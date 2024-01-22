Судья ВАР с матча «Реал» – «Альмерия» назначен на игру «Атлетико» – «Севилья» в 1/4 финала Кубка
Судья ВАР с матча «Реал» – «Альмерия» будет работать на игре «Барселоны» в Кубке.
Алехандро Эрнандес Эрнандес, работавший на ВАР в скандальном матче 21-го тура Ла Лиги, получил назначение на игру между «Атлетико» и «Севильей» в 1/4 финала Кубка Испании. На ней он тоже будет работать на ВАР. Главный арбитр – Хесус Хиль Мансано.
На других матчах 1/4 финала Кубка будут работать:
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: главный судья – Сесар Сото Градо, ВАР – Карлос дель Серро Гранде.
«Мальорка» – «Жирона»: главный судья – Хосе Мунуэра Монтеро, ВАР – Валентин Писарро Гомес.
«Атлетик» – «Барселона»: главный судья – Хосе Мария Санчес Мартинес, ВАР – Эдуардо Прието Иглесиас.
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
Можно грузить на проход Севильи?)
Барса платила вице-президенту судейского комитета, вот и разбираются что и как. А Реал что? Есть факты каких-либо договоренностей или выплат? Хоть что-то у тебя есть?
ФК Кабинет Мадрид даже не стесняется уже..