команда в мире
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Офсайд есть офсайд(
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Так, где нога Араухо в комментариях?
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"нога Араухо у форварда «Альмерии»" - эта нога у кого надо нога.
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Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий скрыт
На скрине нету, до этого был
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Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий скрыт
Нога Араухо ближе к воротам, чем тело игрока «Альмерии»
Где здесь офсайд?
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Ответ JENNINGS
Дарю:👓👓👓! Вот и пожалуйста не говори :)
Оставь себе и местным друзьям, у меня отлично все с этим 🤣
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Ответ King_X
Местные ныли, а все по факту и верно решили Забавно, что второй гол Барсы с левого/ошибочного углового забила, но тут так и будут ныть по судейству
Фанатики (не нормальные болельщики) Барселоны всегда славились своим нытьем и передергиванием :)
+5
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Ответ King_X
Местные ныли, а все по факту и верно решили Забавно, что второй гол Барсы с левого/ошибочного углового забила, но тут так и будут ныть по судейству
забавно именно реальское руно началот ныть на ветке барсы про судейство ))), а именно на неверно назначенный угловой ))))
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