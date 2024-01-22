Судья ВАР с матча «Реал» – «Альмерия» назначен на игру «Атлетико» – «Севилья» в 1/4 финала Кубка

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Судья ВАР с матча «Реал» – «Альмерия» будет работать на игре «Барселоны» в Кубке.

Алехандро Эрнандес Эрнандес, работавший на ВАР в скандальном матче 21-го тура Ла Лиги, получил назначение на игру между «Атлетико» и «Севильей» в 1/4 финала Кубка Испании. На ней он тоже будет работать на ВАР. Главный арбитр – Хесус Хиль Мансано.

На других матчах 1/4 финала Кубка будут работать:

«Сельта» – «Реал Сосьедад»: главный судья – Сесар Сото Градо, ВАР – Карлос дель Серро Гранде.

«Мальорка» – «Жирона»: главный судья – Хосе Мунуэра Монтеро, ВАР – Валентин Писарро Гомес.

«Атлетик» – «Барселона»: главный судья – Хосе Мария Санчес Мартинес, ВАР – Эдуардо Прието Иглесиас.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

 

40 комментариев
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я думал его всегда будут на матч реала назначать
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-23
+26
Ответ Real_v_dushe
Учитывая, что Реал выступает за его увольнение, то у Вас какие-то странные мысли
Реал против Тебаса, против судей но свистят за Реал открыто и нагло. Хм... Странно
+35
-13
+22
Мстить будет?)
Можно грузить на проход Севильи?)
+17
-5
+12
Чувствую Севилья пройдёт дальше...)
+15
-5
+10
Смотрю сливочные Мадридиста подтягиваются, минуса полетели как из пулемёта, правда глаза колит)))
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+6
Ответ Green grass
В прошлом туре на 93-й минуте барса забила победный после пенальти из-за явного нырка гюндогана
Реал такие пенальти регулярно бьет, в классико вини например. А барсе такой пеналь раз в год ставят.
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Ответ Верховный Лорд
Главное, не пробуй выстраивать причинно-следственные связи, у тебя с этим явные проблемы)
Там нет смысла проводить следствие, 100 из 100 выхожу на Реал)
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Барсе выгодно, чтобы отрыв от Реала не сокращался, поэтому в матче с Альмерией так хорошо работал?
+3
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+1
Ответ predMBAPPE
Чувствую Севилья пройдёт дальше...)
Ты игры Севильи вообще видел ?
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+1
Ответ Капибарбер
Но судят Барсу 🤡
И? Что не так?
Барса платила вице-президенту судейского комитета, вот и разбираются что и как. А Реал что? Есть факты каких-либо договоренностей или выплат? Хоть что-то у тебя есть?
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Но судят Барсу 🤡
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Комментарий удален модератором
Ответ samatzakirzyanov
как бы перевели переговоры и выложили
Это как бы блог и там все усеченное.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Кстати, там Федерация Испании уже выложила переговоры арбитров ВАР с видео. И в принципе там все понятно. Но спортсу легче продолжать набрасывать, чем перевести официальные переговоры арбитров.
как бы перевели переговоры и выложили
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Ответ predMBAPPE
Смотрю сливочные Мадридиста подтягиваются, минуса полетели как из пулемёта, правда глаза колит)))
Законченные. Чего с них взять...
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Ответ Кулёс
Мстить будет?) Можно грузить на проход Севильи?)
Севилье даже это не поможет
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Ответ Anya Belova
Ждем комментариев, что Перес все опять купил
Не всё ОПЯТЬ а ВСЁ ДАВНО купил)
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Ждем комментариев, что Перес все опять купил
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Ответ Капибарбер
Но судят Барсу 🤡
Да там все одним миром мазаны
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Ответ 72bp4cq2tr
Комментарий удален модератором
отправь мне ссылку, где доказали что Барселона платила судьям чтобы они судили в их пользу
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Ответ 72bp4cq2tr
Комментарий удален модератором
и что с того? где здесь подкуп судей, которые влияют на результаты?
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Ответ Капибарбер
Но судят Барсу 🤡
Комментарий удален модератором
Ну так правильно, шикарно справился с работой в матче с Альмерией, получи назначение на еще одну миссию)
ФК Кабинет Мадрид даже не стесняется уже..
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победит реал
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В прошлом туре на 93-й минуте барса забила победный после пенальти из-за явного нырка гюндогана
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Скоро Реал проиграв матч будет проходить дальше в кубке🤣
+2
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Все правильно: обслуживать матчи Реала - работа за деньги, остальных команд - для души
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Испанский «Басманный ВАР» на марше.
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Так в финал Реал-Мальорка легко поверить
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Комментарий удален модератором
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